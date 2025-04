Igazságszérumot vett volna be Orbán Viktor? – reagált az ellenzék a kormányfő szavaira

Orbán Viktor szokásos péntek reggeli Kossuth rádiós interjújában arról beszélt, hogy hogyan lehet választást nyerni, miközben a kormányfő szerint a Tisza Párt annak szurkol, hogy Magyarországnak rosszul menjen.

Ukrajna EU-csatlakozásáról közölte, hogy az tönkreteheti Magyarországot, ráadásul a háború csak tovább folytatódna, a Donald Trump által gerjesztett vámháború ugyanakkor nem olyan jelentős, mint az orosz– ukrán háború, hiszen csak azt teszi, amit megválasztása előtt ígért, az Egyesült Államok érdekeit nézi.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Facebook-oldalán reagált a kormányfő szavaira, véleménye szerint Orbán Viktor „bevette az igazságszérumot”, ugyanis amikor úgy fogalmazott az interjúban, hogy „aki a hatalomért és a pénzért bármire képes, abban sosem szabad megbízni”, egyértelműen saját magára és a fideszes politikusokra gondolt. Véleménye szerint Orbán Viktor és „3000 oligarchája” kirabolta és elárulta a magyarokat, „mindent ellopnak, ami mozdítható: ellopják a kastélyokat, a pályaudvarokat, a Nemzeti Bankot, az uniós pénzeket. Felélik még a gyerekeink és az unokáink jövőjét is”.

Orbán az ipari méretű korrupciója miatt nem tudja hazahozni a magyar embereknek járó uniós forrásokat, ezért most ezermilliárdos hitelt venne fel Kínától és arab országoktól. A saját további gazdagodása érdekében még inkább eladósítaná a hazánkat

– fogalmazott a pártelnök. Arról is írt, hogy „ha most nem állítjuk meg Orbánékat, akkor a Nemzeti Bank aranytartalékát is ellopják és magyar emberek bankbetéteit is felélik, ahogy a magánnyugdíjpénztári megtakarításokkal is tették”.

Véleménye szerint a miniszterelnök „jó kommunista módszerrel” azzal vádolja az ellenzéket, amit ő maga tett, ugyanis 2006-ban még Orbán Viktor követelte az Európai Parlamentben, hogy tartsák vissza az uniós forrásokat. Elmondta, hogy három éve függesztette fel Brüsszel a pénzek folyósítását, amikor a Tisza Párt még nem is létezett, így vajmi kevés közük van ehhez.

A Jobbik és Orbán egyetért?

„Miniszterelnök úr, végre egyetértünk! Ráadásul nem csak mi, a Jobbiknál, hanem több millió magyar gondolja így, és pontosan ezért nem bízik önben és kormányában!” – reagált a Jobbik közleményében a fentebb már idézett Orbán-mondatra. Véleményük szerint talán nem is tudta Orbán Viktor, mennyire rávilágított arra,

miért akar a magyar emberek többsége nemcsak kormányt, de rendszert is váltani.

„Ő és Európa legkorruptabb kormánya ugyanis számtalan alkalommal bizonyította, hogy kizárólag a hatalom megtartására fókuszál, és nem rest ennek érdekében a magyar nemzeti érdekeket is sutba vágni” – fogalmaztak. Hozzátették, hogy ezért szolgálnak idegen érdekeket, ezért döntött rekordokat a drágulás, ezért van romokban az egészségügy, az oktatás, és ezért „akarják élelmiszer-termelő ország helyett akkugyarmattá tenni hazánkat”.

Hozzátették, ezért fordulhat elő az is, hogy „míg ők Európa legnagyobb bankrablását és közpénzlopását is végrehajtották az MNB kifosztásával, a strómanok, oligarchák, rokonok, haverok pedig azóta is vidáman dőzsölnek”, addig a becsületes magyar családok csak küszködnek.

„Semmilyenszámotnemtalálokel miniszter”

„Zsenik gyülekezete” – reagált a DK elnöke, Gyurcsány Ferenc a közösségi oldalán Orbán Viktorra és Donald Trumpra utalva. Elmondta, hogy Magyarországon az élelmiszer-infláció Európa-bajnok, ami „felzabálja a fizetésünket és a nyugdíjunkat”.

Orbán és Semmilyenszámotnemtalálokel minisztere azt mondja, hogy tockost adnak a pénzromlásnak, és ketrecharcban leviszik a földre. Ja. Aztán jön Orbán eszeveszett barátja, Trump, aki megrázza a pofonzsákot, és a világ gazdasága – és persze a magyar forint – beleremeg

– fogalmazott a pártelnök. Hozzátette, újra gyengül a forint – „nem kicsit” –, ez pedig mindenkinek rossz, hiszen ha 5 százalékkal gyengül a forint, az 1 százalékos inflációemelkedést jelent (Gyurcsány a hüvelykujjszabályra hivatkozva állítja ezt).

„Akkor ugye megvan? Orbán úgy küzd az infláció ellen, hogy teljes szívéből támogatja azt a bajkeverőt, aki felforgat mindent, és ennek eredményeképp gyengíti a forintot. Amikor a pénztárnál állnak, jusson eszükbe Orbán és Trump. Esetleg a rokonok” – zárta posztját.