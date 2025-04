Patkányok lepték el Szentest, több lakó a házában is találkozott velük

Egyre több szentesi lakos számol be arról, hogy patkányokat észlelnek, az utcák mellett a saját otthonaikban is. A rágcsálók megjelenése nemcsak ijesztő, de súlyos egészségügyi kockázatot is jelent – miközben a lakók úgy érzik, magukra maradtak a problémával. Az önkormányzat már vizsgálja az ügyet, de a helyiek gyors és tartós megoldást követelnek.

Szentes több pontján is aggasztó mértéket öltött a patkányinvázió, ugyanis a rágcsálók nemcsak az utcákon, hanem egyre gyakrabban a lakásokban is megjelennek – írja a Délmagyar.

A helyiek szerint nem új keletű a probléma, az elmúlt hetekben azonban látványosan súlyosbodott a helyzet – és mostanra már közegészségügyi kockázatot is jelent.

A patkányok jelenléte nem pusztán kellemetlen, de komoly veszélyforrás is, hiszen a fertőző betegségek – mint például a leptospirózis, a szalmonella vagy a hantavírus – emberre is átterjedhetnek. A rágcsálók ürüléke, vizelete beszennyezheti a lakótereket és az élelmiszereket, miközben kárt tehetnek az elektromos vezetékekben, csövekben is – akár tűzeseteket, vízkárokat okozva.

Több városlakó is jelezte, hogy már a lakásokba is bejárnak a patkányok, volt, aki a WC-ben találkozott velük.

Nálunk például, mivel földszint, feljött a strangba a szennyvízcső mellett, és felrágott a WC-be is. Konkrétan be tud jönni a lakásba. Januárban volt patkányirtás, ennek eredményeként azóta szagoljuk a dögszagot is

– fogalmazott egy lakó.

Egy másik szentesi már arról beszélt, hogy a lakásuk alatti pincéből járnak fel a rágcsálók. „A lakásunk alatt van egy szervizpince. A pincei szennyvízszakaszon egy tisztítónyíláson évek óta büföghetett vissza a szenny, mert nem volt rajta fedés. A pincénkben vastagon áll a mocsok, innen járnak fel a patkányok. Talpukon a pincezaccal! A közös képviselő tisztában van a helyzettel. De nem őrá szeretném húzni a vizes lepedőt” – mondta.

Farkas Nikolett önkormányzati képviselő a portál érdeklődésére megerősítette, hogy a problémáról ő is tudomást szerzett, és az illetékesekhez már eljutottak a panaszok. Elmondása szerint történtek lépések az ügyben, de – mint fogalmazott – a megoldás időt igényel, a lakosság türelmét kérik.

A türelem azonban egyre fogy, és a helyiek hosszú távú, hatékony megoldást sürgetnek. Az biztos, hogy a patkányhelyzet nem csupán a lakók közérzetét, hanem biztonságát és egészségét is veszélyezteti – így sürgető, hogy a hatóságok mielőbb kézzelfogható, átfogó intézkedéseket hozzanak.

Nem csak nálunk problémásak a patkányok

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Egyesült Királyságban lévő Birmingham – ahol jelenleg is szemétsztrájk van – különösen érintett ebben a problémában. A város legelfoglaltabb patkányfogója már most is rengeteg munkával néz szembe, ám egy kollégája szerint a helyzet tovább romolhat. A patkányok étkezési szokásainak átalakulása, beleértve a kannibalizmust is, egyes egyedeket akár 40 centiméteresre is megnöveszthet, ami már komoly veszélyt jelenthet a gyermekekre nézve.

Március végén a Japán-szerte népszerű Sukiya, amely marhahúsos-rizses ételeiről ismert, kénytelen volt ideiglenesen bezárni üzleteit, miután két különböző éttermében is kártevőt találtak a vendégek által rendelt fogásokban.

A mintegy 2000 egységet üzemeltető étteremlánc bejelentette, hogy március 31. és április 4. között az üzletek többsége zárva tart annak érdekében, hogy megelőzzék a kártevők bejutását, és csökkentsék a fertőzésveszélyt. A vállalat egyúttal bocsánatot kért az „okozott kellemetlenségekért és aggodalmakért”.