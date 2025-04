Lezárult a hétfői tüntetésen Elf Bart szívó rendőr elleni belső vizsgálat

A 444.hu tette közzé az egyik olvasója által készített fényképet, melyen a hétfői lánchídi tüntetésen az egyik készenléti rendőr Magyarországon illegálisnak nyilvánított Elf Bart szív.

Az esettel kapcsolatban az oldal megkereste a rendőrséget, akik az alábbi választ közölték:

az ügyben a Készenléti Rendőrség parancsnoka belső vizsgálatot rendelt el, melynek során megállapítást nyert, hogy a fényképen szereplő készenléti rendőr a kezében látható Elf Bart külföldön, saját fogyasztásra, legálisan vásárolta meg, így ezzel jogsértést nem követett el

– írta a rendőrség.

A portál emlékeztetett, hogy külföldön, saját fogyasztásra bárki legálisan vásárolhat ilyen típusú termékeket, amiket utána legálisan is fogyaszthat az adott országban. Azonban, ahogy a rendőrség a saját hivatalos oldalán is írja egy 2022-es, „Mi is az elfbár?” című írásban, Magyarországon az „ELFBAR tartása és kereskedelme illegális”.

Mint írják, aki „ELFBAR-ral kereskedik, azt a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 5 millió forinttól 500 millió forintig terjedő bírsággal sújthatja. Ezzel szemben, akinél ilyen terméket talál a hatóság, arra a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jövedéki bírságot szabhat ki.”