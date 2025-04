Ismét megtiltotta a rendőrség Hadházy Ákosnak a hídfoglalást

A rendőrség ismét megtiltotta Hadházy Ákos független parlamenti képviselő jövő hét keddre bejelentett tüntetését, amelyet az előző alkalmakhoz hasonlóan jelentett be, a Kúria jóváhagyása szerint. A Budapesti Rendőr-főkapitányság határozatot adott ki, amelyben közlik, hogy Budapest I. kerületében, a Tabán területén jogosult tüntetést tartani.

A gyűlés alkalmas lehet mások jogainak és szabadságának szükségtelen mértékű és aránytalan megzavarására, egyben a közrendet veszélyezteti oly módon, hogy a gyűlés a közlekedés rendjének sérelmével jár

– áll a rendőrség közleményében, amelyet a Telex szúrt ki. Hadházy Ákos közösségi oldalán reagált a történtekre. Posztjában kiemelte, hogy a rendőrség ugyanazt a kérelmet adta be, amit a Kúria korábban már jóváhagyott, és azóta négyszer is „lezártuk a hidat”.

Véleménye szerint jól látszik, hogy „mire készülnek Orbánék”, egyúttal kifejtette, hogy „az eseményről tartott szokásos rendőrségi egyeztetésen a kollégám elhűlve hallgatta, hogy a rendőrök jelezték: a Kúria határozata ellenére mégsem szeretnék engedélyezni az eseményt, hosszan sorolva az eddig is ismert forgalmi adatokat”. Hangsúlyozta, hogy

Ez nemcsak a korábbi kúriai határozat miatt nonszensz, hanem azért is, mert azóta három ilyen eseményt ugyanezekkel a forgalmi adatokkal már engedélyeztek

Sorait azzal zárta, hogy meg fogják oldani, hogy „törvényesen, békésen, de nagyon határozottan kedden is lezárjuk a hidat. […] A siker egyetlen feltétele, hogy azok, akik eddig ott voltak, hozzanak magukkal még néhány embert”.

A hatodik hídfoglalásra készülnek

A keddi tüntetések sorozata márciusban kezdődött, amikor Hadházy Ákos független parlamenti képviselő meghirdette első gyülekezését március 25-re. A politikus már akkor kiemelte, hogy a Pride betiltása csak a kezdet, az első lépés a „teljes diktatúra felé vezető tavaszi intézkedéscsomagban”. Úgy látja, a kormány nem kapkod vagy rögtönzik, amiket mondanak és tesznek ezekben a hetekben, „azok már évek óta a fiókjukban vannak”.

Azóta öt alkalommal demonstráltak a tüntetők Hadházy Ákos vezetésével a gyülekezési törvény módosítása óta. Az alkalmakon olyan emberek szólaltak fel, mint Rédai Dorottya, a Labrisz Leszbikus Egyesület munkatársa, Lengyel Tamás színész, valamint Pankotai Lili aktivista is, aki a harmadik tüntetésen egy saját verssel üzent a kormányfőnek:

Viktor, te nem a gyerekeket véded, hanem Mészáros NER-társat és Tiborcz NER-társat. Viktor, te vagy Európa szégyene, Európa gyalázata. Sehol Európában nincs betiltva a Pride, sehol nem utasítják ki a hatalommal egyet nem értő saját állampolgáraikat.

A keddi alkalmak állandó tagja Szabó Bálint szegedi politikus, aki trombitaszóval szokott járni a tömeg előtt, sőt a Dunába is beugrott az első demonstrálás alkalmával, amiért elfogatóparancsot adtak ki ellene.

A legutóbbi, április 15-i alkalom sorozatban az ötödik olyan kedd volt, amikor a gyülekezési törvény módosítása ellen demonstráltak Budapesten. Ezután április 16-án is folytatódott a két napot felölelő demonstráció. Délelőtt a tüntetők egy része a Sándor-palota melletti területen, sátrakban várta a folytatást. Ismét jelen volt Szabó Bálint, aki kisebb vitába keveredett a rendőrökkel, majd Hadházy Ákossal is. A független országgyűlési képviselő délután öt órakor jelentette be, hogy a demonstráció az Erzsébet hídon folytatódik. A tüntetők békésen, rendőri kísérettel vonultak át a másik helyszínre, ahol Hadházy mellett civilek is felszólaltak.