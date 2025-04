Javult a helyzet a MÁV-nál, pontosabbak voltak márciusban a vonatok

A vasúttársaság március havi riportja szerint javult a menetrendszerűség a vasútvonalakon, leszámítva a győri és a szegedi felújításokat. A pontosabb vonatok szerintük annak köszönhetőek, hogy korszerűbb mozdonyokkal lehet közlekedni, valamint több pályát is felújítottak. Nőtt a vármegye- és országbérlet-eladás, a HÉV-ek pedig kimagaslóan pontosan járnak.

A márciusi vasúti közlekedésben két tényező játszott meghatározó szerepet a MÁV havi riportja szerint. Egyfelől biztató fejlemény, hogy az újabb mozdonyok hatására stabilizálódik az a menetrendszerűség-javulási trend, amelynek első jelei már februárban is megmutatkoztak, másfelől azonban a győri és a szegedi vasútvonal esetében valamelyest növelte a menetidőket, hogy mindkét pályán felújítási munkák zajlanak.

Az 1-es vasútvonalon – a Bicske alsónál zajló – pályafelújítás így néhány százalékkal visszavetette a havi menetrendszerűség értékét, míg a 140-es vasútvonal még márciusban is jóval az átlag alatt teljesített – igaz, itt egyszerre zajlik április közepéig a januári tehervonati siklást követő pálya-helyreállítás és a nyártól a Napfény Intercitykben várható, nagy teljesítményű villanymozdonyos vontatás előkészítése.

Fontos hangsúlyozni, hogy márciusban még a fentiekkel együtt is tovább javult kisebb mértékben a hálózati menetrendszerűség: a vonatok 0,2 százaléka késett 1 óránál többet, de ezek többségénél is nemzetközi késési ok állt a háttérben. A februári menetrendszerűségi adatokhoz képest jelentős változás egyik fontos fővonalon, illetve elővárosi vonalon sem történt.

A HÉV felülmúlta az egyébként is jó menetrendszerűségi statisztikáit a márciusi 99,83 százalékos adattal. Az autóbusz-közlekedésben pedig csupán a fővárosi bevezető utak – télről tavaszra „menetrendszerűen” – növekvő zsúfoltsága mutatkozott meg a korábbinál enyhén gyengébb pontossági adatokban.

Az értékesített vármegye- és országbérletek száma ezúttal is megközelítette az 1 milliót. A kerékpárjegyek és -bérletek aránya a viszonylag hűvös márciusi hétvégék miatt még nem lőtt ki, az áprilisi időarányos adatok azonban már előre jelzik a bringás díjtermékek népszerűségének növekedését.

A vasúttársaság havi riportját a vezérigazgató is megosztotta

A márciusi riportról Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója is megemlékezett közösségi oldalán, ahol a közleményhez hasonlóan utalt a korszerű mozdonyokra és a pályafelújításokra, emiatt több vonalon is tartós menetrendszerűséget tapasztaltak, de megjegyezte, hogy a győri és a szegedi munkálatok némileg növelték a menetidőket.

Kiemelte a HÉV pontosságát, ugyanakkor megjegyezte, hogy a fővárosi bevezető utakon a torlódások miatt enyhe visszaesés volt tapasztalható. Viszont a vármegye- és országbérletek eladása újra megközelítette az egymilliót, a kerékpárosok pedig áprilistól indulhatnak be igazán.

