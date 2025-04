Az volt a bűnük, hogy magyarok, ezért megfosztották őket az otthonuktól és a méltóságuktól

1947 áprilisától 1949 júniusáig mintegy 100 ezer magyart telepítettek ki a Felvidékről a csehszlovák–magyar lakosságcsere-egyezmény következményeként. A második világháború után Edvard Benes elnöknek és a csehszlovák vezetésnek az volt a célja, hogy nemzetállamot hozzanak létre, és ebbe nem fért bele a több millió, a Szudéta-vidéken élő német és a 600–700 ezres magyarság sem Szlovákia déli részén.

A Rákóczi Szövetség minden évben megemlékezik a meghurcolt magyarokról, így volt ez idén április 12-én is, amit a magyar Országgyűlés 2012-ben emléknappá nyilvánított.

A gyermekeiknek sem merték elmesélni

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke szerint, ami 78 éve történt, az egy soha be ne forrt seb a magyarság számára, mivel a mai napig senki nem kárpótolta a meghurcolt embereket és bocsánatkérésben sem volt részük.

„A ma még élők közül sokan pici gyermekek voltak 1947-ben, de a szüleik, nagyszüleik átélőjük volt a traumának” – kezdte Csáky Csongor az Indexnek. „Ők úgy haltak meg, hogy elmaradt a bocsánatkérés, a kárpótlás, és talán még a gyermekeinknek sem merték elmesélni az igazságot. A rendszerváltozás hajnalán, amikor kicsit szabadabban lehetett már beszélni, a budai Angelika presszóban gyűltek össze olyan emberek, akik valamilyen formában áldozatai voltak a Benes-dekrétumoknak. Ekkor alakult meg a Rákóczi Szövetség ezen hölgyek és urak jóvoltából."

Őket nem a kárpótlás és a bosszú érdekelte, hanem sokkal inkább az, hogy az otthon maradt családtagjaikkal mi történik, hiszen róluk senki nem beszélt a szocialista Magyarországon

– mondta a Rákóczi Szövetség elnöke.

Csáky szerint alig van olyan felvidéki család, ahol a rokonságot, a felmenőket ne érintette volna ez a borzalom.

„A felvidéki közösség a mai napig hordozza ennek nyomát, nagyon hiányzik a 100 ezer honfitársunk, hiszen a kitelepített magyarok nagy része meghatározó volt a saját területén. Ők általában a kitelepített szlovákok, svábok vagy németek ingatlanjaiba kerültek, a beilleszkedés nehézségei és a konfliktusok sorozata az egész életükre kihatott.”

Csáky Csongor elmondta, hogy ő maga is érintett, gyerekként a nagyszüleitől sokszor hallotta, hogy Magyarországon élnek rokonaik, de a teljes igazságot csak később tudta meg.

„A Felvidéken születtem, ott végeztem az iskolám egy részét is. A nagyszüleim sokféle történetet meséltek arról, hogy Tolna megyében vagy éppen Pécs környékén is vannak rokonaink. Nekem az üknagymamámat telepítették ki a gyermekeivel. Ahogy az én családom, úgy sokáig a többi sorstársunk sem tudott találkozni az otthon maradt rokonokkal, ezért voltak, akik északabbra költöztek, hogy közelebb kerüljenek az elszakított szeretteikhez. Emlékeztetni és emlékezni kell ezekre az emberekre, megőrizni az emléküket, hiszen nagyon nehéz sorsok ezek. Úgy gondoljuk, hogy meg kell tudni bocsátani, és reméljük előbb vagy utóbb a szlovák és a cseh állami vezetők is eljutnak oda, hogy bocsánatot kérnek” – adott hangot óhajának a Rákóczi Szövetség elnöke.

Soha ne felejtsünk, és mindig követeljük a bocsánatot

A Rákóczi Szövetség megemlékezésén részt vett Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke is, aki szerint a bűn nem akkor teljesedik be, amikor elkövetik, hanem akkor, amikor elfelejtik.

„A Felvidékről kitelepítettek emléknapja is azért született, hogy soha ne felejtsünk, és mindig követeljük a bocsánatot, mert amíg nincs őszinte megbánás, addig a megbocsátás sem tud bekövetkezni" – mondta a felvidéki politikus.

Emberi sorsok mentek tönkre, a második világháborút követő három évben, amely a 20. század olyan sötét korszaka volt, ami egy teljes nemzeti közösséget érintett. Azt kívánom magunknak, felvidéki magyaroknak, illetve az egész magyar nemzetnek, hogy legyen kellő bátorságunk a megbocsátáshoz, és azt kívánom az elkövetők utódainak, hogy legyen kellő bátorságuk a megbánáshoz, a kettő kéz a kézben kell, hogy járjon

– jelentette ki Gubík László.

A Benes-dekrétumok hatályon kívül helyezését és az elkobzott vagyonok visszaadását a kommunizmust követően, sem Szlovákia, sem Csehország nem tűzte napirendre.