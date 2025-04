Ma még örülhetünk a nyárnak, de már komoly viharok közelednek

Szeles de napsütéses idővel indul április 17-én, csütörtökön a nap, de a nap második felétől délnyugati irányból ismét növekedni kezd a felhőzet. Délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak, és de a hőmérséklet így is elérheti akár a 30 fokot is, ugyanakkor csütörtök délután már hűvösebb levegő vátlja fel a magas hőmérsékelet, zivatarokat és jégesőt hozva.

A Hungaromet előrejelzései szerint dél felől tovább növekszik a felhőzet, ami észak, északkelet felé haladva helyenként okozhat kisebb csapadékot. E mögött hajnaltól délnyugati irányból elkezd szakadozni a felhőréteg és több felé élénk déli, délkeleti szélre kell számítani. Késő estére 14 és 20 fok közé csökken majd a hőmérséklet, éjszaka pedig a legalacsonyabb 9 és 16 fok között alakul.

Délelőtt a délnyugati irányból jelentős gomolyfelhő-képződés kezdődik, így arra kevésbé számíthatunk napsütésre, de az ország nagyobb részén napos idő várható. Délutántól megnő a záporok és a zivatarok valószínűsége, ezek déli irányból északi irányba terjednek, és rendszerbe is szerveződnek. A déli, és délkeleti szél országosan élénk marad, ezt erős széllökések is kísérheti. A szél akár viharossá is fokozódhat a zivatarok területén.

24 és 29 fok között várható a legmagasabb nappali hőmérséklet,

délnyugaton némiképp hűvösebb idő várható. Legmelegebb az Alföldön lesz, itt akár a 30 fokot is elérheti a hőmérő higanyszála.

A nap második felében érkező hidegfront és az előterében tolt meleg levegő miatt mind a meleg-, mind a hidegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás, megnövekedhet a reakcióidő. A levegőminőség a szaharai por miatt kissé emelkedhet, de alapvetően kedvezően alakul.

A Hungaromet Facebook-oldalán közölte, hogy csütörtök délután hűvösebb levegő és csapadék válthatja fel a délelőtti magas hőmérsékletet.

A délnyugat felől közeledő, érkező hidegfront hatására csütörtök délutántól már egyre magasabbra törnek a gomolyfelhők, amelyekből záporokra, zivatarokra is számíthatunk. A zivatarokat viharos szél (60-80 kilométer/óra), jégeső (jellemzően 2 centiméter alatt), nagyobb mennyiségű csapadék is kísérheti, de egy-egy helyen intenzív zivatarra is van esély. A feltételek adottak ahhoz is, hogy a zivatarok rendszerbe szerveződjenek

– áll a bejegyzésben.

Legnagyobb eséllyel a Dunántúl keleti felén, illetve a Duna-Tisza közén lehet számítani a legtöbb zivatarra és csapadékra. Az esővel, záporokkal és zivatarokkal tarkított idő pedig még pénteken is kitart, várhatóan szombatra csökken határozottan a csapadékhajlam.

