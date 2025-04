150 milliárd forint többletforrás kifizetését hagyta jóvá a Pénzügyminisztérium a kórházi adósságok kezelésére, ezzel havonta plusz 12,5 milliárd forintot kapnak az állami betegellátói intézmények akár már a jövő hét elején – jelentette be az egészségügyért felelős államtitkár Takács Péter a Magyar Kórházszövetség 37. kongresszusán Mátraházán, ahol a hazai egészségügy jelenlegi helyzetéről és a tervezett fejlesztési irányokról tartott előadást.

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a kórházszövetség kongresszusán úgy fogalmazott „dübörög a digitalizáció az egészségügyben, ebben kevesen járnak Magyarország előtt”. Az EESZT 2017-ben indult ami kiterjedt az egész egészségügyi rendszerre, azóta is folyamatosak a fejlesztések, a Covid-igazolvány, az eRecept, újabban eBeutalóval bővült a rendszer. Azt látom, hogy a szakma és az informatikusok közé néha kell egy szinkrontolmácsˮ – jegyezte meg. A járóbeteg-irányítási rendszer szavai szerint valójában online időpontfoglaló, amit annak idején azzal a céllal hívtak életre, hogy az összes hazai szakrendelésre kiterjesszék. „Tudom, hogy minden újdonság kicsit ijesztő, de az informatikusok és az irányító OKFŐ támogatása mellett minden akadályokat le tudunk küzdeniˮ– jegyezte meg, hozzátéve: tisztában vannak vele, hogy az utógondozás az egyik sarkalatos pont, amire a projekt bevezetésekor az intézményvezetőkhöz eljuttatott kézikönyv kitér.

Digitális adatforradalom

Az államtitkár úgy véli, hogy a miniHis egyre jobban kiszolgálja a háziorvosokat és az ügyeleti rendet. A 2024-es év nagy fejlesztésének nevezte, hogy az orvosi igazolások terén az EESZT-t összekapcsolták a KRÉTA-rendszerrel. „Közel 3 millió szülő életét könnyítettük meg azzal, hogy így elkerülhetők a felesleges találkozások az orvossalˮ– értékelte.

Kitért arra, hogy az EgészségAblak applikációnál megszüntették a területi kötöttségeket az időpontfoglalásnál, így a betegek országosan választhatnak a szabad kapacitások közül. Az államtitkár megjegyezte, már nem protekcióra, applikációra van szükség ahhoz, hogy az ember bejusson az orvoshoz. A túlfoglalás szerinte nem lehetséges, hisz a szakrendelő tartja nyilván, hogy mennyi időpontot ajánlhat ki. Maga is tesztelte az átfoglalást, most dolgoznak azon, hogy ez még egyszerűbb legyen. Az államtitkár úgy véli, előrelépés lenne, ha a szakrendelésen a kezelés végén az asszisztensek is tudnának foglalni a betegnek kontroll időpontot. Leszögezte: a telefonos és személyes időpontfoglalás megmaradt.

A mesterséges intelligencia már most is segíti az egészségügyi ellátást, különösen a mammográfiai leletek kiértékelésében és a vastagbél-patológiában pilot jelleggel. A jövőben a technológia még nagyobb szerepet kaphat a diagnosztikai döntéstámogatásban.

„Ehhez strukturált adatokra van szükség, amit már 60 százalékban így kérnek a szakorvosok, szeretnénk ennek teljes kiterjesztését, hogy a pdf-korszak véget érjen az egészségügyben. Cél, hogy a laborok azonos mértékegységeket, intervallumokat használjanak, amivel elkerülhető a vizsgálatok felesleges ismétlésére” – részletezte az államtitkár, hozzátéve: mindez gyarapíthatja az anonimizált adatvagyont, ami az orvosi kutatások alapjául szolgálhat. Szavai szerint ez a közös európai gondolkodásnak megfelelően – az Európai Egészségügyi Adattérrel (EHDS) – hozzájárulhat a ritka betegségek innovatív terápiájához. „Az uniós magyar elnökség rajta hagyta a kéznyomát a gyógyszeripari szabályozáson, az európai gyógyszercsomag 70 százalékát ezeken a tárgyalásokon határozták megˮ– fogalmazott az államtitkár.

Finanszírozási reform

A kórházi finanszírozás terén jelentős változásokat jelentett be az államtitkár. A Nemzetgazdasági Minisztérium

évi 150 milliárd forint többletforrást biztosít a dologi kiadásokra, ami havi országos szinten 12,5 milliárd forint juttatást jelent az intézményeknek.

„Ennek első folyósítása már a következő hét elején megtörténhet” – jelentette be. Az ágazati infláció egész Európában magasabb volt a lakosságinál, ennek kezelése azonnali beavatkozást igényelt – húzta alá. Közölte: a gazdasági tárca előrejelzésének megfelelően minden ellátási szinten inflációkövető 5 százalékos alapdíjemelést eszközölnek.

Arra is kitért, hogy a 2024-es évről februárra csúszott át a kórházak adósságtérítése, amit abban a hónapban teljesítettek. „Korábbi ígéretem szerint a négy évközin túl ezek a kisebb évközi konszolidációk addig folytatódnak, amíg létre nem jön a valós alapú finanszírozás” – jegyzete meg Takács Péter, hozzátéve: ennek alapja a ráfordítás adatgyűjtés lesz. A Heves vármegyei kórházakban futó pilot projekt alapján validálják az osztályos kontrolling adatokat, az esetszintű adatok alapján valósul meg az ország összes intézményére kiterjesztett tartós értékkövetés, háromévenként felülvizsgálattal. A szakági vezető elmondta, hogy szeretné, ha az eszközpótlás és amortizáció beépülne majd a finanszírozásba.

Kiss Zsolt, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő főigazgatója erre reflektálva elmondta, hogy ők is gyűjtenek valós finanszírozásra vonatkozó adatokat, amelyek terveik szerint 2026 második negyedévére lesznek hasznosíthatók. „Eleinte 2, majd 3-4 évente megismételjük ezek felülvizsgálatát, annak érdekében, hogy az inflációs hatásokat és a technológia fejlődéseket is le tudjuk követni”– tette hozzá.

Takács Péter szerint ez lesz a kulcsa a kórházi adósságok kezelésének, amiben intézményenként meghatároznak egy tolerálható mértéket és az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) feladata lesz ezek betartatása. Ismertette, hogy

számításaik szerint a menedzserhatás levonása után összágazati szinten a tolerálható adósság 80 milliárd forint.

Elmondta, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ígérete szerint ezt az összeget 2026. elején biztosítani fogják a konszolidációhoz.

Az államtitkár nem vetette el a teljesítményalapú bérezés kérdését, annál is inkább, mivel több magánklinika is ezzel ösztönzi kollégáit. Takács Péter szerint az életkor szerinti béremelés nem motiválja megfelelően az orvosokat. Mint rámutatott, a megfelelő forgalom, a panaszok kezelése éppúgy hozzátartozik a betegellátás minőségi mutatóihoz. „A teljesítménycélokat osztályokra, sőt, akár orvosokra lebontva is meg lehet határozni az osztályvezető főorvos elvárásai szerint” – említette, magyarázatként hozzátette, hogy ezt az intézmény részlegének munkavállalóit, körülményeit legjobban ismerő személyre bíznák.

Az államtitkár kitért az uniós forrásokra is, melyek jelentős részét kórházi felújításokra fordították volna. Takács Péter hangsúlyozta, hogy mintegy 900 milliárd forint „ragadt” az RRF-ben, ami utólag a számlák bemutatása után finanszíroznának, ennek ellenére az elmúlt években közel száz állami intézményben hajtottak végre felújítást.

Várólisták és kompetenciabővítés

Közlése szerint az eszközpark fejlesztése folyamatos: idén 13 CT- és 7 MR-új berendezést helyeznek üzembe, a 6-12 hét várakozási idők csökkentése érdekében, ami szerinte az európai középmezőnybe tartozik, de dobogóra törekednek. Az átmeneti időszakban mobileszközökkel biztosítják a képalkotó diagnosztika folytonosságát. „Amelyik műszaki állapota, képminősége megfelelő, azokat nem cseréljük, hanem újat teszünk mellé. A radiológiai távleletezésre 7,5 milliárd forintot biztosít a kormány, a túlmunka és a kiterjesztett rendelési időkre” – emelte ki.

Takács Péter kijelentette,

nem tervezik magánszolgáltatók bevonását a várólisták csökkentésére.

„Az ortopédorvosok mindössze 2 százaléka dolgozik magánklinikán, 98 százalékuk állami ellátásban is végez műtétet” – jegyezte meg, hozzátéve: a betegségcsoportok után járó HBCS-finanszírozás rendbetételével a kórház számára nem lesz veszteséges egy protézisbeültetés, ez felpörgetheti a kórházakban folyó protetikát. Hangsúlyozza, hogy a szürkehályog-műtétek terén már most is dobogós helyen áll Magyarország az OECD országok között. „A cél, hogy az első helyen álló litvánokat ebben megelőzzük” – tette hozzá.

Álláspontja szerint a kórházi rendszerek és a szakellátórendszerek tehermentesítése akkor valósulhat meg, ha az alapellátással is jól működünk ebben együtt. A tervek szerint ezért hamarosan a háziorvosok szakvizsgájuknak megfelelő újabb jogosultságokat adnak, a PSA-vizsgálat beutalásával, a „bajmegállapító” ultrehanggal és a szakorvosi javaslatot követő gyógyszerfelírás kiterjesztésével, ami például a 1,5 millió diabéteszes ember életét jelentősen megkönnyíti majd. A népegészségügyi szűréseknél pedig szeretnék, ha nyomon követnék a hónapban meghívott betegek státuszát, akik hamarosan nem csak postai úton, elektronikus formában az applikáción keresztül is kapnak értesítést az ingyenes vizsgálat lehetőségéről.

Az államtitkár beszélt a szakdolgozói kompetenciák bővítéséről is, amely már társadalmi egyeztetésen van, az egyetemi végzettséggel rendelkezők, a sürgősséginél az alapellátásban és a képalkotó diagnosztika területén kapnak jogosultságot leletezés és a terápia inditására, és hozzáférést az EESZT-ben rögzítéshez. Kiemelte, hogy egész Európában hiány van a szakdolgozókból, Nyugaton éppúgy, a megvalósult bérkorrekció mellett a kompetenciabővítéssel több szakmai kihívással szeretnék számukra is vonzóvá tenni a pályát.

(Borítókép: Takács Péter 2025. április 11-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)