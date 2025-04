Rengeteg program várja azokat, akik kiszakadnának a húsvéti körforgásból

A hosszú hétvégére is számos programot gyűjtött össze a We Love Budapest.

A hosszú hétvégére is rengeteg programot gyűjtött össze a We Love Budapest azoknak, akik szeretnének egy kicsit kiszakadni a húsvéti körforgásból. Koncertek, színházak, szabadtéri séták, túrák várják azokat, akik a fővárosba látogatnának a hosszú hétvégén.

L'Entourloop- (FR) koncert az Akvárium Klubban

Április 18-án a világhírű L'Entourloop formáció lép fel az Akvárium Klubban, akik idén májusban hatalmas sikert arattak Azahriah előzenekaraként a Puskás Arénában, és a magyar előadóval közös dalt is jegyeznek Don't Turn the Bass Down címmel. A francia duó egyedülálló stílusa a reggae, a hiphop és a dub tökéletes fúziója.

Etyeki Pezsgő Parti a Hernyák-birtokon

Április 19-én rendezik meg az első Etyeki Pezsgő Partit a Hernyák-birtokon. A Matt and Matt – Champagne and Wine Event szervezésében megvalósuló esemény az etyeki (Anonym, Hernyák, Nádas, Rókusfalvy, Szijjártó) és a nemzetközi pezsgőkre fókuszál. A gasztronómia kedvelőinek sem kell aggódni: a felső kategóriás italok mellett gourmet fogásokkal várja a vendégeket Pohner Ádám, az Iszkor séfje, de lesz Salt Bakery péksüti is a kínálatban, valamint osztrigapult a Fine De Clare tálalásában. A zenei aláfestésről LioZen, Sabira, illetve a Shangri La csapata gondoskodik.

A Concerto Budapest húsvéti koncertje a Zeneakadémián

A Concerto Budapest nagypénteken, április 18-án felemelő koncerttel várja közönségét a Liszt Ferenc Zeneakadémián. Az est során Wagner és Haydn zenetörténeti jelentőségű művei szólalnak meg Keller András vezényletével. A hangverseny Richard Wagner utolsó operájának, a Parsifalnak két kiemelkedő zenekari részletével veszi kezdetét, majd az este második részében Joseph Haydn nagyszabású és megrendítő műve, a Krisztus utolsó hét szava a keresztfán hangzik el. A koncert elmélyülést és belső utazást kínál mindenki számára, aki a zenén keresztül szeretne közelebb kerülni az ünnep üzenetéhez.

Pilisi körtúra

Piliscsabánál olyan különös sziklaképződményeket találni, mint a Gomba-szikla vagy a zavarba ejtő nevű Ördögoltár-szikla. Ha pénteken vágyunk a szabadba, akkor remek alkalom fejünket adni erre a rövid, de látnivalóban gazdag körtúrára, melyet egyszerű megtenni, tényleg nem túl fárasztó, de nagyon látványos a menet közben látható sziklaóriások, illetve az elénk táruló látvány miatt. Ráadásul a táv alig több 3 kilométernél!

Április 19., szombat

And So I Watch You From Afar (NIR), Scaler (UK) és Robocobra Quartet (UK) az Analog Music Hallban

Április 19-én lép fel a belfasti And So I Watch You From Afar az Analog Music Hallban. Minden bizonnyal a koncerten a tavaly megjelent Megafauna albumuk kísérletezéssel és daccal teli számai fognak elhangzani elsősorban. Az esthez két angol zenekar, a Scaler és a Robocobra Quartet is csatlakozik.

Jézus Krisztus szupersztár a Madách Színházban

Andrew Lloyd Webber és Tim Rice rockoperája forradalmasította a zenés színházat, és olyan kérdéseket vetett fel, amelyek mindmáig érvényesek. A Jézus Krisztus szupersztár zenéje friss és elsöprő, egyik nagy sláger követi a másikat, melyet a Madách Színház közönsége több alkalommal is meghallgathat április 18–27. között.

A főhős nem csak a címszereplő Jézus, egyenrangú társa Júdás, aki kétségbeesett igyekezettel próbálja megérteni barátja cselekedeteit, de mindhiába. Kérdéseire rejtélyes válaszokat kap, és egyre világosabbá válik, hogy olyan történetbe csöppent, amelynek folytatására csekély hatása lehet – csakúgy, mint a többi szereplőnek, Pilátustól Heródesig, Mária Magdolnától Kajafásig. Egy hét eseményeibe tömörül minden emberi és emberfeletti történés: Jézus és híveinek jeruzsálemi bevonulásától a keresztre feszítésig tart a cselekmény.

Körtúra az Anna-hegyi parkerdőben

A törökbálinti Ófalu fölött erre-arra kanyargó erdei útvonal, ami két hegyet és egy kilátót is érint, kutyával és gyerekkel is tökéletes kirándulást kínál. Mivel útközben van pár piknikezőhely, kosarat is érdemes magunkkal vinni. Ha a szombatot a szabadban töltenénk, akkor ez egy tökéletes alkalom az Anna-hegyi parkerdő felfedezésére!

Április 20., vasárnap

Csővári körtúra

Ha vasárnap kimozdulnánk, remek alkalom, hogy egy bő 10 kilométer hosszú útvonalon kiránduljunk. A csővári körtúrát érdemes betervezni, ugyanis változatos, látványos és csak közepesen izzasztó, a különlegességét pedig a misztikus hangulatú csővári várrom adja.

Szívjunk magunkba D-vitamint a város különböző pontjain!

Végre beköszöntött az igazi tavasz! Szerencsére a hétvégén is egész szép hőmérsékletek várhatók, ragadjuk hát meg az alkalmat, és pihenjünk, napfürdőzzünk kültéren! Ebben a listában 10 fővárosi helyszínt ajánlunk, amik megfelelnek erre a célra.

Április 21., húsvéthétfő

Cukiságok nyomában Budapesten

Egy nagyvárosra számos szemszögből nézhetünk rá. A tavasz és a napsütés miatt a cukiság felől is tekinthetünk Budapestre. Olyan házakat, szobrokat és helyeket fedezhetünk fel, amiktől színesebb a főváros. Húsvét hétfőjén érdemes felkerekedni a családdal a város nyomában.

Kirándulás a Jankovich-barlanghoz

Húsvéthétfőn akár egy intenzívebb túrára is benevezhetünk a rokonokkal, barátokkal vagy a családdal. Az Esztergom felé, Bajót község mellett található kirándulóhely, amely a Jankovich-barlanghoz vezet, egy nem túl hosszú körtúra, de azért fel kell kötni a gatyánkat, mert van egy szakasz, ami az átlagosnál komolyabb erőbedobást kíván meg. De nagyon megéri megküzdeni a meredek, sziklákkal mintázott hegyoldalon felvezető lépcsősorral.

Könnyed túrák húsvéthétfőre

Kisütött végre a nap, melegszik a levegő, a nagykabátot felváltja a kiskabát. Elérkezett az ideje, hogy belevessük magunkat a természetbe és kiránduljunk egy nagyot. Pár tipp, hogy merrefele vegyük az irányt: Vasas-szakadék, Strázsa-hegyi tanösvény, Törökmező-körtúra, Anna-vadászlak-körtúra, Vörös-kő.