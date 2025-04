Szabálytalanul előzött, átvágott a piroson, majd kis híján balesetet okozott a sofőr Budapesten

Egy szabálytalanul közlekedő sofőrről küldött be felvételt egy autós, az eset még januárban történt, amikor a gátlástalan járművezető először piros lámpán át vágódott ki a busz mellől, majd a sáv megszűnése után a szembejövő sávba szorította le a videót készítő autóst, és be is vágott elé.