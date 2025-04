Látványos égi jelenséget fotóztak le Óbacsán

Látványos légörvényt kapott lencsevégre, a METFigyelő nevű facebook-oldal egyik tagja. A tubát pénteken, a vajdasági Óbecse határában észlelték. Az időjárási jelenség gomolyos szerkezetű felhőből, legtöbbször zivatarfelhőből nyúlik alá.

Hatalmas károkat okozott az éjszakai vihar Soltvadkerten

A csütörtök éjszaka érkező vihar nagy pusztítást végzett a Bács-Kiskun vármegyében található Soltvadkerten. A károkról a MetFigyelő számolt be, és több felvételt is közzétettek a Facebook-oldalukon, amelyeken a Vadkerti-tó környéke látható.

Egy másik posztjukban arról írtak, hogy a soltvadkerti Fejes Krizantém Kertészetben is óriási pusztítást végzett a vihar, ami miatt még a kisebb sérülést szenvedett virágokra is akciót hirdettek.

Ránk szakad az ég nagypénteken, az egész országra figyelmeztetést adtak ki

Nagypénteken a Dunától keletre kezdetben még többfelé várható eső, zápor, néhol zivatar, eközben délnyugat felől egyre többfelé felszakadozik a felhőzet, hosszabb-rövidebb időszakokra kisüt a nap. Többfelé élénk, néhol erős lesz a délies szél. Néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet, a maximumok 14 és 22 fok között alakulnak.

A déli, délnyugati szelet erős, 50–70 kilométer per órás, viharos széllökések kísérhetik, de délkeleten ez az érték elérheti a 60–90 kilométer per órát is. Az intenzív felhőszakadás-szerű csapadékot – kis eséllyel – apró szemű jég kísérheti.

A középső országrészben ismételten összejöhet 25–30 millimétert meghaladó mennyiség az egymást követő cellákból, míg északnyugaton a lassan mozgó csapadékgócok okozhatnak felhőszakadást. Az esti órákban fokozatosan mindenütt megszűnnek a zivatarok.

