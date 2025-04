Elkezdődik az újabb maratoni hídfoglalás, egyúttal várfoglalás is lesz

Április 15. sorozatban az ötödik olyan kedd lesz, amikor a gyülekezési törvény módosítása ellen demonstrálnak Budapesten. Hadházy Ákosék ezúttal is hídfoglalásra készülnek, viszont a független képviselő tervei szerint célba veszik a Várat is.

Cikkünk frissül…

Hadházy Ákos április 15-re, keddre újra tüntetést hirdetett az Erzsébet hídra. A demonstráció 17 órakor kezdődik, és a tervek szerint átnyúlik szerdára is. A független képviselő az esemény leírásában közölte, hogy kedden a hídon lesznek, ahonnan a Várba mennek, majd másnap visszatérnek a hídra.

Az eseményről az Index stábja a helyszínről tudósít.

16:00: Egy órával a tüntetés kezdete előtt a rendőrség lezárta az Erzsébet hidat annak Pest felöli oldaláról, viszont még a budai oldalról áthajthatnak az autósok a Duna felett. A mai maratoni demonstráció a tervek szerint csak az Erzsébet hidat és a budai várat fogja érinteni, azonban az egyenruhások felsorakoztak az előző héten elfoglalt Szabadsághíd két oldalán is.

16:15: A Momentum ismét külön tartja a gyülekezőt saját szimpatizánsainak a Március 15. téren, ahogyan előző héten is. Ezúttal azonban a demonstráció hossza miatt nem találkoznak a hídfoglalás előtt egy órával, hanem annak kezdetével megegyezően 17 órára várják aktivistáikat.

16:25: A BRFK helyszínen lévő munkatársai elmondták, hogy a pesti oldalról érkező forgalmat az előkészületi munkák miatt zárták le, amelyek 16 órakor kezdődtek. A budai oldalról viszont egészen addig felengedik a hídra az autókat, amíg az előkészületi munkák vagy a gyülekező tömeg mérete miatt nem szükségszerű a lezárás.

16:40: Az első tüntetőkkel együtt megérkezett Hadházy Ákos is.

Egy hónapja tartanak a demonstrációk

„A cél és a feladat is egyszerű: el kell érni, hogy visszavonják a technofasiszta gyülekezési törvényt, ehhez pedig meg kell mutatnunk, hogy addig nem hagyjuk abba, amíg ez meg nem történik! Kedden az Erzsébet hídon tartott demonstráció után felmegyünk a Várba és ott folytatjuk a gyűlést. Ezt a rendőrség tudomásul vette (lehet, hogy a hatalom dicsekedni szeretne Rogán új palotájával, de fogok mutatni ott még durvább dolgokat is). Odafent másnapig folytatjuk a tiltakozást a legkitartóbb, legelszántabb honfitársainkkal, majd együtt visszamegyünk szerdán is a hídra” – olvasható a Nem hagyjuk abba! elnevezésű tüntetés leírásában.

A mostani tiltakozáshullám március közepén kezdődött, amikor az Országgyűlés sürgősségi eljárásban elfogadta a gyülekezési jogot érintő, a Pride korlátozását lehetővé tévő javaslatot. Az elmúlt hetekben több nagyszabású tüntetést tartottak Budapesten, amelyek alkalmával többször hídfoglaló akciókat is tartottak a tiltakozók. A Momentum pedig többször próbálkozott azzal, hogy megakadályozza, hogy Orbán Viktor bejusson az MTVA épületébe és részt vegyen a szokásos péntek reggeli rádiós interjúján.

A tüntetések szervezői szerint az új szabályozás nem egyszerűen a Pride-ot célozza, hanem általánosan alkalmas minden kritikus hang elfojtására és a gyülekezési jog korlátozására. Az új törvény ellen tiltakozók attól tartanak, hogy a hatalom fokozatosan felszámolja a véleménynyilvánítás alapvető demokratikus jogait.

Az Országgyűlés hétfői ülésén került napirendre az Alaptörvény tizenötödik módosítása, amelynek tartalmáról itt írtunk bővebben. A javaslat érinti a gyermekvédelmet, a kábítószer-ellenes küzdelmet, valamint a kettős állampolgárság felfüggesztésének lehetőségét is.

A Momentum az Alaptörvény-módosításról szóló szavazás előtt próbálta blokád alá vonni a Parlament épületét, de – ahogy arról tudósításunkban beszámoltunk – a rendőrök gyakorlatilag elcipelték az erre készülő képviselőket. A szavazást az ülésteremben molinóval és kürttel zavarták meg, viszont a képviselők többsége így is támogatta az Alaptörvény tizenötödik módosítását, miközben a Kossuth Lajos téren tüntetők gyülekeztek.