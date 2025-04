Magyar Péter megvágott Orbán-felvétellel támadta be a miniszterelnököt

Nagy adok-kapok alakult ki a Facebookon a kormánypárt és Magyar Péter között Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozása kérdésében. A Tisza Párt elnöke két, évekkel ezelőtti videót is megosztott a közösségi felületén: egyet Orbán Viktorról, egyet pedig Szijjártó Péterről. Magyar Péter szerint a miniszterelnök és a külügyminiszter is sürgette Ukrajna felvételét az EU-ba, csakhogy a kormányfőről megosztott képsorokról kiderült, megvágott felvételről van szó, és az állításokat kiragadták eredeti kontextusukból.

Magyar Péter szerdán több Facebook-posztban is azt állította, hogy a magyar kormány a jelenlegi álláspontjához képest korábban Ukrajna EU-csatlakozása mellett kardoskodott. A Tisza Párt elnöke először a közmédia híradójának egy 2022 márciusi (nagyjából két héttel a háború kitörése utáni) részletét osztotta meg, amiben Szijjártó Péter sürgeti a brüsszeli intézményeket, hogy vegyék napirendre az Ukrajna európai integrációját elősegítő kezdeményezést. A videóhoz azt írta Magyar Péter, hogy „Szijjártó Péter követelte az uniótól Ukrajna felvételét, Orbán pedig nem vétózta azt meg 2023 decemberében”.

Az első reakcióra nem kellett várni sokat, a külgazdasági és külügyminiszter szintén a közösségi médiában vágott vissza a Tisza Párt elnökének. Szijjártó Péter a vádakra úgy reagált, „Manfred Weber embere most kapálózik, magyarázza a bizonyítványát, de mindhiába”.

Mi mindig a békét támogattuk, s nem Ukrajnát!

– hangsúlyozta a tárcavezető. Szijjártó Péter leszögezte, hogy szerinte az EU-ban gyorsított tagságot adnának a háborúban álló országnak, ez azonban tönkretenné Magyarországot, ezért nem lehet azt támogatni.

Egy kilenc éves videó

Az ukrán-kérdés vitája itt még korántsem ért véget a Facebookon, Magyar Péter a következő bejegyzésében egy videórészletet osztott meg Orbán Viktorról, amiben a miniszterelnök „teljesen egyértelműen” kijelenti, „Magyarország támogatja Ukrajna európai uniós tagságát”, majd úgy folytatta, hogy „a mi szemünk előtt egy olyan Európa van, amelynek Ukrajna teljes jogú tagja”.

A Magyar Péter által megosztott videó valódi, Orbán Viktor szájából valóban elhangoztak a fenti mondatok, azonban az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez egy megvágott videó. A kormányfő 2016 novemberében az akkori ukrán miniszterelnök, Volodimir Boriszovics Grojszmannal való találkozója után tartott sajtótájékoztatót, ahol hosszan beszélt a miniszterelnöki egyeztetés témáiról.

Orbán Viktor kijelentései vágás nélkül

Az alábbiakban szó szerint idézzük Orbán Viktor szavait a 2016-os sajtótájékoztatóról, amit teljes egészében ide kattintva is el lehet olvasni. Kiemeltük azt a részletet, ami hiányzik a Magyar Péter által megosztott videóból.

Szeretném teljes egyértelműséggel kifejezni, hogy Magyarország támogatja Ukrajna európai uniós tagságát. Igaz, hogy ez a kérdés ma nincs napirenden, mert amíg eljutunk majd addig az állapotig, hogy Ukrajna tagságáról lehet beszélni, még néhány lépcsőfokot meg kell másznunk, de mi szeretnénk világossá tenni, hogy amikor ezeket a lépcsőfokokat megtesszük, akkor a mi szemünk előtt egy olyan Európa van, amelynek Ukrajna a teljes jogú tagja.

A Magyar Péter oldalára felkerült videóra ezután Menczer Tamás is reagált. „Békeidőben, kilenc évvel ezelőtt készített és most összevágott felvételekkel próbálja magyarázni a bizonyítványát” – jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hozzátette, amit a Tisza Párt tett, azt nem lehet megmagyarázni, az általuk is támogatott gyorsított ukrán EU-csatlakozás árát a magyarok fizetnék meg. „Ukrajna háborúban áll, a felvétele számos veszéllyel jár” – hangsúlyozta Menczer Tamás.

A Tisza Párt a Műegyetem rakparton vasárnap tartott rendezvényén hirdette ki a Nemzet Hangja nem hivatalos népszavazásnak számító felmérése eredményeit. A számokból többek között az derült ki, hogy a konzultációt kitöltők 58,18 százaléka támogatja, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen. Orbán Viktor másnap már arról beszélt, hogy szerinte a Tisza Párt és Brüsszel tulajdonképpen megegyezett egymással.

A Nemzet Hangja eredményére még Gyurcsány Ferenc is reagált, aki egészen egyszerűen „besz*rinak” nevezte Magyar Pétert, amiért a Tisza Párt nem vállal egyértelmű álláspontot Ukrajna EU-csatlakozásának ügyében.