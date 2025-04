Csaknem nyolc évtizedes melegrekord dőlt meg csütörtökön

Április 17-én idén először érte el a levegő hőmérséklete a 30 Celsius-fokot Magyarországon. A Békés vármegyei Mezőkovácsházán 30,6 Celsius-fokot regisztráltak csütörtök délután, ami új napi melegcsúcsot is jelent. A korábbi rekordot Kaposváron mérték 78 évvel ezelőtt, 1947-ben.

Az erre a napra vonatkozó korábbi csúcsot Kaposváron mérték, 1947-ben, akkor április 17-én 29,6 fokot regisztráltak.

Tavaly április 1-jén volt az első hőségnap, azaz amikor a hőmérséklet csúcsértéke meghaladta a 30 Celsius-fokot.

Csütörtök reggel arról számoltunk be, hogy egy hidegfront előterében még meleg levegő áramlik az országba, ennek köszönhetően a hőmérséklet akár a 30 fokot is elérheti. A front megérkezése után némiképp lehűl a levegő, és záporok, zivatarok is előfordulhatnak.

Nagypénteken visszaesik a hőmérséklet, az ország nagy részén csapadékos időjárás várható. A húsvéti hétvégére azonban berobban a nyár, 20-26 Celsius-fok feletti maximumokkal.

