A Momentum politikusa szerint a borsodi és a nógrádi régióban nem lehet a Tisza áradásáról beszélni

Sokat kell azért dolgozni, hogy valóban áradjon a Tisza – többek között erről beszélt a KözTér YouTube-csatornán Bedő Dávid és Lőcsei Lajos. Utóbbi úgy vélekedett, hogy Heves megyében, a borsodi régióban vagy Nógrádban egyáltalán nem lehet „áradásról beszélni.”

Bedő Dávid reménykedő pesszimistának tartja magát, aki nem tud még négy évet elképzelni „ez alatt az állampárt alatt”. A politikus azt feltételezte, hogy a Fidesz mindent bevet a hatalom megtartása érdekében, amit ijesztőnek nevezett.

A két képviselő a hetek óta tartó hídfoglaló demonstrációkkal kapcsolatban elmondta, a politikai cél továbbra is a gyülekezési törvény módosításának visszavonása, valamint az, hogy az ügy minél szélesebb réteghez jusson el a társadalomban. Bedő Dávid elárulta, a jövőben nem biztos, hogy a demonstrációkat választják.

A 2026-os választásokkal kapcsolatban kijelentették, hogy szükség van liberális pártra a parlamentben, valamint többpárti, plurális Országgyűlésre van szükség, mert két nagy tömb versengése az ország és a demokrácia szempontjából is rosszat tesz.

A Momentum politikusai több kisebb, közepesebb méretű párt koalíciókényszeréről beszéltek, Bedő Dávid példaként Hollandiát, Dániát, Svédországot, Norvégiát és Finnországot említette. Úgy gondolják, „benne van a pakliban, hogy Magyar Péter kormányt tud váltani”, de a Tisza Párt elnöke jobboldali értékrendű, miközben ők liberálisok. Ennek ellenére nem annak az oltárán fognak döntéseket hozni, hogy a Momentum 2026 után is ott legyen a parlamenti patkóban, hanem hogy „a rendszerváltásnak az ablaka ne csak kinyíljon, hanem azon be is sétáljanak. A Momentum pedig ezen be fog sétálni, lehet, hogy a Tiszával együtt”.