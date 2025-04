Szájer József: A brüsszeli füstköd mögött zajlik az Európai Birodalom jogot áthágó, lopakodó hatalmi expanziója

„A birodalmak, nem pedig a nemzetek okozták Európa nagy háborúit – mégis a nemzeti szuverenitást támadják ma Brüsszelből. Magyarország történelmi küldetése a megmaradás, ami most a birodalmi ambíciókat dédelgető uniós törekvésekkel szembeni ellenállásban nyilvánul meg” – állítja Szájer József, a Szabad Európa Intézet igazgatója, aki a Magyar Nemzet hasábjain értekezett a nemzeti önállóságról.

„Európa elmúlt ötszáz éve a birodalmak és nemzetek küzdelmének története. Az 1648-as vesztfáliai béke nem csupán egy háborút zárt le, hanem megalapozta a modern nemzetközi jogrendet, középpontban a nemzeti szuverenitás eszméjével” – írja Szájer József a Nem akarunk európai birodalmat! című véleménycikkében. Szerinte ez a jogi védvonal különösen a kisebb és közepes méretű államok számára vált létfontosságúvá, amelyek így nem pusztán az erősebb hatalmak kényének-kedvének voltak kitéve.

Szuverenista nézőpontból ma újra fel kell tennünk a kérdést: merre halad az Európai Unió, és milyen veszélyeket rejt magában a birodalmi logika visszatérése kontinensünkre?

– veti fel Szájer József a Magyar Nemzet oldalán közölt cikkében.

A Szabad Európa Intézet igazgatójának főbb megállapításai ezenkívül az alábbiak.

A háborúkat a birodalmak okozták: „A háborúkat nem a nemzetek okozták úgy általában, hanem a töb­biek fölött uralomra törekvő, birodalmi ambíció­kat tápláló, konkrét agresszív országok”.

A nemzet a demokrácia alapja: „A nemzet az egyetlen olyan társadalmi keret, amelyben a valódi demokrácia létezhet és fenntartható – a birodalmi elv és a néphatalom fő szabály szerint inkompatibilisek egymással”.

A magyar nemzet küldetése a megmaradás: „Kodolányi János fogalmazta meg, hogy a magyar nemzet küldetése a megmaradás – a nemzeti politikának a nemzetet, annak fennmaradását kell szolgálnia”.

Magyarország a szuverenitás védelmezője: „Minket a Jóisten is arra teremtett, hogy a nemzeti szuverenitás szabadságharcosai legyünk – és ez felelt meg az érdekeinknek is”.

Az Európai Unió birodalmi útra lépett: „Az Európai Unió nem a demokratikus, hanem egyre inkább a birodalmi elv szerint működik – a magyarok kivételével semmiről nem kérdezik meg az európai polgárokat”. Szerinte „a brüsszeli füstköd mögött zajlik az Európai Birodalom, jogot áthágó, lopakodó, senki által nem választott testületek, személyek hatalmi expanziója.”

A kritikát elfojtják Brüsszelben: „Az uniós együttműködést féltő kritikákra azt a sem intellektuálisan, sem jogilag nem túl igényes választ adják, hogy az unió önkéntes egyesülés”.

A nemzeti eszme a szabadság forrása: „A nemzeti eszme arra biztat ma is, hogy a szabadságért érdemes és lehetséges harcolni, azt érdemes megvédeni”.

Erős nemzetek nélkül nincs erős Európa: „A nemzeteket nem gyengíteni, hanem erősíteni kell, mert erős tagok nélkül nincs erős, cselekvőképes európai közösség sem”.

Szájer József új szerepben a közéletben

Szájer József 2020 decemberében botrányos körülmények között távozott a közéletből, miután a koronavírus-járvány alatti lezárások idején egy brüsszeli melegorgián vett részt, majd onnan egy kábítószert is tartalmazó táskával a hátán menekült el egy ereszen lecsúszva. Az eset kapcsán számos – általa hazugságnak nevezett – állítás jelent meg a sajtóban, melyeket több interjúban is cáfolt: „Az ominózus házon nem is volt eresz, ráadásul a helyszín sem az, ami megjelent a médiában” – nyilatkozta.

2024 novemberében tért vissza a nyilvánosságba, a Szabad Európa Intézet igazgatójaként. Az új intézmény célja többek között „önálló Európa-koncepció kidolgozása” és a „Nemzetek Jogai Charta-tervezet” elkészítése. A közelmúltban megjelent Frontvonalban című könyvében is hangsúlyozta: „Amit a Fidesz megragadott, az az, hogy a nemzeti érzés a legnagyobb méretű, reálisan létrehozható kötelék emberek között, mert innen már csak a birodalmi szint van, amiben a hatalom érvényesül, nem pedig az emberi közösségek ereje”.

A szerző tanulmánya szerint a történelem tanulságaiból meríthető bölcsesség ma különösen időszerű. Az Európai Unió válaszút előtt áll: vagy visszatalál a nemzetek tiszteletén alapuló együttműködéshez, vagy folytatja a birodalmi logika felé vezető utat. Ahogy Szájer József figyelmeztet: „Nekünk, magyaroknak fontos feladatunk az Euró­pai Egyesült Államok ma szinte akadálytalan előrenyomulásának a megállítása”. A politikus szerint Magyarország számára a nemzeti megmaradás parancsa világos irányt mutat – nem csupán magunkért, hanem mindazon európai nemzetek érdekében is, amelyek megőriznék identitásukat és önállóságukat a 21. században.

(Borítókép: Szájer József 2025. január 20-án. Fotó: Tövissi Bence / Index)