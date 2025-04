Gulyás Gergely is felszólal Bayer Zsolt tüntetésén, a kétfarkúak a Hősök terén gyülekeznek

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt április 12-én „Legyen mindenki egyforma” néven békemenetet szervez a Hősök terére. Bayer Zsolt publicista is demonstrációt szervez a Millenáris Parkban, reagálva a Tisza Párt EP-képviselője, Kollár Kinga nyilatkozataira. Az eseményen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is felszólal majd.

„A mássággal csak a baj van. Külön ízlések, egyéniségek, nevek, sőt színek! Állandóan összezavarnak mindent és mindenkit” – írja a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a békemenetük felhívásában.

Orbán Viktor hibátlan helyzetértékeléssel felismerte, hogy ma Magyarországon nem a rossz közszolgáltatásokkal, az inflációval, a lakhatással vagy az orosz befolyással van baj

– folytatják a közleményben.

Már korábban is lehetett tudni arról, hogy mi is a céljuk a menettel, ugyanakkor most bejelentették az útvonalát is, ami egy egész érdekes formát ad ki:

Közleményüket azzal zárják: „Ha mindenki egyforma lenne, és mindannyian ugyanúgy gondolkodnánk, akkor nem lenne háború sem! Brüsszel mellett a sokszínűség is felelős a háborúért! Csak így lehet béke Magyarországon!”

A „Legyen mindenki egyforma” elnevezésű békemenetük 14 órakor kezdődik a Hősök terén.

Bayer Zsolt tüntetésén Gulyás Gergely is felszólal

Ahogy arról beszámoltunk, Bayer Zsoltot nem hagyja nyugodni a Tisza Párt EP-képviselőjének, Kollár Kingának néhány mondata, ezért szombatra utcára hívta a jobboldalt. A gyűlés délután 3 órakor kezdődik a Millenáris Parkban, a demonstrációt a Civil Összefogás Fórum (CÖF) szervezi, akik a Békemenetet és a kormánypárti rendezvényekre a buszos utaztatást is bonyolítják.

Bayer Zsolt arra kéri az embereket, hogy gyülekezzenek ott, ahol 2024 nyarán már tüntettek egyszer, és tegyék világossá akaratukat: „Akik Brüsszellel szövetkeznek Magyarország ellen, azok tűnjenek el a közéletből.”

S teszi mindezt Bayer Zsolt telefonon is, automatizált üzenetekkel

– legalábbis erről számolt be a hvg.hu, akiknek az újságírója is kapott egy ilyen hívást „Bayertől”.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter sem hagyta szó nélkül az eseményt, közösségi oldalán arról írt, hogy ő is beszél majd Bayer rendezvényén. „Ma 15 óra Millenáris. Tiltakozás a Tisza Párt őszödi beszéde ellen, legyünk ott minél többen!” – fogalmazott.