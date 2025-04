Még sosem volt ilyen könnyű droghoz jutni Magyarországon – vélik a fiatalok

A kormány zászlajára tűzte Magyarországon a kábítószer-üldözést, az ezzel kapcsolatos szigorító törvényjavaslatot a frissen kinevezett Horváth László drogügyi kormánybiztos már be is nyújtotta. Ugyan éles vitákat generál, de abban mindkét oldal egyetért, hogy szigorítani kell, és ezzel az Ifjúságkutató Intézet frissen publikált felmérése szerint a fiatalok is egyetértenek. Viszont azt sem tagadják, hogy ha drog kellene, a legtöbben tudnák, hogy kihez forduljanak, és pillanatok alatt tudnának is szerezni a tiltott anyagokból.