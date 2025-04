Két rendőr megsérült, 64 tüntető ellen eljárás indult a hétfői demonstráción

A BRFK kedden közölte a police.hu oldalon, hogy a Kossuth térre meghirdetett gyűlésen a rendőrök több személyt többszöri felszólítást követően testi kényszerrel távolítottak el a villamossínekről és a Parlament garázsbehajtójáról.

Mint megjegyezték, a résztvevők egy csoportja 18 óra körül a bejelentéstől eltérően, jogellenesen a Lánchídon át az I. kerületben lévő Király lépcső felé vonult, de a rendőrök feltartóztatták a csoportot, akik közül többen át akarták törni a sorfalat.

A rendőrök 174 embert igazoltattak, közlekedési szabálysértés miatt 61-gyel szemben, gyülekezési joggal visszaélés miatt egy emberrel szemben kezdeményeztek szabálysértési eljárást, garázdaság gyanúja miatt két embert állítottak elő. Mint írják, a biztosítás alatt két rendőr sérült meg.

Annak megállapítására, hogy a jogellenes gyűlés során további bűncselekmények megvalósultak-e, a kamerafelvételeket elemzik

– közölték.

Blokád és tiltakozás

Mint arról beszámoltunk, a Momentum képviselői molinóval és kürtszóval próbálták megzavarni a hétfői parlamenti szavazást, miközben korábban az épület blokádját is kilátásba helyezték. Az Alaptörvény 15. módosítását végül 140 igen és 21 nem szavazattal fogadták el. Több ellenzéki párt, köztük a DK és a Jobbik, bojkottálta az ülést, vagy kivonult a szavazás előtt. Az elfogadott módosítás tartalmazza többek között, hogy „az ember vagy férfi, vagy nő”, megtiltja a kábítószerek használatát, alapjoggá teszi a készpénzzel való fizetést, lehetővé teszi bizonyos emberek magyar állampolgárságának felfüggesztését, és kibővíti a rendőrség jogkörét, ami alapján betilthatóvá válhatnak bizonyos rendezvények, köztük a Pride.

A tiltakozások a Parlamenten kívül is folytatódtak, a rendőrség azonban megakadályozta, hogy a tüntetők nagy számban eljussanak a Várba.

A demonstrációk sorozata folytatódik Budapesten, hiszen április 15-én, kedden immár ötödik alkalommal szerveznek tiltakozást a gyülekezési törvény módosítása ellen. Hadházy Ákos független képviselő ismét hídfoglalást hirdetett az Erzsébet hídra 17 órai kezdettel, ami a tervek szerint szerdára is átnyúlik majd. Az újdonság, hogy ezúttal a Várat is célba veszik a tüntetők. A korábbi alkalmakkor – március 18-án, 25-én, április 1-jén és 8-án – a demonstrálók már több hidat is lezártak.