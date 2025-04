Feljelentették Orbán Viktort közúti veszélyeztetés miatt

Az Index stábja a helyszínről tudósított a Momentum péntek reggeli tüntetéséről, ahol a párt képviselői és szimpatizánsai negyedik alkalommal szerették volna megakadályozni, hogy Orbán Viktor bejusson az MTVA Kunigunda útján található székházába, hogy megtartsa szokásos péntek reggeli rádióinterjúját.

A megmozdulás során a demonstrálók egy zebrán áthaladva ki tudtak lépni a miniszterelnököt szállító autó elé, az autó viszont nem állt meg, hanem gyorsított és áthajtott a szembe haladó sávba.

Akkor játsszunk így. Feljelentettük Orbán Viktort közúti veszélyeztetésért, szabálytalan közlekedésért

– írta Gergely Bálint, a rákosmenti momentumos képviselő közösségi oldalán, hozzátéve, hogy a blokád alatt a miniszterelnök konvoja nagy sebességgel, figyelmeztető jelzések nélkül hajtott keresztül a gyalogos demonstrálók között.

A képviselő szerint „talán csak a szerencsén múlott, hogy nem történt katasztrófa”. Elmondása alapján a kisbusz a körforgalmat a szembejövő sávban hagyta el, miközben egy gyalogos éppen a zebrán haladt át – elsőbbséget nem adva neki.

A helyszíni rendőri jelenlét sem hozott megnyugtató választ:

A helyszínen több tucat rendőr állt minket körbe miután bejutott a miniszterelnök az MTVA-ba hazugságokat kreálni. De a veszélyesen közlekedő kisbuszról nem akartak hallani a helyszíni szervek.

A Momentum rendszeresen szervez blokádokat és demonstrációkat a közmédia épülete elé, tiltakozva a szerintük egyoldalú, kormányzati narratívákat sulykoló tartalmak ellen. Gergely Bálint szerint most nemcsak a tüntetők, hanem a környéken közlekedő civilek testi épsége is veszélybe került. „Orbán ámokfutása, a rádióban hazudozáshoz való kényszeres ragaszkodása a NEM demonstráló emberek közlekedését és testi épségét is veszélyeztethette” – fogalmazott.

A képviselő bejelentette, hogy hivatalos eljárást kezdeményezett az eset kivizsgálására.

Játsszunk így, lássuk a jogegyenlőséget: Orbán Viktor mit kap?

– tette fel a kérdést posztja végén.

A hatóságok eddigi válasza nem ismert, de Gergely Bálint már számít arra, hogy – ahogy fogalmazott – ő maga ismét csekket kap majd valamilyen „mondvacsinált szabálysértés” miatt.

(Borítókép: A Momentum demonstrációja az MTVA-székház előtt 2025. április 11-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)