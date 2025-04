Schiffer András: A Fidesz a Tisza lufiját fújja

Új adással jelentkezett az ÖT YouTube-csatornáján a Közelkép Schiffer Andrással. A műsorból többek közt kiderül: miért botrányos és mégis miért nem újdonság, amit Kollár Kinga az EP-ben mondott, illetve hogy szavai tükrözik-e a Tisza véleményét. Fény derül arra is, hogy a volt pártelnök szerint hol hibázik Magyar Péter a pártszervezésben, és hol rontotta el ő az LMP-vel.

Schiffer András szerint Kollár Kingának a felfüggesztett magyar uniós forrásokról szóló szavai abban különböznek minden más korábbi ellenzéki megnyilvánulástól, hogy „annyi veszélyérzete minden versenyzőnek volt eddig, „hogy ezt így ennyire senki nem tálalta telibe a magyar nyilvánosságnak”. Úgy véli, e mögött elsősorban a tiszás EP-képviselő minisztériumi és brüsszeli szocializációja áll.

Ugyanakkor hozzátette: Kollár viselkedése alapvetően nem újdonság, hiszen a magyar politika évtizedek óta kiviszi a nemzetközi közvélemény elé a belpolitikai küzdelmeket. A jogász szerint ezzel Európában egyedülállók vagyunk, mert más országok politikusai a brüsszeli járatra felülve képesek „zárójelbe tenni” egymás közti konfliktusaikat. „Hallottunk olyat, hogy akár Jean-Luc Mélenchon vagy Marine Le Pen elszalad egészen Brüsszelig?” „A családi szennyest nem teszem ki az ablakba” – fogalmazott. Megjegyezte: ez nemcsak Kollár Kingára, de a vele szemben a Tisza részéről ellenpéldaként felhozott 2006-os Orbán Viktorra is vonatkozik.

Schiffer András szerint ez is jellemző tünete annak, hogy Magyarországon képtelenek vagyunk egy nemzeti minimum megalkotására. Ez már sok évtizedes probléma, amelyet a Fidesz 2010 után kifejezetten tovább élezett, amikor „irtott minden olyan szándékot”, amely bármilyen egyetértésre irányult. Még a számukra elfogadható ellenzéki kezdeményezéseket is leszavazták, hogy aztán benyújthassák ők maguk. Hozzátette: az ellenzéki oldalon is hasonló a hozzáállás, hiszen, ha bárki elismeri, hogy bizonyos kérdésekben a kormánynak igaza van, „rögtön megkapod, hogy jól fizet a Tóni?”.

Ez vezetett odáig, hogy a mindenkori ellenzék úgy tekint a Nyugatra, mint egy fellebbezési fórumra, „globális Kúriára”. Emlékeztetett: ezt a mentalitást és a brüsszeli „kettős mércét” első interjúiban Magyar Péter is elítélte. Schiffer András biztos abban, hogy zárt ajtók mögött „Magyar Péternek füstül a feje, ugyanúgy felrobban ettől, mint akár én”, de úgy véli, ezen a téren már nincs mozgástere.

Szerinte nem lehet látni, hogy ezek a nyilatkozatok vagy Kollár Kinga szavai tükrözik-e a jobban a Tisza Párt hozzáállását, mert Magyart elsősorban az egykori elvbarátaival szembeni revans vágya fűti, amelyért hajlandó félretenni az elveket. Hiába vélekedik ő másként, mert az EP-frakcióját „Kollár Kingákkal” tette tele. Úgy véli, valójában már nem érdekli, „ki fűződik fel erre”, ha „képes és hajlandó az ő nagysága előtt leborulni”.

Azt ugyanakkor Schiffer saját keserű tapasztalatai alapján megérti, hogy Magyar miért zárja be a pártját a szélesebb tömegek elől, és miért tart igényt arra, hogy erős kézzel vezesse a Tiszát. Utólag úgy látja, ő az LMP alakulása és kiépülése idején „rohadt nagy tévedés volt”, hogy túl sok olyan embert engedett be a szervezetbe, akikről kiderült, hogy valójában egészen más elképzeléseik vannak.

Schiffer András úgy látja, az elmúlt hetek inkább a Tisza Pártnak kedveztek, a Fidesz azzal küzd, hogy szavazói elkedvtelenedtek. Szerinte „hatalmas aránytévesztés” a szinte teljesen ismeretlen Kollár Kingával szemben indított kampány, amely párhuzamot von a szinte 100 százalékos ismertségű Gyurcsány Ferenc őszödi beszédével. Szerinte ezzel a Fidesz valójában „a Tisza lufiját fújja”.

