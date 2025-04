A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint koncepciós eljárás zajlik Magyarországgal szemben

A Szuverenitásvédelmi Hivatal közleménye szerint Lánczi Tamás fogadta az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának (LIBE) delegációját. A tárgyalás előtt a LIBE delegációvezetője elzárkózott attól, hogy videó- vagy hangfelvétel készüljön, vagyis megakadályozták, hogy a magyar és az európai állampolgárok hiteles és pontos képet kaphassanak a találkozóról – írja az MTI.

„A találkozó során világossá vált, hogy miért zárták ki a nyilvánosságot: koncepciós eljárás zajlik a szuverenitásvédelmi törvénnyel és Magyarországgal szemben” – áll a közleményben. „A delegáció tagjai a USAID és a brüsszeli bizottság által finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezetek vádjait ismételgették, és elzárkóztak attól, hogy a hivatal elnökének bármilyen kérdésére vagy felvetésére érdemi választ adjanak”.

A hivatal szerint a magát tényfeltárónak nevező bizottság működése álságos, hiszen az Európai Bizottság már megindította a kötelezettségszegési eljárást Magyarországgal szemben, amelyet az Európai Parlament is támogat. Hozzátették, „a bizottságban részt vevő képviselőknek is nyilvánvaló a személyes pártpolitikai elkötelezettsége, az egyik bizottsági tag például pár hónappal ezelőtt egy budapesti pártrendezvényen is felszólalt, »most pedig pártatlan tényfeltáróként tetszeleg«”.

„Ez a látogatás is megerősíti, hogy összehangolt politikai beavatkozás zajlik Magyarországgal szemben. A Szuverenitásvédelmi Hivatal nem enged a politikai nyomásgyakorlásnak és folytatja a külföldi beavatkozások feltárását” – írják a közleményben.

Mint korábban megírtuk, április 16-án, szerdán tartott sajtótájékoztatót Budapesten az Európa Pontban az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) Magyarországra látogató delegációja. A küldöttség még hétfőn érkezett Magyarországra, hogy tagjai az ország jogállamisági helyzetét, valamint több, az uniós értékek helyzetével kapcsolatos témát vizsgáljanak.

A szuverenitásvédelmi törvényről a holland Tineke Strik delegációvezető elmondta, hogy a külföldi beavatkozás elleni küzdelem egy legitim cél, ugyanakkor szerintük a Szuverenitásvédelmi Hivatal visszaél széles jogköreivel, amikor olyan újságírókat és civil szervezeteket céloz, akik nem értenek egyet a kormánnyal.