Egyre feljebb kúszik a hőmérő higanyszála, beköszönt a kirándulóidő

Szombaton kellemes, gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, csapadéktól nem kell tartani. Az északi szél csak elvétve élénkül meg, a hőmérséklet pedig napközben 15–20 fok között alakul. Vasárnap estétől helyenként eső, záporeső is várható.

Szombaton gomolyfelhős, napos idő várható, a gomolyok időszakosan össze is állhatnak, majd estére nagyrészt kiderül az ég. Csapadék nem valószínű. Az északi szél csak kevés helyen élénkül meg.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 8 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 3 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható.

A HungaroMet előrejelzése szerint szombaton kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem várható. A levegőminőség kiválóan alakul, és fronthatás sem terheli szervezetünket.



Vasárnap többnyire fátyolfelhős, napos időben lesz részünk, majd a nap második felében nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és késő délutántól, estétől helyenként eső, záporeső is kialakulhat. A délies szél megélénkül, főként az Északnyugat-Dunántúlon meg is erősödik. Hajnalban általában 2, 8 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti, északkeleti, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet. Délután 18, 24 fok várható.

