Lakatos Márk ellen tüntetnek a Kossuth téren: Ha szexuális ragadozó vadászik a gyerekekre, felelősségre kell vonni

Több mint húsz év elteltével elévülés miatt megszüntették a Lakatos Márk elleni nyomozást. Ábrahám Róbert a Pesti Srácok volt munkatársa este 18 órára tüntetést hívott össze a Kossuth térre, hogy felháborodásukat fejezzék ki a döntés miatt. Király Tamás, az Ultrahang Plusz podcast műsorvezetője, Somkuti Bálint hadtörténész és biztonságpolitikai szakértő, Tóth Gabi énekesnő, valamint a főszervező Ábrahám Róbert szólalt fel. A demonstráción, amelynek célja az „erkölcsi felelősségre vonás” volt, mintegy két-háromszáz ember vett részt. A felszólalók között többen kritizálták a hazai közéleti szereplőket, akik nem emeltek szót az ügyben, és kifogásolták, hogy a gyermekek elleni bűncselekmények elévülhetnek a jelenlegi szabályozás szerint. Az eseményen jelen volt a Mi Hazánk két országgyűlési képviselője, Dúró Dóra és Apáti István is.

Ábrahám Róbert, a Pesti Srácok volt munkatársa április 16-ra, szerda 18 órára tüntetést szervezett a budapesti Kossuth térre, miután a rendőrség elévülésre hivatkozva megszüntette a Lakatos Márk stylistot érintő eljárást.

A demonstráció célja, ahogy a szervező fogalmazott: „ha a jog elévült, legalább az erkölcsi felelősségre vonás ne maradjon el”. A demonstráción a főszervező mellett Király Tamás, az Ultrahang Plusz podcast műsorvezetője és Lukács Adorján, Ábrahám volt PestiTv-s kollégája szólal fel. Ábrahám Róbert külön kérte a résztvevőket, hogy ne hozzanak pártszimbólumokat az eseményre, mert „ez nem politikai kérdés”.

19:00 A rendezvény vége előtt Tóth Gabi Demjén Honfoglalását énekli. Minden felszólaló együtt van a színpadon. Király Tamás búcsúzóul így szólt: „Létezik bűnbocsánat, de ahhoz bűnbánat is kell”. Bár hivatalosan este 8 óráig vannak a helyszínen, de csak egy maroknyi ember maradt a felszólalások végeztével. A helyszínen sertepertélők közül kollégánknak még egy fiatal házaspár arról beszélt, hogy van egy serdülő fiuk és aggódnak, hogy veszélynek lehet kitéve gyermekük. Kiemelték, hogy pártállástól függetlenül ki kellene állni a pedofília ellen és fel kellene göngyölíteni az ilyen ügyeket. Úgy vélték, sokan egyetértenek velük, de nem mertek eljönni a helyszínre, mert tartanak a politikai megbélyegzéstől.

18:50 Ábrahám Róbert is színpadra állt. Éles kritikával illette Lakatos Márkot és azokat a közéleti szereplőket, akik nem szólaltak fel az ügyben. Felidézte, hogy a stylist korábban „Kárpátok Madonnája” címkével illette Tóth Gabit, majd visszautasította azokat a vádakat, miszerint Tóth Gabi jelentette fel Lakatos Márkot. Felháborodását fejezte ki, amiért „20 évvel később elévült a bűncselekmény”, amire a tömeg hangos fütyüléssel reagált. Kifogásolta, hogy az ügy napvilágra kerülése után Lakatos „általános iskola mellett koktélozott” és „ismert személyiségek szelfiztek vele”.

Név szerint kritizálta Alföldi Róbertet, aki állítása szerint nem válaszolt, amikor a véleményét kérdezték a Lakatos-ügyről. Erre bizonyítékként Facebook-oldalára hivatkozott, ahol videó található erről, valamint arról is, „hogy hol koktélozott Lakatos Márk”.

Hiányolta Pottyondi Edina megszólalását is: „Pottyondi mikor kijelentette, minden gyereket megvédenek, most hol van?” Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy „nem politikai hangulatkeltés miatt van jelen”.

Ábrahám felrótta, hogy „a Lakatos-ügyről semmilyen ismert személyiség nem szólalt meg”, és „aki igen, azokat meghurcolták”. Beszédét a „Legyen számonkérés!” felszólítással zárta.

18:45 Tóth Gabi is beszédet mondott: arról beszélt, hogy A tüntetésen felszólaló Tóth Gabi énekesnő anyaként és nőként határozta meg magát, akinek fontosak a hagyományok. Beszédében hangsúlyozta, mennyire lényegesnek tartja az összefogást ezekért az értékekért. Elmondta, hogy aki szerető környezetben nő fel, mint ő, nem is gondolná, hogy „szörnyek járnak köztünk”. Az énekesnő arra is kitért, hogy sok ismert ember, bár felháborodott az ügyben, nem mert eljönni a demonstrációra, attól tartva, hogy az negatív hatással lehet a karrierjére. Nem úgy Dúró Dóra és Apáti István a Mi Hazánk országgyűlési képviselői, akik szintén a helyszínre érkeztek.

18:40 Időközben Tóth Gabi is a helyszínre érkezett. Van olyan idős, aki mobilszékkel érkezett az eseményre. Közben Somkuti arra kért mindenkit, hogy demokratikus úton emelje fel a hangját a negatív folyamatok ellen. A szakértő váratlanul Gandalfot idézte a Gyűrűk Urából: Mondjunk ellent a gonosznak – hangsúlyozta.

18:30 Kollégánk beszámolója szerint nagyjából két-háromszáz ember lehet a helyszínen, Király Tamás után pedig Somkuti Bálint hadtörténész, biztonságpolitikai szakértő lépett színpadra, aki arról beszélt, hogy már az esemény szervezésénél tudta, hogy a „ránk leselkedő veszélyekről” fog beszélni. Emlékeztette a közönséget, hogy a jelenlévők többsége átélte az előző rendszert és annak elmúlását is. „A Szovjetunió zászlaját vivők nem szűntek meg, csak átalakultak és Brüsszelben dolgoznak ellenünk” – jelenti ki határozott hangon, mire a tömegből helyeslő morajlás hallatszódott. Ezt követően a liberalizmus került a célkeresztjébe: „Hiába hisztizik, toporzékol egy hadseregnyi szélsőséges, nem kell csatlakozni a jóemberkedéshez, elég a magunk istenéhez ragaszkodni” – fogalmazott. „Szó sincs véleményszabadságról, a nyugat ugyanolyan ideológiai szigorral sújt le, mint a KGB” – állította, majd hozzátette, hogy „az elnyomás eszközévé vált a jog”.

Példaként hozta fel a németországi fejleményeket, megemlítve, hogy nemrég vád alá helyezték a németországi szélsőjobb egyik vezető politikusát, Björn Höckét, akit náci jelszó használatával vádolna, amiért „Mindent Németországért” szavakat használta (a szlogent a Sturmabteilung rohamosztagosok használták) egy 2021-es gyűlésen.

18:15 A rendezvényen elsőként Király Tamás szólal fel. „Nem vagyok egy tüntető típus, az Odakint most szörnyek járnak rendezvényre sem mentem el. Nem könnyű ma Magyarországon a normalitás mellett kiállni – kezdte a műsorvezető, majd arról beszélt, hogy „Manapság béketárgyalásnak hívják az emberölést”. Kitér arra is, hogy a tüntetésen résztvevők közül sokakat megbélyegeztek, mondván „szélsőjobbos propagandára jönnek”. Elmondja, hogy pár hónappal ezelőtt még semmit nem tudott Lakatos Márkról. „Mikor kiderültek ezek az ügyek, megdöbbentem, hogy erre nincs nagy felháborodás. Azt hittem, lekapcsolták a netet” – fogalmazott Király Tamás, majd határozott hangon folytatta, „Ha van egy szexuális ragadozó, aki vadászik, aki el akarja rabolni a gyermekeket, azt felelősségre kell vonni, mindegy milyen politikai oldalt képvisel, mindegy mi a szakmája”.

Kitér a Varnus Xavér-ügyre is, aki szerinte „akkora művész, hogy nem lehet felelősségre vonni”. Kritizálja, hogy az említett esetben a vádlott arra hivatkozott, hogy a fiatalkorúakkal beleegyezésükkel létesített kapcsolatot. „Nem Xavér, hanem azok járnak bíróságra, akik vádolják őt, vagy vele voltak kapcsolatban” – emelte ki a helyzet abszurditását.

„A ma este azt üzeni, hogy nincs okunk a szégyenre. Azoknak kell szégyenkezniük, akik tönkreteszik a gyerekek életét” – folytatta Király. Ez kihat a következő generációra is. Akit gyerekként bántalmaznak, másképp alakul az élete”.

A műsorvezető úgy fogalmazott: nincs bal- vagy jobboldali pedofília csak pedofília. Ezt követően felolvasott a rendőrség közleményéből, amely szerint az 1-5 évig büntethető gyermekek elleni bűncselekmények elévülhetnek a jelenlegi jogi szabályozás szerint.

18:00 Többen kutyával vagy biciklivel érkeztek, a demonstrálók között turisták is voltak. Molinókat vagy táblákat az említetten kívül nem lehet látni. A rendőrség tájékoztatása szerint a tüntetés engedélye este 8 óráig szól.

„Vannak unokáink, de emberségből vagyunk itt” – mondta egy a téren várakozó idős házaspár kollégánknak. Ők egyébként arról is beszámoltak, hogy nem tudják ki az a Lakatos Márk, de fontosnak érezik, hogy a gyermekek elleni bűncselekmények elévülés nélkül büntethetők legyenek.

17:50 Stábunk már a helyszínen van, ahol egyelőre száznál kevesebb ember van jelen, meglehetősen szellős még a tér, ahol hiphop és R&B zene szól. A résztvevők nyugodt hangulatban várják a kezdést. Kollégánknak egy középkorú demonstráló nő – aki egy játékbabával érkezett az eseményre – elárulta, azért érkezett, hogy „a pedofil bűnelkövetők ne úszhassak meg szabadlábon. A hölgy egy kis kartontáblát is hozott magával, „börtönbe pedofilok” felirattal.

A gyülekezők között több fiatal és egyetemista is van a helyszínen. A színpadra egyelőre nem érkeztek meg a felszólalók.

Lakatos az első perctől kezdve tagad

Mint arról beszámoltunk, Ábrahám Róbert októberben azzal vádolta meg Lakatos Márkot, hogy lakására hívott egy kiskorú, állami gondozott fiút, aki ellen szexuális bűntettet hajtott végre. A stylist az első perctől kezdve tagadta a vádakat és kijelentette, hogy mindenben együttműködik a hatóságokkal. Azóta a rendőrség április 11-én elévülésre hivatkozva zárta le a nyomozás azon részét, amelyben Lakatos érintett lehetett volna. Erre reagálva a stylist Facebook-oldalán rágalomnak nevezte a rendőrségi határozatot, mivel állítása szerint sem tanúként, sem gyanúsítottként nem hallgatták ki, ezért jogi képviselőjével lépéseket tesz az ügyben.

