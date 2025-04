Kihirdették a Tisza Párt nem hivatalos népszavazásának eredményét

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke március 15-i beszédében jelentette be, hogy pártja minden 16 év feletti magyart megkérdez arról, milyen országot szeretnének az Orbán-rendszer után. A Nemzet Hangja kezdeményezés keretében a kérdésekre április 11-ig lehet válaszolni online és személyesen egyaránt. A vasárnapi, Műegyetem rakparton tartott rendezvényen közzétették a konzultáció fontosabb számait, eszerint az ország mind a 3155 településen gyűjtötték a szavazatokat, miközben Magyar Péter személyesen járta be a 106 választókerületet.

Magyar Péter 6 óra után lépett színpadra a Republic Repül a bálna slágerére. Beszéde elején megköszönte, hogy „a valaha volt legnagyobb, kormánytól független kezdeményezésben ilyen sokan részt vettek”, majd megerősítette a Radnai Márk által bejelentett számokat. Szavai szerint mintegy 60 millió forintba került a Nemzet Hangja, miközben „a Fidesz 7 milliárd forintot költött a legutóbbi Nemzeti konzultációra”.

A magyarok hangjának ereje hegyeket mozgat meg

– fogalmazott Magyar, aki emberséges, szolidáris, felelős és hazafias országot ígért, ahol „a felálló Tisza-kormány sarokpontjai a mostani szavazás eredményei lesznek”. Szerinte voltak olyanok is, akik soha életükben nem voltak szavazni, de az ő konzultációjukon részt vettek.

Családbarát helyett emberbarát

A Tisza elnöke beszédében végigvette az összes pontot, és ígérete szerint azok alapján alakítják ki a programjukat. Többek között csökkentik a politikusok fizetését, visszavezetik a katás adózó rendszert, kivetik az extraadót a gazdagokra, 0 százalékra csökkentik a gyógyszerek, 5 százalékra pedig az egészséges élelmiszerek áfakulcsát és bevezetik a nyugdíjas SZÉP-kártyát. Továbbá 500 milliárd forintot fordítanak az egészségügyre, emberségessé teszik az adózási rendszert, valamint két ciklusra csökkentik a miniszterelnöki mandátum hosszát.

Az általa bejelentett Tisza-program sok pontból áll, ami hatalmas összegeket igényel. Ezek megvalósítására ígérete szerint az uniós pénzek hazahozatalával, a korrupció visszaszorításával, a propagandaköltségek visszanyesésével és a milliárdosok megadóztatásával érik el.

További ígéreteket is tett Magyar Péter. Emberbarát kormányuk lesz a jelenlegi családbarát helyett, mert szerinte ez utóbbi csak egy szólam, és csak pár család jár jól. Hisz egy olyan országban ami a büntetés helyett a támogatást helyezi a fókuszba, egy olyan országban, ahol a gyengéknek sem kell félniük.

A pontok végigsorolása után bejelentette Magyar Péter, hogy elindítják az Út a börtönbe programot, aminek a keretében a visszaszerzett vagyont az ország építésére fordítják.

Magyar Péter szerint a Fidesz ellenzéki párttá vált

Ahogy az a (lentebb is látható) eredményekből is látszik, Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozása osztotta meg a leginkább a válaszadókat. Erre reagálva Magyar Péter kijelentette, ügydöntő népszavazást írnak ki a kérdésben. A Tisza elnöke azt ígéri, a jelenlegi kormány által bevezetett jó dolgokat megtartják: például marad a 13. havi nyugdíj és a rezsicsökkentés is, legfeljebb azokat kibővítik.

A Tisza győzni fog a választásokon. Nem kicsit. Nagyon

– jelentette ki, amire a közönség az Árad a Tiszát kezdte skandálni. A folytatásban elmondta, a munka java ezután jön, „nem lehet megállni”, mert bár a közvélemény-kutatások alapján jól állnak, még nem érték el a céljukat. Mint fogalmazott, a Tisza Pártból, a köré épült mozgalomból építenek új országot. A fiatalokat arra kérte, győzzék meg szüleiket és nagyszüleiket, mondják el nekik a változás fontosságát. „Meséljenek nekik, de ne vitatkozzanak, ne harcoljanak velük” – szólt a fiatal generációhoz Magyar, aki azt is elárulta, 13 éves fia is egyre inkább érdeklődik a politika iránt.

”Szeretett hazánk felébredt. Együtt zárjuk le a gyászos múltunkat” – fogalmazott Magyar, majd elmondta, hogy „a legnagyobb ellenzéki párt a Fidesz lett”. Utóbbi kijelentését a tömeg ismét az Árad a Tisza skandálással fogadta, majd pár perccel korábbi szavait megismételve ismét kijelentette, hogy megnyerik a választást. Szerinte a „rendszer nem javítható, csak leváltható, a hatalom elvesztette a többségét”.

Rosszul lett egy szimpatizáns, mentőt hívtak hozzá

Azt ígérte, hogy a legkisebb településekre is elmennek a későbbiekben is, hogy „együtt gondolkodjanak”, és ezekre a fórumokra nem „TEK-esek gyűrűjében, szafarizva mennek”.

Magyar Péter beszédét ekkor megszakította, ugyanis valaki rosszul lett a tömegben, orvosi segítséget kellett hívni hozzá. Kérte a közönségét, hagyjanak helyet a mentősöknek, hogy minél hamarabb elláthassák a Tisza szimpatizánsát.

Tudósítónk megtudta, egy középkorú nő lett rosszul, nehezen vette a levegőt, de miután az orvosok megitatták, maradt tovább a színpad előtt.

A sajnálatos intermezzo után Magyar Péter folytatta beszédét, majd arra kérte a helyszínen lévőket, hogy fogják meg egymás kezét. A közönség engedelmeskedett, és Magyar Péter irányításával közösen mondták el, hogy „lépésről lépésre, tégláról tégláról vesszük vissza hazánkat”.

Úgy tűnik, ezek voltak Magyar Péter utolsó szavai a rendezvényen, ezután A tavaszi szél vizet áraszt szólt a hangfalakból, majd a színpadra lépett többedmagával Nagy Ervin színművész is, hogy elénekeljék a Kossuth-nótát. Később a pártelnök lement az emberek közé a biztonsági személyzet kíséretében, a szimpatizánsok tolonganak, hogy fotókat készíthessenek vele. Közben a backstage részben Bódis Krisztával készítenek fényképeket a jelenlévők. A helyszínen tartózkodik Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök is, a Tisza honvédelmi szaktanácsadója.

Magyar Péter beszéde után a többség nagy része nem maradt kint a helyszínen, a tömeg fokozatosan szétszéledt.

A szavazás végeredménye, Ukrajna kérdésében nagy a megosztottság

Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke bejelentette, összesen 12 231 önkéntes segédkezett 3155 településen, 10 399 kitelepüléssel az elmúlt három hétben a nem hivatalos népszavazásban. A párt hivatalos adatai szerint Magyar Péter az összes, 106 választókerületben járt, ezeken a helyszíneken 113 fórumot tartott. Továbbá 250 ezer munkaórát végeztek, ami nagyjából 28 évnyi folyamatos munkának felel meg. Kiosztottak 1,1 millió szórólapot, valamint kiküldtek 3,5 millió emailt.

Összesen 1,37 millióan töltötték ki a Nemzet Hangja 12+1 kérdést tartalmazó konzultációját. A Radnai Márk által közölt eredmények a következők:

Egyetért-e ön azzal, hogy évi maximum 200 ezer forint értékben nyugdíjas-SZÉP-kártyát vezessünk be, amely élelmiszerre, gyógyszervásárlásra és egészségmegőrzésre fordítható? Eredmény: 92,32 százalék igen

Egyetért-e ön azzal, hogy a gyógyszerek áfakulcsa 0 százalékra csökkenjen?

Eredmény: 92,59 százalék igen

Egyetért-e ön azzal, hogy az állam ne fordíthasson költségvetési forrásokat magánegészségügyi beruházások támogatására, és évente minimum 500 milliárd forint extra forrást biztosítson az állami egészségügyi rendszer fejlesztésére?

Eredmény: 98,29 százalék igen

Egyetért-e ön azzal, hogy a visszaszerzett nemzeti vagyont oktatásra, egészségügyre és vidékfejlesztésre fordítsuk?

Eredmény: 99,33 százalék igen

Egyetért-e ön azzal, hogy az egészséges élelmiszerek áfakulcsa maximum 5 százalék legyen?

Eredmény: 98,38 százalék igen

Egyetért-e ön azzal, hogy az szja egységesen 9 százalékra csökkenjen?

Eredmény: 81,91 százalék igen

Egyetért-e ön azzal, hogy újra bevezetésre kerüljön a korábbi területeken a kata adózási forma?

Eredmény: 90,72 százalék igen

Egyetért-e ön azzal, hogy az 5 milliárd forintos vagyon felett extra adófizetési kötelezettség kerüljön kiszabásra?

Eredmény: 96,08 százalék igen

Egyetért-e ön azzal, hogy Magyarország az Európai Unió és a NATO tagja maradjon?

Eredmény: 98,68 százalék igen

Egyetért-e ön azzal, hogy egy miniszterelnök két ciklusig, maximum 8 évig tölthesse be a pozícióját?

Eredmény: 96,52 százalék igen

Egyetért-e ön azzal, hogy az önkormányzatok visszakapják a hatásköreiket, intézményeiket és forrásaikat az oktatás, az egészségügy és a szociális területen?

Eredmény: 98,85 százalék igen

Egyetért-e ön azzal, hogy a miniszterelnök fizetése maximum 2,5 millió forint legyen, és az országgyűlési képviselők jövedelme a felére csökkenjen?

Eredmény: 92,13 százalék igen

Támogatja-e ön, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen?

Eredmény: 58,18 százalék igen

Molinók, ételárusok és kitűzők Magyar Péter beszéde előtt

Helyszínen lévő tudósítónk szerint a hivatalos program indulásakor, 16 óra körül a színpadról arra kérték a jelenlévőket, hogy „ne hagyják magukat provokálni a propaganda által”. A rakparton külön standot kapott a Magyar Márton, a Tisza Párt elnökének testvére, aki az általa elindított hírportál működésére gyűjtött adományokat. A rendezvény ekkor még inkább nyújtotta egy augusztus 20-i, vagy május 1-jei délelőtt látványát streetfoodokkal és sörpadokkal. Lehetett vásárolni magyar zászlót, a párt logójával ellátott ruházatot, valamint Legyetek bátrak kitűzőket is.

Ami pedig a résztvevőket illeti: idősek és fiatalok egyaránt megtalálhatóak a közönségben, többen saját kézzel készített kartonlapokkal és molinókkal érkeztek. „A nagy pénzrablás”, „az ország kasszája üres” – többek között ilyen üzeneteket lehet olvasni. Kevés családot látni, de több szülő az általános iskolás korú gyermekével érkezett a rakpartra.

Így indult el a Nemzet Hangja konzultáció

Mint beszámoltunk róla, március 24-én, hétfő reggel nyolc órától indult el a Tisza Párt konzultációja, a Nemzet Hangja, ami (a fentebb már közölt) 12+1 kérdést tartalmazta. Személyesen forgalmas csomópontokon állítottak fel konzultációs pultokat a párt képviselői, többek között a Széll Kálmán térre és az Örs vezér terére kihelyezett standjuknál is kitölthették a kérdőíveket a 16 év feletti magyar állampolgárok.

A konzultáció célja az volt, hogy a magyar állampolgárok véleményét közvetlenül megismerve alakítsák ki a párt jövőbeli programját és stratégiáját.

Magyar Péter Nemzet Hangja népszavazást elindító sajtótájékoztatón elmondta, hogy tisztában van azzal, melyek ezek közül a legfontosabb kérdések, de akkor nem árulta el véleményét minderről. A válaszokat április 11-ig gyűjtötték, majd azok összesítése után április 13-án Budapesten a Műegyetem rakparton rendezett esemény keretében ismertették az eredményeket.

(Borítókép: A Tisza Párt rendezvénye 2025. április 13-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)