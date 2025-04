A Kormányinfón elárulták, így robbantanák be a gazdaságot

Nagy Márton lapunk kérdésére elárulta: a vámháború előtt is elkezdődött a külön kereskedelmi megállapodás tárgyalása az Egyesült Államokkal. A vízumkérdésre, a kettős adóztatás elkerülését szolgáló megállapodás visszaállítására, és a befektetésekre is kiterjedhet, ide sorolva az energiakérdéseket is. A miniszter konkrétumot egyelőre nem kívánt mondani, de nyáron be lehet erről számolni.