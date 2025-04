Rogán Antal az Indexnek: David Pressman nem egyenes ember, mást mond négyszemközt, és mást a nyilvánosság előtt

Levették Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert az amerikai szankciós listáról, amelyre még a demokrata adminisztráció tette rá 2025. január 7-én, azt a döntést a már távozott amerikai nagykövet, David Pressman jelentette be. A hírrel kapcsolatban a tárcavezető elárulta, hogy a döntést nem tartja sem saját sikerének, sem a magyar diplomácia sikerének, ugyanis ezzel a döntéssel csak helyre állt a rend az amerikai–magyar kapcsolatokban. Emellett a miniszter azt is elárulta, hogy milyen információk alapján került fel a listára, valamint hogy ha teheti, akkor még az idén elutazik az Egyesült Államokba.

„Biztos voltam abban, hogy le fogok kerülni a szankciós listáról” – összegezte az Index megkeresésére Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda minisztere azt a hírt, hogy lekerült az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalának (OFAC) szankciós listájáról.

Még január 7-én – Donald Trump megválasztása után, de beiktatása előtt – a leköszönőben lévő Biden-adminisztráció az OFAC szankciós listára tette Rogán Antalt. A hivatal akkor frissítette a Különlegesen Kijelölt Állampolgárok és Blokkolt Személyek (SDN-lista) névsorát.

David Pressman korábbi, még a demokrata adminisztráció által kijelölt amerikai nagykövet a hírrel kapcsolatban akkor sajtótájékoztatót is tartott., ahol azt állította, hogy Rogán Antal minisztersége alatt visszaélt a hatalmával és egy „korrupciós rendszernek az elsődleges tervezője, megvalósítója és haszonélvezője”. A szankciót egy végrehajtási rendelet alapján jelölték ki, ami a globális Magnyitszkij emberi jogi elszámoltathatósági törvényen alapszik, és az emberi jogokkal való súlyos visszaélések és a korrupció elkövetőit veszi célba világszerte.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azonban már április első napjaiban beharangozta, hogy hamarosan lekerülhet Rogán Antal az amerikai szankciós listáról.

Meg vagyunk győződve arról, hogy rekordrövidségű lesz az az időszak, amit Rogán Antalnak a szankciós listán kell töltenie. Mivel ennek az intézkedésnek semmilyen alapja nem volt, reméljük, hogy az új amerikai adminisztráció hamar visszavonja

– fogalmazott Gulyás Gergely.

A jóslat pedig be is teljesült, ugyanis tegnap, vagyis április 15-én este a Miniszterelnöki Kabinetiroda minisztere lekerült az amerikai szankciós listáról, ami az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának OFAC (Office of Foreign Assets Control) szankciós listáján történt változásokról szóló dokumentumból derült ki.

Most telefonon elértük a minisztert, aki néhány kérdésünkre válaszolt a témában.

Biztos voltam abban, hogy ez bekövetkezik, hiszen csak politikai okokból kerültem erre a listára. Ez egy politikai döntés volt, kifejezetten az amerikai demokrata kormány és Pressman nagykövet részéről. És ezt utólag a körülmények is egyértelműen igazolták. Azért is kerültem le ilyen gyorsan erről a listáról

– fogalmazott az Indexnek Rogán Antal.

A tárcavezető elárulta, hogy az eljárás során derültek ki számukra a körülmények, amelyek azt mutatták, hogy semmilyen bizonyíték nem volt, ami alapján meghozhatta volna a Biden-adminisztráció ezt a döntést.

Nem volt semmilyen bizonyíték, csak az egy darab újságcikk, egy külföldi internetes portálon. Semmi konkrét állítás, csak általános vádaskodás. Az eljárást pedig David Pressman nagykövet úr kezdeményezte, aki azt gondolom, hogy politikailag messze elfogult volt Magyarországgal szemben, hiszen ő egy feladattal érkezett ide. Azzal a feladattal, hogy Magyarországot belepréselje az ukrán–orosz háborúba, de ez nem sikerült. Ezért Pressman nagykövet úr csalódott volt, és ez az ő személyes bosszúja

– fogalmazott.

A parlamentben március végén a Demokratikus Koalíció képviselője, Kálmán Olga kérdezte Rogán Antalt a szankcionálásról, a tárcavezető akkor elmondta, még ő is számos kérdésre várja a választ.

A magyar parlamentben az a sajátos helyzet, hogy a képviselők kérdezhetik a minisztert, de a miniszter nem kérdezheti a képviselőt. Most kihasználom a helyzetet: amikor megváltozik a döntés, mert rövidesen meg fog változni, akkor bocsánatot kér tőlem, képviselő asszony?

– fogalmazott a Kálmán Olga kérdésére akkor a miniszter.

Most Rogán Antal elmondta, hogy várja a DK képviselőjének bocsánatkérését, de nem csak az övét.

Az a minimum, hogy erkölcsi elégtételt várok el azoktól, akik ennek kapcsán minden bizonyíték nélkül belém rúgtak. Ez nem csak Kálmán Olgára vonatkozik, hanem minden egyéb közszereplőre és médiumra, akik minden alap nélkül, bizonyítékok híján vádoltak. Természetesen nincsenek illúzióim, tudom, hogy ezt sokan nem fogják megtenni, de attól még az erkölcsi elégtételt azt elvárom, és ezt mindenkitől kérni is fogom

– jelentette ki Rogán Antal.

David Pressman pontosan tudta, hogy nincs igaza

A miniszter megjegyezte, hogy az igazi elégtételt az jelentené, ha David Pressman is elnézést kérne, bár tisztában van azzal, hogy ezt feleslegesen várja.

„David Pressman ugyanis nem egyenes ember. Politikai aktivista, aki szerepet játszik. Mást mond négyszemközt, és mást a nyilvánosság előtt.”

A nagykövet ittléte alatt minden évben legalább kétszer, volt, amikor háromszor találkozott vele, azonban ezeken a találkozókon egyszer sem hozta szóba azokat a vádakat, amelyekről később a nyilvánosságnak beszélt.

Pressman nagykövet urat ittléte alatt az összes köztünk lezajlott tárgyaláson mindössze két dolog érdekelte, Ukrajna, valamint az LMBTQ-jogok. Minden alkalommal, minden tárgyaláson csak erről volt szó. Ő elment, de az öröksége itt maradt, hiszen azok az ellenzéki képviselők és politikusok, akikkel rendszeresen tartott kapcsolatot, ma is ezt a két dolgot tartják a legfontosabbnak

– jegyezte meg Rogán Antal.

A miniszter szerint azért nem beszélt a vádakról a nagykövet négyszemközt, mert jól tudta, hogy nincs igaza, aki pedig ezzel tisztában van, az nem mer vádaskodni szemtől szemben.

„Ha tudta volna, hogy igaza van, és lett volna hozzá gerince, akkor azt az én szemembe is belemondja. De ezt nem tette meg soha. Azt, hogy Pressman nem mondott igazat, bizonyítja az a tény is, hogy távozása után nyilatkozatait törölték a nagykövetség honlapjáról” – tette hozzá.

Ez nem diplomáciai siker, ez normalitás

Rogán Antal kifejtette, hogy a tegnap esti döntés nem is az ő személyes sikere, és nem is a magyar diplomácia sikere, hanem egészen egyszerűen arról van szó, hogy végre a magyar–amerikai kapcsolatok egy rendezett vágányra kerülnek. Donald Trump elnök úr hivatalba lépése óta a tárgyalások Magyarországról és az Amerikai Egyesült Államokról szólnak és nem pedig arról, hogy „van egy a balos ideológiával bíró amerikai demokrata kormány, amelyik a nézeteit rá akarja kényszeríteni a magyarokra, és Magyarországot meg bele akarja kényszeríteni a háborúba”.

Megjegyezte, hogy az új amerikai vezetés egy olyan adminisztráció, amely ugyan érvényesíti az érdekeit, de tiszteli mások szempontjait és „tekintettel van arra, hogy Magyarországnak is lehet véleménye”.

Ez a normális rend, mert ha két ország jó kapcsolatot akar egymással és együtt akar működni, akkor az a normális, hogy a nagykövetek nem vádlóként lépnek fel a fogadó országban, és nem próbálnak meg rákényszeríteni semmit a fogadó félre, amit az nyilvánvalóan nem akar. Pressman nagykövet úr ezt a nézetünket nem osztotta. Ő politikai küldetéssel érkezett. Ukrajna feltétel nélküli támogatását, a fegyverszállításokat és a gyermekvédelmi törvény visszavonását kellett volna kikényszerítenie a magyarokból

– összegezte a tárcavezető.

Rogán Antal biztosan el fog utazni az Egyesült Államokba

A miniszter előtt megnyílt a lehetőség, hogy az Egyesült Államokba utazzon, azzal, hogy lekerült a szankciós listáról. Ennek apropóján arról érdeklődtünk, hogy milyen utazásokat tervezett idén, és felborítja-e a terveit az, hogy megnyílt a lehetősége a tengerentúlra való utazásra is.

Rogán Antal ugyan azt nem árulta el, hogy mely külföldi országok szerepelnek a naptárjában, azt viszont elmondta, hogyha ideje engedi, akkor még az idén elutazik Amerikába.

Biztos, hogy el fogok menni az Egyesült Államokba, főleg azért, mert van amerikai kormányzati szereplőktől meghívásom. Hogy erre lesz-e időm a következő egy évben, még azelőtt, hogy választások lesznek Magyarországon, azt még nem tudom eldönteni, de szándékomban áll valamelyik meghívást elfogadni

– mondta a miniszter.

