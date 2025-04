Blokád alá venné a Parlamentet a Momentum, akcióba léptek a rendőrök

Cikkünk frissül!

Újabb tüntetést szervez a Momentum Mozgalom, akiket az sem tántorít el, hogy újabb és újabb büntetéseket kapnak a képviselőik. A mozgalom közösségi oldalán „Kossuth téri blokád – üzenj a kétharmadnak” címmel tette közzé tervét, amellyel az Alaptörvény tizenötödik módosítása ellen tiltakoznak, és meg akarják akadályozni, hogy a képviselők bejussanak a szavazásra.

Április 14-én szavaz a fideszes állampárt az Alaptörvény tizenötödik módosításáról, amivel végérvényesen elvennék tőlünk a gyülekezési alapjogunkat – HA HAGYJUK! Uszító és egyszerre gyáva hatalom ez, mindent elvennének tőlünk, de egyszer meg kell vetnünk a lábunkat, és AZT KELL MONDANUNK, HOGY ELÉG VOLT!

– áll a bejegyzésben. A módosítások között szerepel a gyermekek védelmére hivatkozva a gyülekezési jog módosítása, illetve a magyar állampolgárság felfüggeszthetősége abban az esetben, ha valaki Magyarország közrendjére, köz- vagy nemzetbiztonságára veszélyt jelent.

Az Index egyszerre tudósít az Országházban zajló szavazásról és a Kossuth térre szervezett blokádról.

15:43: A rendőrök elkezdték felszedni a földön ülő momentumosokat.

15:35: Kezdődik a lökdösődés, a rendőrök elkezdték kiszorítani a demonstrálókat és a sajtó munkatársait is a lépcsők felé. A tömeg skandálni kezdett:

A gyülekezés alapjog!

A lépcső felől is megindultak a rendőrök és azt kérik az emberektől, hogy hagyják el a rakpartot, akkor is, ha a járdán állnák.

15:32: Bede Zsolt, aki a péntek reggeli MTVA előtti tüntetésen is feltűnt, most is megérkezett. Ezúttal Tordai Bencét kérdezgeti.

Közben a rendőrök felsorakoztak a Kossuth térről a parkolókhoz vezető lépcsők tetején, és körbevették a parkoló előtt álló tüntetőket a rakparton. Az intézkedés oka, hogy a demonstrálók ne akadályozzák az autósforgalmat. A tüntetők leültek a földre és összekapaszkodtak.

17 Galéria: Blokád alá veszi a Parlamentet a Momentum Fotó: Papajcsik Péter / Index

15:30: Információink szerint Lázár János 15 óra után néhány perccel sétált be a Parlamentbe, anélkül, hogy a tüntetők bármiben akadályozták volna.

15:26: Csárdi Antal a Parlament oldalából figyeli az eseményeket, megkérdeztük őt, szerinte van-e értelme elállni a parkolókat, amikor a legtöbb kormánypárti képviselő már bejutott az épületbe.

Azt én nem tudom megítélni, hogy ennek a konkrét akciónak van-e értelme, de a véleménynyilvánításnak mindig van értelme

– fogalmazott a képviselő.

15:57: A tüntetők megindultak elfoglalni a parlamenti parkolók bejáratait. A rakparti parkoló bejáratát elállták a tüntetők, akik mögött egy rendőrsorfal biztosítja, hogy a demonstrálók ne menjenek be a parkolókba, bár erre nincs is igény.

17 Galéria: Blokád alá veszi a Parlamentet a Momentum Fotó: Papajcsik Péter / Index

15:15: Tordai Bence az Index kérdésére elmondta, hogy nem gondolja, hogy a tüntetések hatására a kormány kihátrálna gyülekezési alapjogot sértő döntésük mögül, mert erre építették fel „a politikai túlélésüket”.

„Ezeknek a tüntetéseknek nem is az a célja, hogy meghátráljanak, hanem az, hogy felhívjuk a társadalom figyelmét arra, hogy alapjogainkat korlátozzák, magyar embereket uszítanak, vagy próbálnak egymás ellen uszítani, és ilyenkor nem lehet szerintem tétlenül és csendben végigasszisztálni ezt. Ezért vagyunk kint az utcán, ezért tiltakozunk a parlamentben is” - magyarázta a képviselő.

17 Tordai Bence Galéria: Blokád alá veszi a Parlamentet a Momentum (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Hangsúlyozta, ez a törvény a kormány részéről egy

nagyon kétségbeesett kísérletet látunk arra, hogy valahogy megpróbálják megfordítani a politikai tendenciák számukra kedvezőtlen, de a magyar társadalom többsége számára a kedvező menetét.

„Ha most lennének választások, akkor csak az lenne a kérdés, hogy az ellenzéknek kétharmados vagy sima többsége van-e, és a Fideszben erre tényleg kétségbeesett reakciók vannak, olyan határokat lépnek át, amiket korábban maguk jelöltek ki. Tehát nem a jó ízlés vagy a nemzetközi jogállami normák, hanem például az erőszakra uszítás a polgártársaink százezreinek és millióinak dehumanizálása, ami eddig az ő köreikben sem volt elfogadott, és hogyha valaki hasonlót csinált, akkor ők háborogtak a legdurvábban.

Amikor állításuk szerint patkányozták a fideszeseket, akkor teljesen ki voltak készülve,

ehhez képest Orbán Viktor poloskázza a változást akaró magyar embereket. Szerintem ez jól mutatja, hogy eléggé kifogytak abból az eszköztárból, amivel a hatalmukat az elmúlt másfél évtizedben megőrizték” – mondta Tordai Bence.

15:03: A parlamenti közvetítés helyreállt, a szervezők pedig azt ígérték, hogy az Országház mellett felépített kivetítőn követhetik a tüntetők a benti eseményeket, így láthatják majd a Lőcsei Lajos által beharangozott akciót is.

A blokád még nem vette kezdetét, de műsorból nincs hiány, ugyanis Szabó Bálint éppen iskolásoknak trombitál. Tordai Bence is megérkezett a tüntetők közé.

17 Szabó Bálint Galéria: Blokád alá veszi a Parlamentet a Momentum (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

14:53: Az Országgyűlés üléséről szóló élő közvetítés a Novák Előd és Rétvári Bence összecsapása után megszakadt. A parlament hivatalos honlapja is elérhetetlenné vált, állítólag nincs wifi. Úgy tudjuk, minisztériumi épületekben is akadozik a net.

14:48: Lőcsei Lajos momentumos országgyűlési képviselő az Index kérdésére elárulta, hogy a céljuk az volt, hogy megakadályozzák, hogy a fideszes képviselők bejutását a Parlamentbe, hogy ne legyen meg a kormánypártok kétharmada, vagy legalább arra kényszerítsék őket, hogy távolabb kelljen leparkolniuk és gyalog kelljen bemenniük az Országgyűlésbe. Ebből fakadóan elsősorban a parkolók bejáratait akarják elfoglalni.

Természetesen láttuk, hogy a kormánypárti képviselőket korábban behívták, így az elmúlt 15 év alatt lehet, hogy most először időben beérnek a fideszesek a Parlamentbe, de nem kell aggódni, mert bent is készülünk egy-két meglepetéssel

– fogalmazott.

17 Lőcsei Lajos Galéria: Blokád alá veszi a Parlamentet a Momentum (Fotó: Tövissi Bence / Index)

14:40: Húsz perccel a tüntetés kezdete előtt is még több a bámészkodó turista, mint a tüntető, de állítólag a Parlament másik oldalán is állnak demonstrálók, őket most fogják átkísérni a Margit-híd felőli oldalra.

14:28: A tüntetők nemzeti színű szalagot kötnek a felkarjukra. A mai eseményen beszédet mond majd Karácsony Gergely és Baranyi Krisztina is, azonban – mint a szervezőktől megtudtuk – Hadházy Ákos nem lép színpadra.

14:20: Az LMP korábbi országgyűlési képviselője, Csárdi Antal távolról megnézte a tüntetésre való készülődést, majd besétált a Parlamentbe. A kormánypárti képviselők többsége is az ülésteremben van, ami a blokádot szervezők szempontjából nem túl jó hír.

14:10: A szervezők megafonokkal, zászlókkal és molinókkal érkeztek, de van olyan lelkes tüntető, aki hozott magával saját megafont és a hivatalos start előtt meg is kezdte a demonstrációt.

Felkérjük a rend őreit, hogy védjék meg a gyülekezés alapjogát

– mondta többek között a készülődő egyenruhásoknak.

14:06: Lukács László György, a Jobbik frakcióvezetője sajtótájékoztatón jelentette be, hogy pártja nem szavaz az Alaptörvény 15. módosításáról.

17 Galéria: Blokád alá veszi a Parlamentet a Momentum Fotó: Tövissi Bence / Index

13:50: Egy órával a Momentum akciója előtt még csak épül a Parlament Margit-híd felőli oldalán a Momentum színpada, a rendőrség azonban már körbevette az épületet, sőt nagyobb csapat készenlétist lehet látni az Országház két szélénél és a főbejárat mellett, a XIII-as kapunál.

Trombita szó jelzi: az első tüntetőkkel megérkezett Szabó Bálint is.

13:10: A tüntetés kezdete előtt a Demokratikus Koalíció bejelentette, hogy szolidárisak a tüntetőkkel, ezért nem vesznek részt az Országgyűlés Alaptörvényről szóló szavazásán.

A Demokratikus Koalíció szolidáris a Momentum frakciójával és a Parlament köré gyűlt emberekkel, ezért a képviselőink nem vesznek részt a mai parlamenti ülésen. Ez alól egyedül Varju László eskütétele jelent kivételt, aki az Orbán-rendszer elleni harc egyik legeredményesebb ellenzéki politikusaként megérdemli, hogy ott legyünk mellette, amikor átveszi a Fidesz újabb, harmadszori legyőzése után járó parlamenti mandátumát

– fogalmazott közleményében a párt.

Március vége óta zajlanak a tüntetések

Ahogy arról az Index is beszámolt, március 25-e óta több tüntetést is szerveztek a fővárosban a Pride-ot betiltó és a gyülekezési jogot korlátozó törvény elfogadása miatt. A forgalmat már az első demonstráció is nehezítette Budapesten, és ez volt a helyzet április 1-jén is. A demonstrálók elfoglalták az Erzsébet, a Szabadság és a Petőfi hidat is, emellett Hadházy Ákos független parlamenti képviselő bejelentette, hogy 24 órás megmozdulást terveznek egy héttel később, amely végül csak hajnali 4-ig tartott.

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádióban a hídfoglaló tüntetésekkel kapcsolatban közölte, hogy olyan törvénymódosítást nyújtanak be, „amely megpróbálja a nem tüntető, tehát az adott demonstrációtól távol maradók jogait is figyelembe venni”. Igaz, nehezen tudott bejutni a miniszterelnök az MTVA székházában, ugyanis ott is demonstrálók várták.

Az Országgyűlés többsége március 18-án sürgősségi eljárásban, feszült vita után megszavazta a gyülekezési jogot érintő, a Pride korlátozását, tiltását lehetővé tévő javaslatot. A szavazás botrányba fulladt, amikor momentumos képviselők – valamint Hadházy Ákos – füstgyertyákat gyújtottak az ülésteremben.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)