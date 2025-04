Keményet szólt a DK: A Tisza az ellenzék ellenzéke

Sebián-Petrovszki László lapunk kérdéseire válaszolva arra hívta fel a figyelmet, hogy már csak egy év van hátra a következő parlamenti választásig, és szerinte ami most zajlik a politikában, azzal a Fidesz éppen felvázolja, milyen országot szeretne építeni, hogyan, milyen eszközökkel és értékek mentén kívánja Magyarországot kormányozni a jövőben.

Ezzel szemben – fogalmazott – az ellenzéki pártoknak, különösen a Demokratikus Koalíciónak két okból is fontos, hogy részt vegyenek a Hadházy Ákos és a Momentum által szervezett budapesti hídfoglaló tüntetéseken. Kiemelte: hisz abban, hogy

egy politikai pártnak kötelessége állást foglalni társadalmi és politikai kérdésekben, és világosan el kell mondania, hogyan képzeli el az ország jövőjét.

Sebián-Petrovszki hangsúlyozta: ha a Fidesz azt üzeni – akár politikai, akár kampánystratégiai megfontolásból –, hogy a több százezer főt számláló LMBTQ-közösség, vagyis a melegek elleni hangulatkeltés hasznos számára, akkor az ellenzék nem hallgathat. Úgy véli, nem lehet „egyrésztezni-másrésztezni”, ilyen ügyekben világos álláspontot kell képviselni. Mint mondta, a Demokratikus Koalíció ezt meg is tette: minden évben részt vesznek a Pride-on, idén is ott lesznek, és erre buzdítják a párt tagjait is.

A tüntetések egyik legfontosabb szerepe, hogy világos alternatívát mutassanak a Fidesz-propaganda által kirajzolt országképpel szemben

– jelentette ki a képviselő, hozzátéve: a DK egy másik Magyarországot képzel el, és ezért nemcsak beszél, hanem tesz is.

Sebián-Petrovszki szerint a másik ok, amiért ezeknek a tüntetéseknek helye van, az, hogy egyértelművé tegyék: a választási kampány lényegében már elindult. Mindkét oldal – a kormány és az ellenzék is – megkezdte a felkészülést. Elismerte: bár nem ért egyet a kormány elképzeléseivel, az világosan látszik, milyen konstrukcióval és milyen jövőképpel készülnek a választásra. Ezzel szemben – mutatott rá – az ellenzéki oldalon egyelőre hiányzik a letisztultság.

Kitért továbbá arra is:

a tüntetések célja az is, hogy világossá váljon, a különböző ellenzéki pártok hogyan képzelik el Magyarországot, és képesek-e egyértelmű álláspontot képviselni egy-egy konkrét ügyben.

A Demokratikus Koalíció abban bízik – mondta –, hogy a választók eldöntik majd, kinek a politikáját érzik hitelesnek: támogatják azt az irányt, amit a DK képvisel – például a Pride melletti szolidaritást és az azonos jogok követelését a melegek számára –, vagy inkább egy olyan politikai erőt, mint a Tisza Párt, amely nem mond sem Á-t, sem B-t, hanem megpróbálja elkerülni az állásfoglalást. „Mi úgy gondoljuk, ez nincs rendjén” – jegyezte meg.

Sebián-Petrovszki László szerint a Demokratikus Koalíció beleállt ebbe a küzdelembe, és ezek a tüntetések azt a célt is szolgálják, hogy a nyilvánosság elgondolkodjon: milyen ellenzéket szeretne. „Olyat, amely ott van a hidakon, és kiáll az elveiért, vagy olyat, amelyik megpróbálja megúszni ezeket a helyzeteket” – fogalmazott.

A DK szerint nem lehet lapítani

A DK országgyűlési képviselője reagált arra a felvetésre is, hogy számos elemzés szerint a Pride-ügy valójában arról szól, hogy a Fidesz csapdát állítson az ellenzéknek, és megossza annak szereplőit.

Sebián-Petrovszki László ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: az elemzők feladata az, hogy elemezzenek, a politikusoké pedig az, hogy képviseljék a választókat. Hangsúlyozta: függetlenül attól, hogy a Fidesz miért teszi kampánytémává a Pride-ot és a gyülekezési törvény módosítását – akár taktikai megfontolásból, akár más okból –, a lényeg mégis az, hogy ez a kérdés napirendre került. És ha már téma lett, ahhoz politikusként viszonyulni kell.

A képviselő rámutatott: nem pusztán a Pride-ról van szó, hanem arról az évek óta tartó kormányzati nyomásgyakorlásról, amely az egész LMBTQ-közösséget érinti. Szerinte ez több százezer ember életére van hatással, és ilyen helyzetben nem lehet hallgatni, állást kell foglalni.

Elmondta: természetesen a politikai háttérbeszélgetésekben, kampányfelkészülések során lehetnek stratégiai szempontok is. Ilyenkor nyilván felmerülnek olyan elemzések, hogy vajon miért emeli napirendre a Fidesz ezt az ügyet. Lehet erről sokféle értelmezés, de – tette hozzá – szerinte a nap végén nem ez a legfontosabb kérdés.

Úgy véli, egy politikus vagy politikai párt célja nem az, hogy stratégiai igazságokat nyerjen meg magának, hanem az, hogy az ajánlat, amelyet a választók elé tesz, találkozik-e azok akaratával, vágyaival, és végső soron: hogy a választók mögé állnak-e, vagy sem.

Sebián-Petrovszki László hangsúlyozta: ő maga abban bízik, és azt reméli, hogy a Demokratikus Koalíció ezzel a határozott, aktív kiállással – legyen szó a gyülekezési jog védelméről vagy az LMBTQ-közösség melletti következetes szerepvállalásról – eléri, hogy azok a választók, akik ezzel egyetértenek, a DK-t fogják támogatni, és nem a Tisza Pártot.

A DK előre szólt

Az Index arra is rákérdezett, hogy a hídfoglaló akciók nem válhatnak-e kontraproduktívvá a budapesti közlekedés akadályozása miatt. Sebián-Petrovszki László ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: nehéz ezt objektíven megítélni, mivel ezek a tüntetések jellemzően este, illetve késő este zajlanak, tehát a forgalmat a lehető legkevésbé érintik. Ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a Fidesz által szervezett Békemenetek rendszerint délelőtt vagy délután vonulnak végig a belvároson, sok százezer ember részvételével.

Sebián-Petrovszki szerint az ilyen jellegű latolgatások inkább arról szólnak, amire már a kezdetekkor is felhívta a figyelmet. Amikor az Igazságügyi Bizottság tagjaként először kézhez kapta éjszaka a gyülekezési törvény módosításának javaslatát, azonnal világossá vált számára, hogy ez valójában egy nagyobb kaput nyit meg. A javaslat ugyanis arról szól – emelte ki –, hogyan kívánja a Fidesz ellehetetleníteni azokat a rendezvényeket, amelyek nem szolgálják politikai érdekeit, és amelyek nem illeszkednek a kormány világképébe.

A képviselő hangsúlyozta: az idő őket igazolta, hiszen jelenleg arról van szó, hogy a frissen elfogadott gyülekezési törvénymódosítást heteken belül akár egy újabb követheti – válaszul a tüntetésekre. Szerinte ez is azt mutatja, hogy

a Fidesz újabb és újabb eszközökkel próbálja majd szűkíteni az előtte álló egy évben azok mozgásterét, akik nem értenek egyet a kormány politikájával.

Úgy fogalmazott: mindez megerősíti, hogy a Demokratikus Koalíció helyesen mérte fel az ügy tétjét már az elején, és továbbra is látja értelmét ezeknek a tüntetéseknek. Véleménye szerint annak, hogy hetek óta ezrek vonulnak az utcákra, komoly súlya van, és ez egy jelentős eredmény.

Sebián-Petrovszki még egy szempontot megemlített: tapasztalatuk alapján a budapesti tüntetéseknek vidéken is van multiplikátorhatásuk. Mint kifejtette: több esetben az adta meg a kezdőlökést vidéki megmozdulásokhoz, hogy a helyi szereplők a médiában azt látták, Budapesten hétről hétre ezrek mennek ki az utcára. Konkrét példaként említette Kecskemétet, ahol az MNB-alapítványi botrány helyi vonatkozásai miatt szerveztek ellenzéki demonstrációt. A helyi DK és más ellenzéki erők azért is mertek belevágni a szervezésbe, mert a fővárosi tömegtüntetések bátorító erővel hatottak. Az eredmény: több ezer ember jelent meg a kecskeméti tüntetésen, olyan tömeg, amire szerinte évek óta nem volt példa a városban.

A képviselő szerint ha egy országos ügy helyi leágazásairól van szó, vagy egy települést közvetlenül érintő problémáról, az emberek sokszor hajlamosak inkább passzívak maradni. Ám ha azt látják, hogy Budapesten hétről hétre ezrek vonulnak az utcára, az önbizalmat és bátorságot adhat másoknak is, hogy kimenjenek az utcára, és megmutassák: velük ezt nem lehet megcsinálni.

Ha a Néppárt ott lesz a Pride-on, a Tisza tényleg kimarad?

Szerdán a DK közölte, hogy Dobrev Klára és Sebián-Petrovszki László hivatalosan is meghívta az Európai Parlament öt frakcióját – a szociáldemokratákat (S&D), a néppártot (EPP), a liberálisokat (Renew), a Zöldeket és a Baloldalt – a júniusi Budapest Pride-ra.

Ezzel kapcsolatban Sebián-Petrovszki László elmondta:

Az a teljesen abszurd helyzet állhat elő, hogy míg az Európai Néppárt egyes nyugat-európai képviselői részt vesznek majd a júniusi Pride rendezvényeken, addig azok a magyar EP-képviselők, akik szintén a Néppártban ülnek a Tisza Párt jóvoltából, várhatóan nem jelennek meg ezeken az eseményeken.

A képviselő hangsúlyozta: a DK szerint ennek a forgatókönyvnek van a legnagyobb valószínűsége, és ez szerinte mélységesen felháborító és gyalázatos helyzetet teremtene. Úgy véli, ha a magyar kormány tartósan, rendszerszinten lép fel azok ellen a társadalmi csoportok ellen, amelyek különböznek tőle, vagy egyszerűen nem értenek vele egyet, akkor az lenne a minimum, hogy az ellenzéki pártok összefogjanak, összehangolják kapcsolatrendszerüket, és egységesen lépjenek fel a kormány ilyen irányú törekvéseivel szemben. Szerinte azonban

a Tisza Párt valójában az ellenzék ellenzékeként működik.

Sebián-Petrovszki emlékeztetett: a Tisza sem a Fővárosi Közgyűlésben, sem az Európai Parlamentben nem vesz részt aktívan az LMBTQ-ügyeket vagy a Pride-ot, illetve a gyülekezési törvényt érintő kezdeményezések támogatásában. Nem szavazza meg ezeket, nem szólal fel, nem mutat érdemi aktivitást.

Egy másik példát is említett: a 2022-es választások után az Országgyűlésben megalakult egy LMBTQ-munkacsoport. A „Sokszínű Magyarországért” képviselői csoportot négy ellenzéki párt – a DK, az MSZP, a Momentum és a Párbeszéd – hozta létre, amelynek ő a vezetője.

Mint mondta, amikor a Tisza Párt megjelent a politikai porondon, és kétségtelenül az ellenzék legnagyobb erejévé vált, a csoport nyitottan fordult feléjük. Meghívták őket rendezvényeikre, konferenciákra, nagyköveti találkozókra, politikai beszélgetésekre, azzal a céllal, hogy közös munkát kezdjenek. Mivel minden valószínűség szerint 2026-ban a Tisza Párt parlamenti erő lesz, indokoltnak tartották bevonni őket a szakmai együttműködésbe, azonban egyetlen megkeresésükre sem válaszoltak.

Sebián-Petrovszki szerint minden választónak magának kell megítélnie, hogy ezt pozitívnak vagy negatívnak tartja. Ő maga úgy gondolja: mindez rendkívül káros, különösen a jelenlegi politikai helyzetben.

Nem csak Pride lesz, politikai üzenet is érkezik

Sebián-Petrovszki László szerint a Demokratikus Koalícióban sokan jelezték, hogy részt kívánnak venni a júniusi Pride szervezésében, és ott lesznek a rendezvényen, többen családostul. Úgy fogalmazott, ekkora belső mozgósítással még nem találkozott, ami büszkeséggel tölti el.

A képviselő úgy véli,

minden eddiginél nagyobb tömeg várható az idei Pride-on, amely szerinte túlmutat az LMBTQ-jogok melletti kiálláson, és kormányellenes tüntetéssé is válik.

Azt gondolja, ezrek, sőt akár százezrek is az utcára vonulhatnak, hogy egyértelmű üzenetet küldjenek a kormánynak: „ennyi volt, ne tovább”.

Sebián-Petrovszki hangsúlyozta: a DK arra szólítja fel a kormányt, hogy bármit is mond a törvény, és akárhány arcfelismerő kamerát telepítenek is az Andrássy útra, ne akadályozza meg a Pride megrendezését. Szerinte a hatalom minden lehetőséget meg fog ragadni, hogy eltántorítsa a tömeget – akár előzetes kommunikációval, akár rendőri intézkedésekkel –, de a DK erre is felkészült.

A képviselő biztos abban, hogy a DK politikusai, aktivistái, tagjai és családtagjaik is ott lesznek a felvonuláson. „Kitartunk, bármit is próbáljon tenni a kormány és a Fidesz ez ellen” – szögezte le.

„Nem úgy működik a világ, ahogy önök ezt itt előadják”

Az Országgyűlés március 18-i ülésén, kivételes eljárásban tárgyalták a képviselők a gyülekezési jogot érintő, a Pride betiltását lehetővé tevő javaslatot. Sebián-Petrovszki László a Demokratikus Koalíció vezérszónokaként úgy fogalmazott: a kormány új törvényjavaslata politikai eszközként szolgál azok ellen, akik nyilvánosan szembehelyezkednek a hatalommal. Hangsúlyozta, hogy a tervezet gumiszabályként működhet a jövőben, amellyel tetszőlegesen tilthatnak be rendezvényeket – köztük akár a Pride-ot is. Kifejtette, hogy a javaslat sérti az alapvető jogokat, többek között a gyülekezési jogot és a diszkrimináció tilalmát, és szerinte uniós eljárásokat is maga után vonhat. Beszédében személyes érintettségére is kitért:

Születésem óta meleg vagyok, melegként élem az életem. Az én gyermekkorom a ’80-as évekre, a tinédzserkorom a ’90-es évekre esett. Nem láttam meleg embert, nem volt a médiában meleg tartalom, nem volt Pride, mégis meleg lettem, valószínűleg Szájer József ugyanezt tudja elmondani. Nem úgy működik a világ, ahogy önök ezt itt előadják.

A DK-s képviselő hozzátette: a kormány politikája tudatos megfélemlítésre épül és súlyos társadalmi károkat okoz.

(Borítókép: Sebián-Petrovszki László 2020. október 12-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI)