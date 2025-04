Elindult a Kutyapárt szürke Pride-ja, az oroszok visszatérését követelik

Cikkünk folyamatosan frissül!

Legyen mindenki egyforma! névvel rendez vonulással egybekötött tüntetést a Magyar Kétfarkú Kutya Párt április 12-én, szombaton 14 órától, miután a magyar Országgyűlés a gyermekvédelemre hivatkozva betiltaná a budapesti Pride-ot.

Mint a párt a tüntetésről szóló eseményében fogalmaz,

A mássággal csak a baj van. Külön ízlések, egyéniségek, nevek, sőt színek! Állandóan összezavarnak mindent és mindenkit.

A párt szerint igaza van Orbán Viktor miniszterelnöknek, amikor nem a közszolgáltatásokkal, az inflációval, vagy lakhatással foglalkozik, hanem a sokszínűség ellen, ami során „a kormány mindent meg is tesz ennek eltiprásáért és megpróbálja ellehetetleníteni a Pride-ot, a bírákat, a civileket és mindenkit, aki egy kicsit is máshogy látja az ideális világot”.

15 Galéria: A Magyar Kétfarkú Kutya Párt békemenete Fotó: Papajcsik Péter / Index

A kétfarkúak szerint a boldogságot az egyformaság hozza el a sokszínűség és az önmegvalósítás helyett, emiatt szürkébe hívta tüntetni szimpatizánsait délután két órára a Hősök terére, hogy egy péniszalakú útvonal után ide visszatérve zárják le a demonstrációt beszédekkel, majd DJ-vel – a párt még after partyt is szervez a békemenet után.

13:52: A tüntetés hivatalos kétórás kezdete előtt már pár százan várakoznak a téren. A legtöbben szürke felsőben vannak, de vannak, akik ennek hiányában fekete vagy fehér színű felső mellett döntöttek. A rendőrség készül a tüntetésre, a közelben,

a Lendvay utcában lévő Fidesz pártirodát rendőrök állják körbe.

Egyébként nagyon sokan kutyákkal érkeztek, ami a párt tüntetéseinél már-már hagyomány.

14.43: Elindult a menet, miután a rendezők vonulni hívták a résztvevőket, akiket „barátaim a szürkeségben!” kijelentéssel szólította meg. Mielőtt elindult volna „a szürke Pride”, a „szabadság, egyenlőség, egyenlőség, egyenlőség” jelszavat skandáltatták a közönséggel. A tömeg elég nagyra nőtt időközben, miközben a szervezők már kifordultak az Andrássy útra, sokan még a Hősök terén ácsorognak.

14:36: A tüntetők változatos transzparenseket hoztak magukkal. Van, aki a szokásos kutyapártos jelszavakat (legyen minden jobb, örök élet, ingyen sör) hozott magával, de ezenkívül osztogatnak olyan LMBTQ-zászlót is, amin színek helyett a szürke több árnyalata szerepel.

14:20: A rendezők bejelentették, hogy a békemenet húsz perc múlva indul, akkor várnak mindenkit a bulivagon mögött.

A Hősök terét közben lassan elárasztják a szürke és annak árnyalatait viselő demonstrálók, a teret már szellősen feltöltötték,

de sokan inkább a közeli Szépművészeti Múzeum melletti füves területén ücsörögnek – egyébként alig vannak olyanok, akik nem szürke színű felsőt viselnek.

Ezenkívül azt is kijelentették, hogy az egyediség rossz, a boldogságot az egyformaság hozza el, ezért aki szeretné az „egyediség átkát” lerázni magáról, azt várják a Kutya Párt standjainál, ahol adományokat is fogadnak.

A békemenet előtti egyébként elég változatos a dalok listája: megcsendült már Tóth Gabi és Ákos egy-egy dala is, valamint a Mi vagyunk a Fidesz c. dal is.

15.03: Első megálló az orosz nagykövetség épülete, ahol a szervezők azt skandaltatták a résztvevőkkel, hogy „ruszkik, gyertek haza!”

15.15: A menet megállt a Kodály köröndön, ahol a gólyalábasok performansza következett: a szürkébe, valamint színesbe öltözött gólyalábasok csaptak össze egymással. A harcot végül megakasztotta, hogy időközben egy színes és egy szürke gólyababa született. A színest kifújolták, és azt követelték, hogy fessék le szürkére.

(Borítókép: A Kutyapárt tüntetése 2025. április 12-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)