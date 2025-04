Alig több mint egy év börtönbüntetést kapott a honvéd, aki bántalmazta Orosz Bernadettet

Jogerősen is ítéletet hozott a Fővárosi Ítélőtábla a bujáki honvédüdülőben történtekkel kapcsolatban, amikor K. István a vád szerint életveszélyesen bántalmazta akkori párját, Orosz Bernadettet. Az évekkel ezelőtti verés képei bejárták az internetet, az áldozat többször is felszólalt a párkapcsolati erőszak áldozatai mellett. Eredetileg több mint három év börtönbüntetést kért az ügyészség a férfira, most hivatalosan is alig valamivel több mint egy évet kapott.

A Fővárosi Ítélőtábla szerdán folytatólagosan elkövetett testi sértés bűntettében mondta ki bűnösnek K. Istvánt. A férfinak 1 év 4 hónap szabadságvesztésre enyhítették a büntetését azzal, hogy a 111 ezer forintos bűnügyi költséget az állam viseli. A bíróság enyhítő körülményként értékelte a férfi büntetlen előéletét, az időmúlást, valamint azt, hogy elvesztette a munkahelyét – derült ki a 24.hu tudósításából, ami szerint az ítélet kihirdetésére nem ment el a bántalmazott Orosz Bernadett.

Az ügyészség kezdetben még több mint három év börtönbüntetést kért a férfire, ez csökkent valamivel több mint egy évre szerda reggel jogerősen is.

A lap hozzáteszi, hogy az ítélet indoklása szerint az elkövetőnél, K. Istvánnál sem súlyos, sem maradandó egészségkárosodás előidézésére való szándék nem volt megállapítható. Az ítéletet kihirdető bíró azt is megemlítette, hogy K. nem emlékezett a bujáki szállodában történtekre, valamint állította, hogy önsértés is történhetett, illetve valaki belekeverhetett valamit az italába. Ennek a lehetőségét kizárták, és jogerősen is kimondták, hogy ő volt az, aki bántalmazta aznap este Orosz Bernadettet.

Az ítélet azt is kimondta, hogy kilencrendbeli, tipikusan arcot érő sérüléseket szenvedett el a nő a harmadik, vagyis a legsúlyosabb bántalmazás során.

A legnagyobb ütést most kaptam. Ez nem példaértékű szankció, és az erőszaktevőket sem fogja elrettenteni. A mundér becsülete és egy katona élete fontosabb volt, mint egy hatgyermekes anyuka, egy háromszoros nagymama élete,

– mondta a portálnak Orosz Bernadett, hozzátéve, hogy fontolóra veszi a költözés lehetőségét, mert ezek után nem érzi magát biztonságban az országban.

Egy üdülőben verte meg az édesanyát

Az elsőfokú ítélet egy évvel ezelőtt született a Balassagyarmati Törvényszéken, akkor K. István 1 év 10 hónap börtönbüntetést kapott a tette miatt. A vádlottat több egymást követő bántalmazás miatt ítélték el. A vádirati tényállás szerint a vádlott és a sértett, Orosz Bernadett 2019. november 9-én a bujáki honvédüdülőben a vádlott katonai főiskolai osztálytalálkozóján vett részt. A vádlott az általa 14 órától kezdődően elfogyasztott szeszes italoktól ittas állapotba került. A vacsorát követően, az esti órákban a sértett felment a szobájukba. A vádlott 20 óra 25 perc körüli időben a sértett után ment, és azzal gyanúsította meg a sértettet, hogy egy másik férfival beszélt telefonon.

ERRE A SÉRTETT MEGMUTATTA NEKI A TELEFONJÁT, MIRE A VÁDLOTT ÖKÖLLEL NAGY ERŐVEL HOMLOKON ÜTÖTTE ŐT.

Emiatt a sértett kiment a szobából, és a recepción egy másik szobát kért magának, ám kérését szabad hely hiányában nem tudták teljesíteni. A sértett rövid idő elteltével visszament a szobájukba, melynek ajtaját belülről kulccsal bezárta, és lefeküdt, azonban a vádlott is visszament a szobához. Mivel a zárt ajtón nem tudott bemenni, ezért az ajtót betörte és bement a szobába. Az ágyon fekvő sértett fölé állt és ököllel többször arcon ütötte őt. Eközben azt hangoztatta, hogy a sértett megszégyenítette őt az osztálytársai előtt.

Ezt követően a vádlott ismét többször fejen ütötte a sértettet, majd két kézzel megfogta a haját, odébb dobta őt az ágyon, belelökte az ablakhoz közelebb levő fotelbe, és kétszer ököllel arcon ütötte. Ezután a fejét a hajánál fogva nekiütötte a dohányzóasztal lapjának, valamint fojtogatta is őt. Amikor elengedte, a bántalmazott nő kiment a szobából, segítségért kiáltott, és a telefonján hívta a 112-es segélyhívó számot. A vádlott is kiment a folyosóra, majd a sértettet visszahúzta a szobába, és folytatta a bántalmazását.

K. István csak azt követően hagyott fel a bántalmazással, hogy többen is megjelentek a szobájuk ajtajában. A vádirati tényállás szerint vádlott az esetet megelőzően két másik alkalommal is bántalmazta Orosz Bernadettet. A döntés ellen az ügyészség fellebbezést nyújtott be akkor, hogy életveszélyt okozó testi sértés bűntettében is mondják ki bűnösnek a férfit, ezzel pedig súlyosabb büntetést kellett volna kapnia.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.