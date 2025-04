Hat–nyolc krónikus betegséggel (például epilepsziával, krónikus fejfájással, diabétesszel) küzdő, vagy erős szorongással élő gyermek részvételét biztosítja a Mosoly Alapítvány az általa szervezett ingyenes drámatáborban – közölte a szervezet. A 10–12 éves gyermekek számára szervezett tábor résztvevőit a szakemberek szülőkkel folytatott személyes konzultációja alapján válogatják be a csoportba, hogy a hasonló érettségű és problémával küzdő gyermekek jól tudjanak együttműködni.

Akik nem jutnak be az idén júniusi csoportba, azok várólistáról az alapítvány jövőben induló hasonló foglalkozásaira is bekerülhetnek. A hosszú távú segítségre szoruló gyermekek pedig akár az idén ősztől jövő tavasz végéig tartó Mosoly-terápiás csoportok egyikéhez is csatlakozhatnak – hívják fel a figyelmet az alapítvány munkatársai.

Az öt napig tartó júniusi tábor intenzív élmény a gyermekek számára, ahol napi hat órában a gyermekdráma, a mozgás és az alkotás segítségével gyógyulhatnak és tapasztalhatják meg a közösség megtartó erejét.

A foglalkozások alatt két klinikai szakpszichológus, gyermekdramatista szakember mellett egy önkéntes segítő dolgozik majd a gyerekekkel. A terápiás hétre kitűzött cél a szorongásoldás, az énerősítés, a kortárs kapcsolatok erősítése és a csoportélmény, valamint a spontán alkotás örömének megtapasztalása.

A június 23-tól 27-ig tartó tábor 9 és 15 óra között kínál elfoglaltságot a résztvevőknek Budapesten. A tábort, amelyre május 4-ig lehet jelentkezni, a Mosoly Alapítvány honlapján található űrlap kitöltésével, elsősorban nehéz anyagi helyzetben lévő családok gyermekei számára biztosítják.