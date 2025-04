Újabb büntetőeljárás indult a mezőtúri iskolában bántalmazott diák ügyében

Közleményben reagált a rendőrség arra a televíziós riportra, amelyben egy édesapa arról számolt be, hogy a gyermekét bántalmazták egy mezőtúri oktatási intézményben. A hatóság szerint a férfi nem minden részletet mondott el korábban a rendőröknek, így ezek alapján újabb büntetőeljárás indult az ügyben. Az eset miatt egy helyi férfi ellen súlyos testi sértés bűntett kísérletének megalapozott gyanújával is eljárás van érvényben. A rendőrség értesítette a történtekről a gyermekjóléti szolgálatot, a gyámhatóságot és az érintett oktatási intézményt is.