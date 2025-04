Takács Péter: Brüsszel és a Tisza Párt sunyi alkuja blokkolja 50 kórház felújítását

A Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára ígéretet tett arra, hogy sorra bemutatja azt az 50 kórházat, amelynek felújítása az uniós RRF-forrásból valósult volna meg, és a Tisza Párt EP-képviselője a napokban pozitívnak nevezte, hogy ehhez nem jut hozzá Magyarország. Elsőként a szolnoki Hetényi Géza Kórházba látogatott el Takács Péter, aki a helyszínen tartott sajtótájékoztatón felháborodását fejezte ki, amiért blokkolják a forrásokat, és egy magyar párt örül is ennek.

Több tucat kórház és rendelőintézet – köztük a szolnoki Hetényi Géza Kórház – felújítását állította meg a Tisza Párt és Brüsszel „sunyi alkuja” – jelentette ki a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára vasárnap Szolnokon, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet előtt tartott sajtótájékoztatón.

Félszáz kórház újult volna meg ebből

Takács Péter azt mondta: „az idehaza eddig méltán ismeretlen” Kollár Kinga, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője „arcpirító módon”, a magyar emberek kárán örvendezve tett vállalhatatlan kijelentéseket az Európai Parlamentben, és úgy fogalmazott, hogy megköttetett egy „sunyi alku” Brüsszel és a Tisza Párt, Magyar Péter, Ursula von der Leyen és Manfred Weber között. Ennek következtében ötven magyar kórház felújítását blokkolja az Európai Unió és „Brüsszel Péter” – idézte az MTI.

„A Hetényi Géza Kórház esetében 8,1 milliárd forintot blokkolnak, amellyel szakrendelőjének és onkológiai osztályának teljes körű műszaki és energetikai korszerűsítését hátráltatják. Ezúton is üzenem Brüsszel embereinek, hogy mindenhová el fogunk menni, és be fogjuk mutatni, hogy milyen károkat okoztak a magyar kórházaknak, orvosoknak, szakdolgozóknak és betegeknek, milyen felújítások késnek, állnak le, vagy épp maradnak el” – fogalmazott az egészségügyért felelős államtitkár a szolnoki kórháznál tett látogatása során.

Közölte, hogy személyes küldetésének érzi bemutatni, melyek azok a kórházak és mentőállomások, amelyeknek korszerűsítése emiatt csúszik, áll le vagy épp marad el. Tájékoztatása szerint mintegy 50 kórházról és 33 mentőállomásról van szó, amelyek szerepelnek a fejlesztési listán, amit megvalósítottak volna az RRF-forrásból. Takács Péter ígéretet tett arra, hogy az érintett kórházak listáját közzéteszi a Facebook-oldalán.

Az államtitkár a HírTV Napi Aktuális műsorában hangsúlyozta: ezzel a magyar betegeknek, a mentősöknek, a szakdolgozónak és orvosoknak is ártanak, mivel ez a munkakörülményeik javítására fordítódott volna. „A fejlesztések többségét le is zártuk volna, ha politikai alapon nem tartják vissza ezeket a forrásokat”– emelte ki Takács Péter, aki azt is elárulta, hogy pont a fejlesztési listán szereplő intézményekbe ment el Magyar Péter országjárásakor.

Elmondása szerint akkor a Tisza Párt vezetőjét még kérte is, hogy szövetségeseinél, Manfred Webernél és Ursula von der Leyennél lobbizzon azért, hogy ezek az intézmények az uniós forráshoz jussanak. „Naiv voltam, kiderült, épp az ellenkezőjéért ügyködnek” – mondta. Elmondta, hogy a magyar egészségügyre 900 milliárd forintnyi fejlesztés érkezett volna. Takács Péter a szolnoki sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy el fogják hozni az összes forrást, ami a magyar kórházaknak és a magyar embereknek jár, és elkötelezettek abban, hogy javuljon a magyar kórházak állapota.

Rámutatott: a magyar kormány a magyar egészségügyi ellátórendszerbe jelentős forrást tett. 360 milliárd forint az éves hatása a történelmi léptékű orvosi béremelésnek, ezzel megszüntették a hálapénzt – idézi az MTI. Továbbá 240 milliárd forint a szakdolgozók, az ápolók, a dietetikusok, a gyógytornászok béremelése – számolt be, megjegyezve: ez a kettő együtt 600 milliárd forint évente. Ezenfelül 100 milliárd forint ment a budapesti kórházfelújítási programba – mondta, majd felsorolta a felújított budapesti és vidéki kórházakat, az egészségügyben megvalósult digitális fejlesztéseket.

Kitért arra, hogy az uniós források visszatartása miatt még számos útépítés, úthálózat-bővítés, vasúti fejlesztés, iparipark-fejlesztés nem valósulhatna meg Magyarországon. Ez az európai fejlesztési és felzárkózás alap terhére kerülne elszámolásra, amire közös hitelt vett fel az Európai Unió – mondta, megjegyezve: a magyar emberek, a magyar családok ezt a hitelt már törlesztik, miközben politikai alapon a beruházásokhoz szükséges forrásokat a Tisza Párt és Brüsszel „ármányos alkuja” miatt folyamatosan blokkolják.

A felháborodást keltő beszéd

Ahogy beszámoltunk róla, Kollár Kinga, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ülésén meglepő kijelentéseket tett. A politikus „nagyon hatékonynak” nevezte a jogállamisági eljárást és a Magyarországnak járó uniós pénzek visszatartását, mivel ezáltal nem valósulhatnak meg fontos beruházások. A következményként romló életminőség pedig az ellenzék malmára hajtja a vizet – véli a Tisza Párt képviselője.

Magyarként azt kell mondanom, hogy [a jogállamisági eljárás] nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára

– mondta Kollár a bizottsági ülésen. A képviselő hangsúlyozta, hogy az eljárás „nagyon súlyos hatással” volt a magyar államra, amely „nem tud befektetni a közszolgáltatásokba, nem tudja támogatni a gazdaságot, és nem képes extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek”.

„ÚGY ÉRTEM, CSAK HOGY PÁR PÉLDÁT HOZZAK, AZ RRF-PROGRAMBÓL 50 KÓRHÁZBAN LEHETETT VOLNA FELÚJÍTÁST VÉGEZNI, AMIBŐL NEM LETT SEMMI”

– emlékeztetett.

Ami ennek pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket, és emiatt én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban – fogalmazott Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselője a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ülésén.

Szombaton tüntettek ez ellen

A Civil Összefogás Fórum képviseletében Bayer Zsolt publicista tüntetést hirdetett április 12-én 15 órára a Millenáris Parkba, az Európai Bizottság képviselete elé.

Kiállt a Tisza brüsszeli képviselője, és belemondta az arcunkba: megállapodtak Brüsszellel, és azért akarják tönkretenni a magyar gazdaságot és a magyarok életszínvonalát, hogy így szerezzék meg a hatalmat

– értelmezte a mondatokat Bayer Zsolt, aki szerint nem hunyhatnak szemet az ilyen kijelentések felett, mert akkor „meg fog szűnni a hazánk, és jöhet a Hegedűs hadnagyok és Brüsszel Péterek országa”.

A szombati demonstráción Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár mellett több kormánypárti politikus és ismert személyiség is részt vett. A rendezvényen Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, majd Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is felszólalt:

Azt hittük, Őszöd Balatonon van, de kiderült, hogy a Tiszánál (…), a haza nem lehet ellenzékben

– húzta alá Gulyás Gergely. A demonstrációról az Index a helyszínről tudósított, erről itt lehet olvasni.

Orbán Viktor is megszólalt

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön kemény hangvételű posztban reagált Kollár Kinga, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjének meglepő kijelentéseire. Véleménye szerint a Tisza Párt Brüsszellel összefogva a magyar érdekek ellen cselekszik. A kormányfő bejegyzését Magyar Péter nem hagyta szó nélkül.

„Saját fülünkkel hallhattuk, saját szemünkkel láthattuk: a Tisza Párt és Brüsszel összeesküdött a magyarok ellen” – írta a kormányfő, majd hozzátette, hogy megállapodtak a magyar gazdaság és egészségügy tönkretételéről, valamint „a magyarok életszínvonalának lerontásáról” azzal a céllal, hogy a Tisza Pártot hatalomra segítsék.

Ez a magyar demokrácia sötét napja! A képviselőket azért küldték az emberek az Európai Parlamentbe, hogy a magyarok érdekeiért dolgozzanak. Ma lelepleződött, hogy a Tisza Párt képviselői a magyarok ellen dolgoznak

– írta. A miniszterelnök bejegyzése végén hozzátette: „Akik a magyarok ellen dolgoznak Brüsszelben, tűnjenek a magyar közéletből!”

(Borítókép: Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára Szolnokon a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet előtt 2025. április 13-án. Fotó: Mészáros János / MTI)