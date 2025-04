Berlinben tiltakozott a Momentum a miniszteri biztos árulózós kijelentése miatt

Töll László ezredes, a Honvédelmi Minisztérium katonai identitásért felelős miniszteri biztosa erős véleményt fogalmazott meg azokról a magyarokról, akik külföldön élnek, ott telepednek le. Kijelentette, hogy a muhi csatában részt vett harcosok nem azért haltak meg, hogy a mai magyarok elhagyják az országot.

„Ez a ti földetek, azért haltak meg, hogy a tiétek legyen. És hogyha valaki ezt a földet csak úgy elhagyja, az árulás. Ezt ilyen nagyon egyszerűen, nagyon nyersen megfogalmazva, mint öreg katona, ki merem jelenteni" – mondta a miniszteri biztos egy kadétoknak tartott előadás végén.

Töll László kijelentése miatt a Momentum berlini tagjai a helyi nagykövetség előtt demonstráltak nemrég.

A Momentum Facebook-oldalán azt írta: „Véletlen elszólása a miniszteri biztosnak vagy már a külföldre költözött magyarok ellen is elkezdődik az uszítás? Töll László katonai identitásért felelős miniszteri biztos szerint az, aki külföldre költözik, ÁRULÓ. Elhangzott mindez egy hivatalos előadáson. Árulónak nevezett minket, mert másként és máshol merünk élni. És ezzel milliónyi külföldön élő magyart bélyegzett meg. Téged is. Engem is. Minket.”

Nem mi árultuk el ezt az országot, hanem azok, akik elviselhetetlenné tették az otthoni életet. Akikből egyre többeknek van elege, de amikor elmegyünk, akkor meg árulók leszünk? És ez az egész tökéletesen elmond mindent a Fideszről

– folytatódik a poszt.

A Momentum szerint nincs nagyobb kár a magyarság számára, mint amikor egymás ellen fordítják a Magyarországon élőket a külföldre költözöttekkel. „Mi nem árulók vagyunk, hanem magyarok, akik még mindig foglalkozunk azzal, mi történik otthon. Még mindig fontos nekünk. És épp ezért: nem tűrjük szó nélkül ezt a mocskolódást."

A párt kampányt indít #nemvagyokáruló címszóval, amelyben a külföldre költözött magyarokat kérik arra, hogy küldjenek nekik képeket magukról abból a városból, ahol jelenleg élnek, és ezzel üzenjék meg együtt a miniszteri biztosnak és a Fidesznek, hogy „elég volt az uszításból!”