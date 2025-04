Szabad Európa: válogatott módszerekkel verték és kínozták a rabokat Tiszalökön

A Szabad Európa csütörtökön az Európai Tanács magyar börtönöket és fogdákat vizsgáló jelentését összegezte. A vizsgálat egy brutális, rendszerszintű bántalmazásról is beszámolt. A tavaly decemberi dokumentum szerint a tiszalöki börtönben a rabokat rendszeresen verik, és válogatott módszerekkel kínozzák őket. A lap egy volt tiszalöki elítéltet is megszólaltatott, akit a személyzet szintén bántalmazott, majd az összeverése után még az egészségügyi szakvéleményt is meghamisította. A szakértő szerint a jelentés óta történt javulás, de a bántalmazás még mindig komoly probléma a magyar börtönökben.