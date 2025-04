Gulyás Gergely: A haza nem lehet ellenzékben, de a hazaárulók igen

Cikkünk folyamatosan frissül!

A Civil Összefogás Fórum képviseletében Bayer Zsolt publicista tüntetést hirdetett április 12-én 15 órára a Millenáris Parkba, az Európai Bizottság képviselete elé. A tüntetésre pedig Bayer Zsolt automatizált hívásokkal kalapozza a népet a rendezvényre. Ezekben a hívásokban a publicista felolvassa írását, amellyel bejelentette a tüntetést.

Azonban nem csak Bayer Zsolt lesz ott Millenáris Parkban, hanem Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is, sőt beszédet is mond majd a demonstráción, amelyről az Index stábja a helyszínről közvetít.

14:00: A tüntetés kezdése előtt egy órával már biztonsági őrök várják a demonstrálókat. A szervezők közben egy kisméretű színpad felállításán dolgoznak, és magyar zászlókat helyeznek ki a háttérben. Egyelőre több a nemzeti lobogó, mint a tüntető.

14:45: Lassan megtelik a park tüntetőkkel. A demonstrálók várják a tüntetés kezdését, folyamatosan érkeznek az emberek.

14:50: Feltűnt a tömegben Menczer Tamás, aki az Index kérdésére kifejtette, teljesen világos, hogy Kollár Kinga és a Tisza Párt elárulta Magyarországot, és még büszkék is rá.

Összefogtak Brüsszellel azért, hogy nekünk mindannyiunknak a lehető legrosszabb legyen

– fogalmazott a szóvivő, aki szerint azért tették ezt, hogy a saját politikai céljaikat megvalósítsák.

„Aki ilyet tesz az hazaáruló, de egyébként nincs ebben semmi meglepő, hiszen az az ember, aki elárulja a családját, az mindenre képes. Magyar Péter elárulta a családját, a barátait és most a hazáján a sor. Ő ilyen, egy áruló. Mindig is az volt, mindig is az lesz” – tette hozzá.

15:05: Apáti Bence beszélt a jelenlévőkhöz, szerinte Kollár Kinga büszke, „átjárja az öröm”, mert 50 kórház fejlesztését szabotálták. Úgy véli, utoljára 20 éve találkoztak ilyen beszéddel, amikor Gyurcsány Ferenc elmondta az őszödi beszédet. A tiszás a saját szájával mondta ki, hogy neki az a jó, ha a magyaroknak rossz – tette hozzá. Ruszin-Szendi Romulusz is szóba került, Apáti szerint ugyanis a volt vezérkari főnök magyar katonákat küldene Ukrajnába.

Lehet szépen visszamenni a balettba ugrálni

– üzent a Tisza Párt tagjainak.

15:10: Menczer Tamást „lökdösték fel a színpadra” – ahogy fogalmazott, majd azt mondta, egy kérdés van, kit akarnak az emberek: azokat, akik harcolnak értük vagy azokat, akik elárulják őket. Ez az ország nem az ideiglenes állomáshelyem, hanem a hazám, meg fogjuk védeni – jelentette ki. Szerinte a Tisza Párt képviselői tönkreteszi Magyarországot, hogy nekik jó legyen, majd megismételte, amit már az Indexnek a tüntetésen elmondott: „Magyar Péter elárulta a családját, a barátait és most a hazáján a sor. Ő ilyen, egy áruló. Mindig is az volt, mindig is az lesz”.

Vége van, kicsi

– üzent végül Magyar Péternek.

15:15: Bayer Zsolt felkonferálta saját magát, majd arról beszélt, hogy Brüsszelnek fizetet ügynökei vannak, akik közül az egyik „Brüsszel Péter, aki kevés híján havi ötmillió forintért vállalta, hogy Brüsszel ügynöke lesz”. „A mi kis Kingánk, Kingácskánk, Kingucink ugyanezt vállalta, Brüsszel utasításait hajtják végre” – fogalmazott, a tömeg közben többször is fújjogva vagy hazaárulózva reagált.

Bayer felidézte Kollár szavait, majd elmondta, ezt lehetetlen másképp értelmezni, lehetetlen megmagyarázni. Szerinte ez a felszólalás arról szól, hogy a „Kollár nevű ügynök” annak örül, ha Magyarországnak rossz.

Bayer Zsolt ezek után elmagyarázta, hogy kik azok a nácik, szerinte a tiszások „fordított nácik”.

A brüsszeli ügynökök pedig takarodjanak

– zárta gondolatait Bayer Zsolt.

Eközben helyszíni tudósítónk jelezte, hogy az eseményen részt vesz Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, de jelen van Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ főigazgatója és Nagy Feró is.

15:35: Gulyás Gergely állt a színpadra, aki elmondta, azért vannak ott, hogy nemet mondjanak arra a politikára, ami rossz Magyarországnak. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a tiszás képviselők azért dolgoznak Brüsszelben, hogy a magyar egészségügy, a tanárok, a vállalkozók ne kapják meg azt, ami jár nekik.

Azt hittük, Őszöd Balatonon van, de kiderült, hogy a Tiszánál

– fogalmazott, szerinte a tiszásoknak nem számít sem Isten, sem haza, csak a hatalom. Mint mondta, Magyar Péter „szívesen elárulja a családját és a gyerekeit”, ha a hatalom úgy kívánja, neki mindegy, hogy Orbán Viktornak vagy Ursula von der Leyennek tapsol, a lényeg, hogy az első sorból tegye. Mint mondta, ami eddig feltételezés volt, az most egyértelművé vált:

a haza nem lehet ellenzékben, de a hazaárulók igen.

Véleménye szerint Brüsszelnek a legbiztosabb partner a legnagyobb áruló, de ez Magyarország, nem pedig az EU, itt a magyarok döntenek, akikben semmi közös nincs Magyar Péterrel.

Miért tüntet Bayer Zsolt?

Bayer Zsolt azt írja, nem hagyja nyugodni a Tisza Párt brüsszeli beszéde, amelyhez hasonlót „az őszödi beszéd óta” nem lehetett hallani. Ugyan az elemzők szerint azért nem lehet közvetlen párhuzamot vonni a publicista által emlegetett két megszólalás között, de az tény, hogy nagy port kavart a közéletben Kollár Kinga néhány mondata.

A tiszás EP-képviselő felszólalásában a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ülésén a jogállamisági eljárással kapcsolatban kifejtette, hogy az nagyon hatékonynak bizonyult, mert emiatt a kormánynak nem maradt pénze többek között kórházi vagy vasúti fejlesztésekre, ez pedig az ellenzéki malmára hajtja a vizet.

Kiállt a Tisza brüsszeli képviselője, és belemondta az arcunkba: megállapodtak Brüsszellel, és azért akarják tönkretenni a magyar gazdaságot és a magyarok életszínvonalát, hogy így szerezzék meg a hatalmat

– értelmezte a mondatokat Bayer Zsolt, aki szerint nem hunyhatnak szemet az ilyen kijelentések felett, mert akkor „meg fog szűnni a hazánk, és jöhet a Hegedűs hadnagyok és Brüsszel Péterek országa”.

(Borítókép: Bayer Zsolt tüntetése 2025. április 12-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)