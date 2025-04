„Sicc innen!” – elküldte az újságírókat balatoni luxusnyaralójától a házi őrizetét töltő Schadl György

A Fővárosi Törvényszék engedélyével Schadl György siófoki luxusnyaralójában folytatja házi őrizetét, az ingatlan átépítését is vizsgálja egy külön vádirat az egykori bírósági végrehajtó ügyében. Emellett az egyik Mercedes is ott áll az udvarban, amelyről szeptemberben még azt nyilatkozta Schadl György, hogy nem tudja, hol van. Büntetőügye csaknem négy éve húzódik, amelyben Völner Pál is érintett, valamint Varga Juditot és Trócsányi Lászlót is kihallgatja tanúként az ügyészség.