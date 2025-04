Nem engedélyezi a rendőrség az újabb hídfoglalást Hadházy Ákoséknak

A rendőrség nem adott engedélyt arra, hogy Hadházy Ákosék újra az Erzsébet hídon demonstráljanak. A független országgyűlési képviselő ezután a Ferenciek terét jelölte meg helyszínként, viszont a hatóság ezt is elutasította. Hadházy Ákos új kérelmet nyújtott be, a legfrissebb terv szerint csak átvonulnának a hídon.

„Nagypénteki abszurd: a rendőrség megtiltotta azt is, hogy az Erzsébet híd lábánál, a Ferenciek terén tüntessünk a technofasiszta törvény ellen” – közölte Hadházy Ákos. „Emlékeztetőül: korábban a Kúria kimondta, hogy magán a hídon is lehet tiltakozni, ezután három alkalommal a rendőrség ezt fogcsikorgatva engedélyezte is. A jövő keddre a hídra tervezett tüntetést azonban megtiltotta. Most pedig megkaptam egy egészen abszurd határozatot, amiben egy egészen zagyva indoklással a Ferenciek terén sem engedélyezik a nagygyűlés megtartását.”

A független országgyűlési képviselő az indoklás legbizarrabb részének nevezte, hogy „szerintük a korábbi tüntetéseken túl kevesen voltunk, és biztosak benne, hogy most is kevesebben leszünk ezernél. Ezért az Egyetem térre száműznék a gyűlést”. Hadházy Ákos a döntés valódi okáról úgy vélekedett, hogy „Orbán utasította őket erre”.

Hogyan tovább?

Hadházy Ákos a további lépésekről elárulta, hogy a hídra tervezett tüntetés tiltását megfellebbezték a Kúrián. Az Egyetem térre száműzött alternatív megoldás kérelmét visszavonta. A képviselő úgy látja, „az Egyetem teret azért jelölte ki a hatalom, onnan csak szűk utcákon lehet távozni, amit pár tucat piros sapkás vitéz is le tud zárni a tüntetők elől. Jól tudják, hogy a Ferenciek terén összegyűlő sokezres tömeg lezárná az Erzsébet hídra vezető utat, és a rendőrök csak magának a hídnak a lezárásával állhatnák a tömeg útját. A szűk idő miatt keddig biztosan nem kapnánk semmilyen kúriai döntést, ráadásul az eredmény felől nincs kétségem”.

A politikus új kérelmet adott be, amely alapján a Ferenciek teréről az Erzsébet hídon át a Tabánig vonulnának. Hadházy Ákos megjegyezte, ha ezt is elutasítják, az komoly újratervezést igényel. A gyülekezési törvény március 18-i módosítása óta rendszeresek a keddi hídfoglaló tüntetések. Legutóbb április 16-án volt demonstráció, ami aztán április 17-én is folytatódott.