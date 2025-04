Ránk szakad az ég nagypénteken, az egész országra figyelmeztetést adtak ki

Pénteken Magyarország nagyobb részén erőteljes marad a gomolyfelhő-képződés, és többfelé, akár több hullámban számíthatunk a záporok, zivatarok mellett főként a keleti országrészben esőre is – áll a HungaroMet előrejelzésében.

A felhőzet délnyugat felől napközben lassan szakadozik, arrafelé napközben is kisebb a csapadék esélye. Estefelé azonban már határozottan csökken a felhőzet és a csapadékhajlam.

A déli, délnyugati szelet erős, 50-70 kilométer per órás, viharos széllökések kísérhetik, de délkeleten ez az érték elérheti a 60-90 kilométer per órát is. Az intenzív felhőszakadás-szerű csapadékot – kis eséllyel – apró szemű jég kísérheti.

A középső országrészben ismételten összejöhet 25-30 millimétert meghaladó mennyiség az egymást követő cellákból, míg északnyugaton a lassan mozgó csapadékgócok okozhatnak felhőszakadást. Az esti órákban fokozatosan mindenütt megszűnnek a zivatarok.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul, a tartósabban csapadékos tájakon lehet alacsonyabb értékekre számítani.

Zivatar miatt valamennyi vármegyére elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés van érvényben.

Orvosmeteorológiai szempontból a hidegfrontra érzékenyeknél fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás-ingadozás, valamint keringési zavarok alakulhatnak ki. A szelesebb tájakon felerősödhetnek a fejfájásos tünetek, ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet.

A záporok, zivatarok környezetében fokozódhatnak az asztmások panaszai, légzési nehézségek is előfordulhatnak.

Az agrometeorológiai jelentések szerint az őszi vetések tavaszi fejlődése a kedvező hőmérséklet és talajnedvesség hatására jól halad, a repce virágzik, a búza a szárbaindulás fenológiai fázisában jár.

A kukorica és napraforgó vetéséhez és korai fejlődéséhez a hőmérsékleti viszonyok már kedvezőek, a felszínközeli talajréteg azonban többfelé túl száraz. A folytatásban érkező, sokfelé kiadós csapadék és meleg idő kedvező lesz a már elvetett magok keléséhez és fejlődéséhez.

A kajszi és a mandula országszerte elvirágzott, míg az őszibarack, a cseresznye, a meggy, a szilva és az alma sokfelé most virágzik, melyre a meleg időjárás kedvező.

