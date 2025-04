Újabb drogelosztón ütöttek rajta, épp egy crackgyanús anyaggal „boltolt”

Március elején két nap alatt hat olyan embert vett őrizetbe a Békési Rendőrkapitányság, akik a gyanú szerint drogot terjesztettek. Azóta letartóztatták őket.

Egyiküknél, egy 38 éves férfinál felmerült, hogy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyébe járt anyagért, az onnan beszerzett tiltott szereket osztja tovább a vele együtt őrizetbe vett árusoknak – közölte a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A nyomozók az elmúlt hetekben felkutatták a forrását és megszervezték az újabb rajtaütést. Ezúttal Fegyverneken kattantak a bilincsek két férfi és egy nő csuklóján. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztályának munkatársai és a bűnügyesek éppen akkor jelentek meg a településen, amikor az egyik férfi anyagért érkezett a másik, fegyverneki férfihoz.

Utóbbinak a gyanú szerint alkalmanként az élettársa is segített abban, hogy kiszolgálja a vevőkörét. Ezúttal azonban nem sikerült átadni az előkészített csomagot, a rendőrök lefoglalták a fehér, kristályos anyagot, amelynek hatóanyag-tartalmát a rendőrség szakértővel vizsgáltatja meg. A vevő kihallgatásán azt mondta, hogy cracket kért, azért jött, a gyanú szerint nemcsak magának, hanem eladásra is vitt volna. A Békési Rendőrkapitányság mindkét férfit és a nőt is őrizetbe vette.

Majdnem minden hétre jut egy drogfogás

Nincs két hete, hogy Csepelen tonnaszám foglaltak le drogokat. Akkor Magyarország egyik legnagyobb kábítószergyárát számolhatták fel.

A nyomozók először egy 70 éves budapesti férfit azonosítottak, aki gyanús csomagokat rendelt, majd az ő kapcsolatrendszerén keresztül jutottak el egy 72 éves Pest vármegyei férfihoz. A hatóságok szerint mindketten kábítószer előállításában vettek részt.

A nyomozásban azonosították a feltételezett „vegyészt” is, egy 48 éves budapesti férfit, akit szintén gyanúsítottként hallgattak ki és vettek őrizetbe. A házkutatások segítségével a rendőrség eljutott egy csepeli vegyi üzemhez, amely legálisan működött, de a gyanú szerint illegális tevékenységet is folytatott.

A hatóságok csaknem 100 kilogramm kristályos anyagot foglaltak le, melynek feketepiaci értéke mintegy 500 millió forint. Emellett 7,5 tonna olyan anyagot is találtak, amelyből könnyen állítható elő kábítószer – ennek potenciális piaci értéke 12 milliárd forint lenne.