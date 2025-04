Miközben ellene tüntettek, Kollár Kinga fagyizott, a Fidesz azonnal reagált

A Tisza Párt EP-képviselője Facebook-oldalán fagyizós képet osztott meg, de itt sem mulasztotta el számonkérni a magyar kormányon az elbukott uniós pénzeket, eközben pedig a Bayer Zsolt által szervezett tüntetés zajlott ellene. Szentkirályi Alexandra sem hagyta szó nélkül Kollár Kinga fagyizását, és megjegyezte, hogy a büszke kép helyett inkább lemondását nyújtotta volna be.

Kollár Kinga közösségi oldalán röviden reagált az ellene szervezett demonstrációra, melyet a Civil Összefogás Fórum nevében szervezett Bayer Zsolt publicista, amelyen felszólalt többek között Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is.

Fejenként 800 ezer forint ingyenpénzt elbukni. Kimondani nem lehet, csinálni igen!?

− írta a Tisza Párt európai parlamenti képviselője, és egy képet is megosztott, amelyen éppen fagyizott.

A Fidesz budapesti frakciójának vezetője, Szentkirályi Alexandra szintén közösségi oldalán írta le véleményét Kollár Kinga bejegyzéséről, és úgy fogalmazott, hogy

Lemondás nem, egy büszke fagyizós kép érkezett Magyar Péteréktől Brüsszelből.

A frakcióvezető a Tisza párti politikus korábbi brüsszeli kijelentését őszödi beszédnek nevezte, melyben állítása szerint „beismerték, hogy pártpolitikai érdekeikből a magyar emberek ellen dolgoznak, és azért, hogy tovább zsarolják Magyarországot a hazánknak járó forrásokkal”.

Megjegyezte, hogy szerinte az ellenzéki párt képviselői erre még büszkék is, majd hozzátette, hogy „Magyar Péter és Brüsszel összeesküdtek a magyarok ellen, pénzért és hatalomért bármire képesek, és mint a vidáman nyalt fagylalt is bizonyítja: Brüsszelben elégedettek is velük Manfred Weberék”.