Magyar áttörés: új hatóanyag védheti meg a szerveket a transzplantáció és sztrók után

A magyar kutatók által kifejlesztett új hatóanyag, az EVO24L megvédheti a szervezetet az oxigénhiányt követő immunreakciók pusztító hatásaitól – legyen szó szívinfarktusról, sztrókról vagy szervátültetésről. Az eredmény egy rangos amerikai tudományos folyóiratban is megjelent.

Egy magyar kutatókból álló csapat olyan innovatív hatóanyagot fejlesztett ki, amely megelőzheti a szervek súlyos károsodását szervátültetés, szívinfarktus vagy stroke után – derül ki az EvolVeritas közleményéből. A világszínvonalú eredmény a PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) című tudományos folyóiratban jelent meg, amely a legelismertebb publikációs platformok közé tartozik.

Az ELTE és a HUN–REN Természettudományi Kutatóközpont tudósai által alapított EvolVeritas cég EVO24L nevű molekulája célzottan gátolja az immunválaszt, amely normál esetben a helyreállított vérellátással együtt érkező gyulladásos fehérjék miatt indul be, és akár életveszélyes állapothoz is vezethet.

A kutatók szerint a probléma ott kezdődik, ahol a gyógyulás is, ugyanis amikor egy elzáródott ér megnyílik, a friss vér nemcsak oxigént és tápanyagot hoz, hanem olyan immunfehérjéket is, amelyek a sejtek „segélykérő jeleit” támadásként érzékelik. Ezek közül a MASP–2 proteáz különösen agresszív választ ad: gyulladást indít el, amely lavinaszerűen rombolja a szöveteket.

Az EVO24L ezt a láncreakciót állítja meg azáltal, hogy tökéletesen és tartósan lefedi a MASP–2 aktív helyét. Állatkísérletek során egy ausztrál vesespecialista kutatócsoport a hatóanyagot célzottan a veseátültetést követő oxigénhiányos állapot vizsgálatára alkalmazta. Az eredmények egyértelműek: míg a placebóval kezelt állatoknál a vesefunkció összeomlott, az EVO24L-lel kezelt egyedek szervei épek maradtak.

Az EvolVeritas célja egy olyan gyógyszer kifejlesztése, amely széles körben alkalmazható lesz a transzplantációk, szívinfarktusok és sztrók okozta szervkárosodások megelőzésére. A kutatócsoport nemcsak ebben látja a jövőt: irányított fehérjeevolúcióval olyan szuperszelektív hatóanyagokat is fejlesztenek, amelyek gyulladásgátló és vírusellenes (SARS-CoV–2, influenza) hatással is rendelkeznek.

A magyar tudósok jelenleg nemzetközi gyógyszergyártókkal és befektetőkkel tárgyalnak az EVO24L és a kapcsolódó fejlesztések jövőbeni hasznosításáról – egy olyan új korszak küszöbén, ahol a gyulladás nem a gyógyulás akadálya, hanem a múlt része lehet.