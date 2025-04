Van egy népszerű húsvéti szokás, amin változtatni kellene

Meier Krisztina lapunk kérdésére kifejtette: „Alapítványunk azt gondolja, hogy az élőállat-ajándékozás nem egy megfontolt dolog még a felnőtteknek sem, egy gyereknek meg főleg nem. Ha mégis nyuszit ajándékozunk, érdemes tudni, hogy átlagosan 6–8 évig élnek, de már van sok 10–12 éves nyuszi is, és sokkal érzékenyebbek, mint egy kutya vagy macska”.

A húsvéti nyuszivásárlással az is nagy probléma, hogy a szaporítóknak kedvez. A szaporítók – ellentétben a tenyésztőkkel –, csak a profitszerzés céljából párosítják a nyuszikat úgy, hogy nem érdekli őket, milyen genetikai problémákat adódhatnak. Ha fogas tályogos nyuszit viszünk haza, akit többször kell műteni, 100–200 ezer forintos orvosi költséggel is számolhatunk, és az sem biztos, hogy meggyógyul. Tehát még ha jó szándékkal is szeretnénk nyuszit venni, nagyon át kell gondolni, kitől veszünk, sokszor a tenyésztők húsvét környékén nem adnak el, az alapítványunk is behúzza ilyenkor a kéziféket

– hangsúlyozta Meier Krisztina.

Sok ajándéknyuszi kerül az utcára

Az alapítvány vezetője a nyúlajándékozással kapcsolatban elárulta: „Húsvét után pár nappal rendkívül sok nyuszit hagynak az utcán vagy az erdőben. Ezt követően pár hónappal jön a következő hullám, amikor nyárra ivaréretté válnak a nyulak, védik a területüket, harapnak, és akár büdösek is lehetnek, ha nem takarítjuk a helyüket. Ilyenkor újra hatalmas nyuszicunami zúdul ránk. Igyekszünk minden állatnak segíteni, de a civil munkánk mellett végezzük ezt a tevékenységet, nincs menhelyünk, az alapítvány tagjainál és ideiglenes örökbefogadóknál vannak a nyuszik. Az utcán hagyni az állatot egyébként bűncselekmény”.

A Nyúlmentő Alapítvány átlagosan száz nyuszival foglalkozik. Meier Krisztina leszögezte, hogy a benti körülmények között nevelkedett nyusziknak az erdőben vagy a forgalmas utcákon sem lesz jó helye, nem vadállatok, nem szoktak hozzá a környezethez, nagyon érzékenyek, és egyébként is zsákmányállatról beszélünk.

Meier Krisztina arra a kérdésünkre, ha valaki a nyúltartás mellett dönt, mire számítson, felsorolta:

Olyan helyre van szüksége a nyuszinak, ahol nyugodtan tud pihenni, és ő is hagyja pihenni a gazdáit például éjszaka, ne a hálószobában legyen. Ne gondoljunk arra, hogy bezárjuk egy ketrecbe, és ott jó lesz neki. Próbáljuk minél többet ketrecen kívül tartani, nagy mozgásigénye van, valamint készüljünk arra, hogy át kell alakítani a lakókörnyezetünket, mert a kábeleket, az ajtófélfát és a tapétát is megrágcsálja. A vegyszereket is mindenképpen el kell zárni előle.

Az alapítvány elnöke kiemelte a minőségi széna, valamint a prémium táp fontosságát, hozzátéve: „a növényi táplálékhoz is hozzá lehet szoktatni, csak fokozatosan, mert gyorsan meg tud borulni az érzékeny emésztőrendszerük, ami hasmenéssel és puffadással jár. Ha az alapfelszereléseket beszereztük, a tartás nagyjából 10–15 ezer forint havonta, viszont az állatorvosi költségek rendkívül magasak lehetnek. A nyusziknak attól is bérelzáródása, bélleállása lehet, ha a vedlés idején nyalogatják a bundájukat. Ez még akkor is előfordulhat, ha megfelelően etetjük és jól tartjuk a nyuszinkat. Az orvosi diagnosztika 20 ezer forintnál kezdődik, a határ a csillagos ég, egy gyomormetszéssel sokszor járó ötnapi kórházi tartózkodás esetén 200 ezer forinttal lehet számolni”.

