Csaknem három évtizedes számlára hivatkozva követeltek több mint 160 ezer forintot egy nyugdíjastól

Egy követeléskezelő 27 éve keletkezett, 16 ezer forintos gázszámla alapján akart kifizettetni 160 ezer forintot egy idős budapesti nővel. A nyugdíjas asszony ellentmondással élt, végül a cég visszakozott – adta hírül a Blikk.

A számla csaknem három évtized után nem meglepő módon már nem volt meg, amivel igazolni tudta volna a befizetést. Időközben a lakás is tulajdonost váltott, 2013-ban eladta, ma pedig már nem is áll, mert irodaházat építettek a helyére.

A portál megjegyzi, ha valaki elmarad a számlákkal, a szolgáltató idővel kikapcsolja a gázt, de ebben az esetben nem került erre sor. Az ingatlan eladásakor a nullás igazolás is kiállításra került, de ilyen hosszú idő távlatából már az sem volt meg.

Az idős nő nem esett pánikba, először a gázműveknél szeretett volna másolatot kérni az igazolásról, ott azonban sajnálkozva közölték, mikor az adásvétel történt, még nem digitalizálták ezeket az iratokat, így nem tudnak adni. Ezt követően utánanézett, mi ilyenkor a teendő, és úgynevezett ellentmondással élt, ezt egy válaszlevélben továbbította a követeléskezelő cégnek és a közjegyzőnek.

A lap által megkeresett végrehajtási jogi szakjogász szerint a hölgy ennél jobb döntést nem is hozhatott volna. Elmondta, ez egy jogi formája annak, hogy tudassuk a másik féllel, hogy nem ismerjük el a tartozást. Abban az esetben pedig, ha a követelést nem sikerül átvenni, és azt „nem kereste” jelzéssel küldi vissza a posta, a „rendkívüli ellentmondás” marad. Elmondta azt is, ezek megtétele rendkívül fontos, különben a bíróság nem vizsgálhatja, valóban jogos-e a felrótt tartozás, és akár úgy is inkasszózhatják a vagyont. Hozzátette, sokan járnak hasonló cipőben, de jó ha 5 százalékuk él ezzel a lehetőséggel.

Közölte, Szélsőséges esetekben akár az is lehet, hogy csak egy excel-táblázatban szereplő adatsorral rendelkezik a behajtócég.

A szakember példaként felhozta egyik ügyfelének esetét, akin egy 1996-os westeles mobilszámlát akartak behajtani, a hozzá csapott kamatokkal együtt, amit állítólag évtizedekkel ezelőtt nem vett át annak édesanyja. Ellentmondással éltek, és végül a követeléskezelő elállt a pertől a többszörösen elévült tartozás esetében, sőt, a cégnek végül ügyfele ügyvédi költségeit is meg kellett fizetnie. Az ügyvéd azt javasolja mindenkinek, ne hagyják magukat megfélemlíteni.

A Blikk a mostani eset kapcsán megkereste az Intrum Zrt.-t, ami a gázszámlát próbálta behajtani. A cég válaszában azt közölte, adatvédelmi és pénzügyi szabályozások miatt konkrét ügyben nem adhatnak részletes tájékoztatást, de általánosan azt javasolják ügyfeleiknek, hogy időben vegyék fel a kapcsolatot társaságukkal, és együtt találják meg a legkedvezőbb megoldást. Mint írják, az esetek túlnyomó többségében elkerülhető a végrehajtás, ők nyitottak a megállapodásra. A három évtizedes gázszámlával kapcsolatban megjegyezték, az ilyen „extrém hosszan elhúzódó ügyek sokkörös egyeztetést, megállapodási kísérletet jelentenek”.