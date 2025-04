Kincset érő leleteket kutatnak a Tisza partján

A rakpart másik oldalán a régészek az egykori vár északi falánál is kutatnak, aminek bástyája a 18. század végén a Tiszába omlott. Az építmény alapjai ma is a folyómederben vannak. A közelben volt egykor a város kikötője is, ahol az értékes kövekkel megrakott vízijármű elsüllyedt.