Kutyafalka támadt emberekre Pest vármegyében, egy iskolás súlyosan megsérült

Nyolc közepes és nagy testű kutyából álló falka támadt egy iskolás kislányra Pest vármegyében. A diák apjával beszélt telefonon, aki hallotta lánya segélykiáltásait, és a helyszínre sietve elkergette a kutyákat, amelyek már több alkalommal is terrorizálták a járókelőket. Az állatok gazdájával szemben most vádat emeltek.

A Budaörsi Járási Ügyészség vádat emelt egy nő ellen, akinek kutyái megtámadtak egy fiatal lányt, és közel negyven sérülést okoztak neki – adta hírül az ügyészség.

A vádirat szerint a vádlott nyolc közepes, illetve nagy testű kutyát tartott az ingatlanján, amelynek kerítése több helyen is lyukas volt. A kutyák rendszeresen kiszöktek, és falkába verődve többször is támadólag léptek fel járókelőkkel szemben. Az önkormányzat jegyzője korábban már állatvédelmi bírsággal is sújtotta a vádlottat, aki azonban ennek ellenére nem intézkedett a kerítés befoltozásáról.

Az iskoláskorú sértett 2023 februárjában éppen az édesapjával beszélt telefonon, amikor elment a vádlott ingatlanjának közelében, és felfigyeltek rá az ekkor is kint kószáló kutyák. A megvadult falka a sértett lányra támadt, és harapni kezdték. A sértett édesapja hallotta a telefonban lánya segélykiáltásait, ezért autóval a helyszínre sietett, és elkergette az ebeket.

A vastag téli ruházat ugyan részben megvédte a sértettet, de így is közel negyven sérülést szenvedett el. A sérülések nyolc napon túl gyógyultak meg, többnek közülük később is látható nyoma maradt. A Budaörsi Járási Ügyészség gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt emelt vádat a kutyák gazdája ellen.