Bár a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen is ítéletet hozott szerdán az egykori katonatiszt párja által bántalmazott Orosz Bernadett ügyében, azonban a vád és a védelem is elégedetlen az ítélettel. A bántalmazott szerint az ítélet üzenetértékű, még a költözést is fontolgatja az országból, miközben az elkövető, K. István ügyvédje kijelentette, a Kúriához fordulnak állásfoglalásért.