Felvétel onnan, ahol egyetlen másodperc alatt 37 ember halt meg

Megrázó fény- és árnyékjáték, valódi emberi sorsok, elevenen élő háborús emlékek – ez fogadja a látogatót Szerhij Melnicsenko A háború tetoválásai című kiállításán, ahol nemcsak a képek, hanem a mögöttük rejlő történetek is mélyen a bőr alá kúsznak. A megnyitón készült interjúnkban a művésszel beszélgettünk múltról, túlélésről és arról, hogyan lehet a fotográfia egyszerre önkifejezés és segítő eszköz.

Csütörtök este, 10 perccel Szerhij Melnicsenko ukrán fotóművész A háború tetoválásai című kiállításának hivatalos megnyitása előtt léptünk be a Három Hét Galéria piciny kiállítótermébe. A helyiség zsúfolásig megtelt, így elsőre ennek tulajdonítottuk azt a szorongató érzést, amely elfogott bennünket. Azonban hamar felismertük, a képekről figyelő ukrán túlélők égető tekintete miatt éreztük magunkat a komfortzónánkon kívül.

A háború tetoválásai (War Tattoos) projekt, amelyet Szerhij Melnicsenko 2023 tavaszán indított útjára, fekete-fehér fotósorozat, amelyben az alanyok (többnyire a fotós barátai és családtagjai) teljes méretű háborús felvételek kivetítésének hátterében jelennek meg a lencse előtt. A szerző így dokumentálja a fájdalmas emlékek, érzések és érzelmek vizuális lenyomatát – mind a fotókon szereplőkét, mind az egész országét. A képeken szereplők saját maguk választották ki a felvételt, amelyet a művész rájuk vetített, így ezek a képek nemcsak a túlélőket, hanem a nekik legmélyebb fájdalmat okozó és kitörölhetetlen nyomot hagyó eseményeket is megmutatja.

A háború tetoválásai azonban több mint fotóprojekt. Vizuális emlék, amely a fény és az árnyék nyelvén beszél, méghozzá olyan élesen, hogy mindenkit, aki belép a kiállítóterembe, egyből elfog valami érzés: düh, szomorúság vagy éppen, ahogy a mi esetünkben, szorongás.

Azonban mielőtt még túlságosan belemerültünk volna a képek által nyújtott élménybe, visszazökkentünk a valóságba, ugyanis szó szerint belebotlottunk Gréczy Zsoltba, a Demokratikus Koalíció politikusába.

A hírek általában nem adják át a valóságot, csak arról szólnak, hogy itt vagy ott lebombáztak valamit. Ezen a kiállításon viszont szembe jön az emberrel a valóság. Akik eljönnek ide, azok láthatják, azokat a végtelenül elkeseredett, szomorú embereket, akik kilátástalanul néznek szembe az objektívvel és a legnagyobb fájdalmukkal, amit a lerombolt épületek jelenítenek meg

– mondta el nekünk a képviselő, aki megjegyezte, a középiskolásoknak is meg kellene mutatni ezeket a fotókat, hogy érezzék, mit jelent a háború, és milyen fontos az, hogy békében éljünk.

Gréczy Zsolt kiemelte, azért jött el, mert kötelességének érzi, hogy kiálljon Ukrajna szuverenitása mellett, és erre a felfogására csak ráerősített a rengeteg áldozat, aki visszatükröződik a fényképekről.

Ukrajna európai uniós tagsága fontos, sőt kifejezetten nemzeti érdeke lenne Magyarországnak

– tette hozzá a politikus.

19 Gréczy Zsolt Galéria: A háború tetoválásai kiállítás (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

További beszélgetésre azonban nem volt idő, ugyanis elkezdődött a galéria hivatalos megnyitója, ahol először a Három Hét Galéria tulajdonosa, Bódis Andrea mondott beszédet.

Unalmassá vált a háború?

„Harmadik éve szervezünk kiállításokat az Ukrán Nagykövetséggel a Budapest FotóFesztivál keretein belül, ami remek alkalom arra, hogy megismerjük az ukrán fotóművészeket. Ez az együttműködés nagy öröm számunkra, az viszont nagy szomorúsággal tölt el, hogy a fényképek minden évben csak a háborúról szólnak. A háború borzalmairól, a halálról és a szenvedésről” – kezdte beszédét a galéria tulajdonosa.

Bódis Andrea kikérte magának azokat a kijelentéseket, amelyek arról szólnak, hogy már unalmas a háború kiállítási témaként, és akik így gondolkoznak, azok képzeljék magukat az ukránok helyébe, és képzeljék el, hogy ők mennyire unják már a háborút.

Ez a kiállítás kiállás a Három Hét Galéria részéről. Kiállás embertársaink mellett, kiállás az ukrán nép mellett, és kiállás minden olyan ember mellett, akik egyszerűen csak békében szeretnének élni

– hangsúlyozta Bódis Andrea.

Somosi Rita, a Budapest FotóFesztivál művészeti vezetője kiemelte, milyen fontos, hogy még háborús időkben is születnek művészi alkotások, és hogy a Három Hét Galéria, valamint az ukrán nagykövetség támogatásával a fesztivál közönsége is megismerheti ezeket a műveket.

Felidézte, hogy a fesztivál kilenc éve indult, és céljuk azóta is az, hogy a fotográfia különböző műfajai és generációi egyenlő hangsúllyal jelenjenek meg a programban. A kiállítások kiválasztásáról elmondta, olyan műveket mutatnak be, amelyek őket is megérintik, inspirálják.

A mostani kiállítás eltávolodik a korábbi évek dokumentarista szemléletétől, és személyesebb, mélyebb fájdalmakkal átitatott képeket tartalmaz

– fogalmazott a művészeti vezető.

19 Somosi Rita, Viktoria Svereniak és Szerhij Melnicsenko Galéria: A háború tetoválásai kiállítás (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Viktoria Svereniak, az Ukrán Nagykövetség tanácsadója helyettesítette az eseményen Sándor Fegyirt, Ukrajna magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét, aki hivatalos útja miatt nem tudott eljönni az eseményre.

A tanácsadó arról beszélt, hogy a háború nyomai nemcsak a testeken, hanem a lelkekben is ott maradnak. Mint mondta, mindannyian hordozunk tetoválásokat „ilyen-olyan formában” – ezek lehetnek fájdalmas emlékek, traumák, amelyek örökre velünk maradnak.

Hangsúlyozta, hogy a háború három éve tart, és nemcsak a katonákat, hanem a civileket is naponta éri veszteség.

Április 4-én rakéta csapódott egy lakóházba – húsz ember halt meg, köztük kilenc gyerek. Kilenc ártatlan gyerek, akik a játszótéren játszottak – pont rosszkor

– emlékeztetett megrendülten.

19 Galéria: A háború tetoválásai kiállítás Fotó: Papajcsik Péter / Index

A kiállítás képei szerinte nem a rombolást vagy a háborús hősiességet mutatják be, hanem hétköznapi emberek történeteit.

Olyan emberek, mint önök, csak éppen örökre megjelölve valamivel, amit soha nem kértek

– fogalmazott Viktoria Svereniak.

Ezek a fotók nemcsak a fájdalomról szólnak, hanem a reményről is – a túlélésről, a kitartásról és a hitről, hogy eljön az igazságos béke.

Zárásként köszönetet mondott a Budapest FotóFesztiválnak, a Három Hét Galériának, valamint a magyar közönségnek a támogatásért, és arra kérte a látogatókat: „Ne csak nézzenek – lássanak is!”

Nem felelek mások gondolataiért

Az 1991-ben született Szerhij Melnicsenko rendkívül szerény, annak ellenére, hogy ő volt az első ukrán, aki Berlinben megkapta a „Leica Oskar Barnack Award Newcomer 2017” rangos nemzetközi elismerést, műveit pedig több mint 200 egyéni és csoportos kiállításon, művészeti vásárokon és fesztiválokon állították ki világszerte, mindemellett 12 fotókönyv szerzője. A megnyitón lehetősége lett volna beszédet mondani, de elárulta, hogy nagyon zavarban érzi magát, így nem is húzza hosszúra előadását. Ennek megfelelően megköszönte a jelenlévőknek, hogy eljöttek, majd elmondta, hogyha bárkinek lenne kérdése hozzá, szívesen válaszol.

Mi éltünk ezzel a lehetőséggel.

A háború előtt a fotográfiám inkább konceptuális volt – ifjúság, férfiasság, törékenység, szabadság témákban dolgoztam. De amikor a teljes háború kitört, rájöttem, hogy ennek most nincs itt az ideje és a helye

– árulta el kérdésünkre a fotóművész, aki miután ezt felismerte, nem is dolgozott komolyabb munkákon, csak saját családjáról készített képeket, ahol megörökítette a mindennapjaikat, mint egy napló bejegyzéseit.

19 Galéria: A háború tetoválásai kiállítás Fotó: Papajcsik Péter / Index

Kifejtette, hogy A háború tetoválásai projekt spontán ötletből született, amikor egy barátjával kísérletezett a stúdiójában egy Mamiya filmes, középformátumú fényképezőgéppel.

Azt kértem a barátomtól, hogy keressen egy képet, amely számára a legfájdalmasabb emlék a háborúból. A lebombázott, kicsontozott házuk képét választotta. Kivetítettem a testére, és elkezdtem fotózni. Ahogy láttam az eredményeket és azt, hogy milyen hatása van a képeknek, tudtam, hogy ezt a projektet folytatnom kell

– fogalmazott a művész.

A fotók mögött valódi emberek, valódi történetek állnak – ez teszi a sorozatot különösen erőteljessé. Ennek ellenére nem akart üzenni ezzel senkinek, elsősorban magának készítette a képeket, de természetesen örül annak, ha az emberek kapcsolatba lépnek a képeivel, és megértik, hogy a háború nem ért véget.

Szerhij Melnicsenko szerint a művészet egyszerre személyes kifejezőeszköz és eszköz a túléléshez – szó szerint is.

A háború első napjaiban eladtam sok munkámat NFT-ként és nyomatként is, és az ebből befolyt összeggel támogattuk a védőinket. Eddig több mint 100 000 dollárt gyűjtöttünk így össze

– mesélte.

Amikor arról kérdeztük, van-e kedvenc képe, elgondolkodott.

Nem kedvenc – inkább szimbolikus. A Mikolajiv megyei közigazgatási épület előtt készült, amelyet 2022 márciusában ért rakétatalálat. Egyetlen másodperc alatt 37 ember halt meg ott. Ez az épület a városom központja, és ez a kép ezért különösen fontos számomra

– felelte a művész.

A kiállítás nem politikai állásfoglalás, hanem művészi válasz egy nemzeti tragédiára. „Valaki azt mondja majd, hogy ez propaganda. Lehet, annak érzi. De én nem mások gondolataiért felelek. Én csak azt csinálom, amit igaznak érzek – ez a dolgom művészként.”