Pert nyert az újpesti átmeneti gyermekotthon kirúgott vezetője

Másodfokon is pert nyert Becker Zita, az újpesti Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthonának elbocsátott igazgatója. Ennek értelmében nem igaz, hogy megpróbálta eltussolni egy 2022-ben történt szexuális bántalmazási ügyet.

Botrány kerekedett abból a 2022-es szexuális zaklatási ügyből, amelyben felmerült a gyanú, hogy egy ötéves kislányt bántalmaztak az újpesti Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthonában. Mikor a gyermek édesanyja tudomást szerzett erről, haladéktalanul tájékoztatta az intézmény szakmai vezetőjét – Becker Zitát –, aki állítólag nem tett érdemi lépést az értesítése napján.

Mint arról beszámoltunk, a IV. kerületi önkormányzat közleményében azt írta, a vezető elmulasztotta, hogy szabályszerűen, a protokollnak megfelelően azonnal eljárjon az ügyben, például értesítse a nyomozó hatóságot, a mentőket, vagy a szükséges szakszerű egészségügyi ellátást biztosítsa a gyermek számára. Becker Zita akkor az RTL Híradónak adott interjújában elmondta, miszerint az esetről december 11-én, vasárnap szerzett tudomást, amikor is a kislányt biztonságba helyezték, elkülönítve a társaitól, másnap pedig feljelentést tett a rendőrségen, valamint értesített minden kollégát, akik érintettek voltak az ügyben.

A Népszava beszámolója szerint az elbocsátott vezető most másodfokon is pert nyert a kerületi fideszes politikussal, Nagy Istvánnal és több kormánypárti lappal szemben. Kiderült, hogy valótlan az állítás, miszerint Becker Zita megpróbálta eltussolni az ügyet, valamint megakadályozta volna a nevelők beavatkozását. A bíróság bocsánatkérésre kötelezte Nagy Istvánt és az érintett lapokat is.

